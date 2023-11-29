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На Крымском мосту снова перекрыли движение
На Крымском мосту снова перекрыли движение - РИА Новости Крым, 29.11.2023
На Крымском мосту снова перекрыли движение
На Крымском мосту снова временно перекрыли движение автомобильного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T19:57
2023-11-29T19:57
2023-11-29T20:00
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. На Крымском мосту снова временно перекрыли движение автомобильного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.Транспортный переход был перекрыт ранее на час с 18:10 до 19:10.Водителям и пассажирам, которые оказались в данный момент на транспортном переходе и в досмотровой зоне, важно сохранять спокойствие и четко следовать инструкциям, которые дают сотрудники транспортной безопасности.При этом автомобилистам рекомендовано учитывать информацию о временном закрытии перехода при планировании своего маршрута. Также есть вариант воспользоваться сухопутным маршрутом, который проходит через новые регионы РФ. Проехать по нему можно круглосуточно.Движение машин по Крымскому мосту периодически перекрывают в целях безопасности. Данная мера носит временный характер. Когда ограничения снимают – машины продолжают движение, объект работает в штатном режиме.Все автомобили, которые следуют по Крымскому мосту, проходят обязательный досмотр.
крымский мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
На Крымском мосту снова перекрыли движение
Движение на Крымском мосту снова перекрыто
19:57 29.11.2023 (обновлено: 20:00 29.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. На Крымском мосту снова временно перекрыли движение автомобильного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Транспортный переход был перекрыт
ранее на час с 18:10 до 19:10.
Водителям и пассажирам, которые оказались в данный момент на транспортном переходе и в досмотровой зоне, важно сохранять спокойствие и четко следовать инструкциям, которые дают сотрудники транспортной безопасности.
При этом автомобилистам рекомендовано учитывать информацию о временном закрытии перехода при планировании своего маршрута. Также есть вариант воспользоваться сухопутным маршрутом, который проходит через новые регионы РФ. Проехать по нему можно круглосуточно.
Движение машин по Крымскому мосту периодически перекрывают в целях безопасности. Данная мера носит временный характер. Когда ограничения снимают – машины продолжают движение, объект работает в штатном режиме.
Все автомобили, которые следуют по Крымскому мосту, проходят обязательный досмотр.