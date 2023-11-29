https://crimea.ria.ru/20231129/dvizhenie-na-krymskom-mostu-vosstanovleno-1133190283.html

Движение на Крымском мосту восстановлено

Движение на Крымском мосту восстановлено - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Движение на Крымском мосту восстановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T20:55

2023-11-29T20:55

2023-11-29T20:58

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Транспортный переход был перекрыт второй раз, ограничение длилось около часа, первый раз движение было закрыто также ориентировочно час.Проезд по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Сейчас проезжать по Крымскому мосту могут транспортные средства масса которых до 3,5 тонн. Все автомобили, а также их пассажиры проходят комплекс обязательных досмотровых мер. Кроме того, более тяжелые автомобили следуют через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор, пролегающий через новые российские субъекты. Протяженность маршрута – 387 км, время в пути почти семь часов.

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керчь

тамань

краснодарский край

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, крым