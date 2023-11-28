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Воевал на Донбассе: в Саках простились с героем СВО Эдуардом Шураковым - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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Воевал на Донбассе: в Саках простились с героем СВО Эдуардом Шураковым
Воевал на Донбассе: в Саках простились с героем СВО Эдуардом Шураковым - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Воевал на Донбассе: в Саках простились с героем СВО Эдуардом Шураковым
Героя специальной военной операции проводили в последний путь в городе Саки. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Овдиенко. РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T14:51
2023-11-28T14:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Героя специальной военной операции проводили в последний путь в городе Саки. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Овдиенко.По словам Овдиенко, с украинским национализмом, который наступал на Донбасс, Эдуард Шураков начал сражаться добровольцем еще в 2014 году в составе казачьих формирований. После был небольшой перерыв. Работал в санатории "Северное сияние". В коллективе "снискал себе заслуженный авторитет и уважение". С началом СВО, не задумываясь, ушел снова воевать."Сослуживцы отмечают его героизм, смелость и решительность в бою. Отзывчивый и надежный товарищ был", - пишет мэр.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии откроют памятный знак и музей в честь героев СВОПогиб под Артемовском: в Керчи простились с героем СВО Дмитрием ШульгинымВ память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доску
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саки, александр овдиенко, новости сво, утраты, общество, крым, новости крыма, армия и флот, вооруженные силы россии
Воевал на Донбассе: в Саках простились с героем СВО Эдуардом Шураковым

Героя спецоперации Эдуарда Шуракова проводили в последний путь в городе Саки

14:51 28.11.2023
 
© Telegram-канал Александра ОвдиенкоЭдуард Шураков
Эдуард Шураков
© Telegram-канал Александра Овдиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Героя специальной военной операции проводили в последний путь в городе Саки. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Овдиенко.

"Простились с жителем нашего города Шураковым Эдуардом, героически погибшим в бою в зоне СВО", - написал мэр в Telegram-канале.

По словам Овдиенко, с украинским национализмом, который наступал на Донбасс, Эдуард Шураков начал сражаться добровольцем еще в 2014 году в составе казачьих формирований. После был небольшой перерыв. Работал в санатории "Северное сияние". В коллективе "снискал себе заслуженный авторитет и уважение". С началом СВО, не задумываясь, ушел снова воевать.
"Сослуживцы отмечают его героизм, смелость и решительность в бою. Отзывчивый и надежный товарищ был", - пишет мэр.
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СакиАлександр ОвдиенкоНовости СВОУтратыОбществоКрымНовости КрымаАрмия и флотВооруженные силы России
 
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