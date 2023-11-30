https://crimea.ria.ru/20231130/gde-v-krymu-ne-budet-vody-v-chetverg---karta-otklyucheniy-1133200168.html
Где в Крыму не будет воды в четверг - карта отключений
Где в Крыму не будет воды в четверг - карта отключений - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Где в Крыму не будет воды в четверг - карта отключений
Из-за аварий на сетях водо- и энергоснабжения без воды в четверг продолжают оставаться абоненты в Симферополе, Симферорольском, Бахчисарайском,... РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T08:50
2023-11-30T08:50
2023-11-30T09:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Из-за аварий на сетях водо- и энергоснабжения без воды в четверг продолжают оставаться абоненты в Симферополе, Симферорольском, Бахчисарайском, Красногвардейском, Белогорском, Раздольненском и Ленинском районах. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Симферополь и районПо данным предприятия, ориентировочно к 17 часам водоснабжение частично должны восстановить в Симферополе по улицам Тургенева, Фрунзе, Киевской, Гурзуфской, полностью - по Коцюбинского, Федько, Солнечной, Лебедева, Бабушкина, Клинической, а также в Ялтинском и Клиническом переулках.Также без воды в течение дня симферопольские поселки Николаевка, Молодежное, села Молодежное-5 и частично Доброе - улицы Майская, Апрельская, Октябрьская.Отключения в КрымуВ Бахчисарайском районе из-аз аварии на сетях РЭС без воды остается село Брянское, в Белогорском районе - села Вишенное, Баланово, Курортное, Красногорское, Богатое.В Красногвардейском районе отключены Тимашовка, Марьяновка, Чапаево, частично Прямое. В Раздольненском районе – село Красноармейское. В Ленинском районе до 18 часов без воды останутся села Калиновка и Ленинское.Всех абонентов обещают обеспечить привозной питьевой водой. Оставить заявку на подвоз можно по диспетчерам предприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Крыма остается без воды из-за стихии - когда возобновят подачуВ Крыму 236 бригад ликвидируют аварии на электросетяхСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводов
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Где в Крыму не будет воды в четверг - карта отключений
Жители пяти районов Крыма в четверг остаются без воды из-за аварий на водоводах и РЭС
08:50 30.11.2023 (обновлено: 09:38 30.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Из-за аварий на сетях водо- и энергоснабжения без воды в четверг продолжают оставаться абоненты в Симферополе, Симферорольском, Бахчисарайском, Красногвардейском, Белогорском, Раздольненском и Ленинском районах. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
Симферополь и район
По данным предприятия, ориентировочно к 17 часам водоснабжение частично должны восстановить в Симферополе по улицам Тургенева, Фрунзе, Киевской, Гурзуфской, полностью - по Коцюбинского, Федько, Солнечной, Лебедева, Бабушкина, Клинической, а также в Ялтинском и Клиническом переулках.
Также без воды в течение дня симферопольские поселки Николаевка, Молодежное, села Молодежное-5 и частично Доброе - улицы Майская, Апрельская, Октябрьская.
Отключения в Крыму
В Бахчисарайском районе из-аз аварии на сетях РЭС без воды остается село Брянское, в Белогорском районе - села Вишенное, Баланово, Курортное, Красногорское, Богатое.
В Красногвардейском районе отключены Тимашовка, Марьяновка, Чапаево, частично Прямое. В Раздольненском районе – село Красноармейское. В Ленинском районе до 18 часов без воды останутся села Калиновка и Ленинское.
Всех абонентов обещают обеспечить привозной питьевой водой. Оставить заявку на подвоз можно по диспетчерам предприятия.
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