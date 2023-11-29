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На Крымском мосту восстановлено движение - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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На Крымском мосту восстановлено движение
На Крымском мосту восстановлено движение - РИА Новости Крым, 29.11.2023
На Крымском мосту восстановлено движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T19:10
2023-11-29T19:11
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Ограничение проезда действовало почти час.Проезд по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Сейчас проезжать по Крымскому мосту могут транспортные средства масса которых до 3,5 тонн. Все автомобили, а также их пассажиры проходят комплекс обязательных досмотровых мер. Кроме того, более тяжелые автомобили следуют через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор, пролегающий через новые российские субъекты. Протяженность маршрута – 387 км, время в пути почти семь часов.
крымский мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
На Крымском мосту восстановлено движение

На Крымском мосту восстановлено автомобильное движение

19:10 29.11.2023 (обновлено: 19:11 29.11.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – сказано в сообщении.
Ограничение проезда действовало почти час.
Проезд по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
Сейчас проезжать по Крымскому мосту могут транспортные средства масса которых до 3,5 тонн. Все автомобили, а также их пассажиры проходят комплекс обязательных досмотровых мер. Кроме того, более тяжелые автомобили следуют через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор, пролегающий через новые российские субъекты. Протяженность маршрута – 387 км, время в пути почти семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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