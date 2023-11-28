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Обстановка на Крымском мосту во вторник вечером - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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Обстановка на Крымском мосту во вторник вечером
Обстановка на Крымском мосту во вторник вечером - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Обстановка на Крымском мосту во вторник вечером
Проезд к Крымскому мосту вечером во вторник свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T21:01
2023-11-28T21:01
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Проезд к Крымскому мосту вечером во вторник свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временные меры. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
https://crimea.ria.ru/20231122/v-krymu-na-gazifikatsiyu-i-stroitelstvo-dorog-napravyat-41-mlrd-rubley-1132974168.html
крымский мост
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Обстановка на Крымском мосту во вторник вечером

Проезд к Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края свободен

21:01 28.11.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Проезд к Крымскому мосту вечером во вторник свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По данным на 21:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – сказано в сообщении.

Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временные меры. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
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