https://crimea.ria.ru/20231125/pochemu-ukraina-nikogda-ne-smogla-by-zhit-v-mire-s-rossiey--mnenie-1133055943.html

Почему Украина никогда не смогла бы жить в мире с Россией – мнение

Почему Украина никогда не смогла бы жить в мире с Россией – мнение - РИА Новости Крым, 25.11.2023

Почему Украина никогда не смогла бы жить в мире с Россией – мнение

Украина изначально была антироссийским проектом Запада, поэтому ей ни при каких условиях не позволили бы мирно сосуществовать с Россией, быть нейтральной... РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T20:36

2023-11-25T20:36

2023-11-25T20:36

россия

радио "спутник в крыму"

наталья киселева

мнения

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Украина изначально была антироссийским проектом Запада, поэтому ей ни при каких условиях не позволили бы мирно сосуществовать с Россией, быть нейтральной страной и получать с этого выгоду. Такое мнение высказала руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политический эксперт Наталья Киселева в программе "7 дней в деталях" с Максимом Грозновым на радио "Спутник в Крыму".Кроме того, по мнению эксперта, украинская политическая элита никогда не обладала государственным мышлением. По ее словам, украинские политики – это объединенные в различные кланы бизнесмены с "хуторским мышлением", основа которого заключается в известном выражении: "имею немного, но только для себя". Такое положение дел не могло не привести к краху украинской государственности, что уже не раз происходило в истории.Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что срежиссированный Западом государственный переворот 2014 года полностью уничтожил благополучие Украины, однако достиг единственной цели западных кураторов – поставить во главе страны силы, которые развязали бы военный конфликт с Россией.По мнению политика, предотвратить "евромайдан" было невозможно, поскольку он был тщательно подготовлен западными спецслужбами в ответ на отказ от подписания кабального Соглашения об ассоциации с ЕС.Читайте также на РИА Новости Крым:Руины Украины - Азаров оценил последствия ЕвромайданаДесять лет "евромайдану": как начиналась украинская катастрофаЕвропа ведет пораженную нацизмом Украину к самоуничтожению – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, наталья киселева, мнения, украина