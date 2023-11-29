https://crimea.ria.ru/20231129/na-krymskom-mostu-snova-perekryli-dvizhenie-1133189342.html

На Крымском мосту снова перекрыли движение

На Крымском мосту снова перекрыли движение - РИА Новости Крым, 29.11.2023

На Крымском мосту снова перекрыли движение

На Крымском мосту снова временно перекрыли движение автомобильного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T19:57

2023-11-29T19:57

2023-11-29T20:00

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. На Крымском мосту снова временно перекрыли движение автомобильного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.Транспортный переход был перекрыт ранее на час с 18:10 до 19:10.Водителям и пассажирам, которые оказались в данный момент на транспортном переходе и в досмотровой зоне, важно сохранять спокойствие и четко следовать инструкциям, которые дают сотрудники транспортной безопасности.При этом автомобилистам рекомендовано учитывать информацию о временном закрытии перехода при планировании своего маршрута. Также есть вариант воспользоваться сухопутным маршрутом, который проходит через новые регионы РФ. Проехать по нему можно круглосуточно.Движение машин по Крымскому мосту периодически перекрывают в целях безопасности. Данная мера носит временный характер. Когда ограничения снимают – машины продолжают движение, объект работает в штатном режиме.Все автомобили, которые следуют по Крымскому мосту, проходят обязательный досмотр.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край