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Воевал на Донбассе: в Саках простились с героем СВО Эдуардом Шураковым

Воевал на Донбассе: в Саках простились с героем СВО Эдуардом Шураковым - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Воевал на Донбассе: в Саках простились с героем СВО Эдуардом Шураковым

Героя специальной военной операции проводили в последний путь в городе Саки. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Овдиенко. РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T14:51

2023-11-28T14:51

2023-11-28T14:51

саки

александр овдиенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Героя специальной военной операции проводили в последний путь в городе Саки. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Овдиенко.По словам Овдиенко, с украинским национализмом, который наступал на Донбасс, Эдуард Шураков начал сражаться добровольцем еще в 2014 году в составе казачьих формирований. После был небольшой перерыв. Работал в санатории "Северное сияние". В коллективе "снискал себе заслуженный авторитет и уважение". С началом СВО, не задумываясь, ушел снова воевать."Сослуживцы отмечают его героизм, смелость и решительность в бою. Отзывчивый и надежный товарищ был", - пишет мэр.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии откроют памятный знак и музей в честь героев СВОПогиб под Артемовском: в Керчи простились с героем СВО Дмитрием ШульгинымВ память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доску

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саки, александр овдиенко, новости сво, утраты, общество, крым, новости крыма, армия и флот, вооруженные силы россии