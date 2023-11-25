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Почему Украина никогда не смогла бы жить в мире с Россией – мнение - РИА Новости Крым, 25.11.2023
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Почему Украина никогда не смогла бы жить в мире с Россией – мнение
Почему Украина никогда не смогла бы жить в мире с Россией – мнение - РИА Новости Крым, 25.11.2023
Почему Украина никогда не смогла бы жить в мире с Россией – мнение
Украина изначально была антироссийским проектом Запада, поэтому ей ни при каких условиях не позволили бы мирно сосуществовать с Россией, быть нейтральной... РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T20:36
2023-11-25T20:36
россия
радио "спутник в крыму"
наталья киселева
мнения
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Украина изначально была антироссийским проектом Запада, поэтому ей ни при каких условиях не позволили бы мирно сосуществовать с Россией, быть нейтральной страной и получать с этого выгоду. Такое мнение высказала руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политический эксперт Наталья Киселева в программе "7 дней в деталях" с Максимом Грозновым на радио "Спутник в Крыму".Кроме того, по мнению эксперта, украинская политическая элита никогда не обладала государственным мышлением. По ее словам, украинские политики – это объединенные в различные кланы бизнесмены с "хуторским мышлением", основа которого заключается в известном выражении: "имею немного, но только для себя". Такое положение дел не могло не привести к краху украинской государственности, что уже не раз происходило в истории.Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что срежиссированный Западом государственный переворот 2014 года полностью уничтожил благополучие Украины, однако достиг единственной цели западных кураторов – поставить во главе страны силы, которые развязали бы военный конфликт с Россией.По мнению политика, предотвратить "евромайдан" было невозможно, поскольку он был тщательно подготовлен западными спецслужбами в ответ на отказ от подписания кабального Соглашения об ассоциации с ЕС.Читайте также на РИА Новости Крым:Руины Украины - Азаров оценил последствия ЕвромайданаДесять лет "евромайдану": как начиналась украинская катастрофаЕвропа ведет пораженную нацизмом Украину к самоуничтожению – мнение
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россия, наталья киселева, мнения, украина
Почему Украина никогда не смогла бы жить в мире с Россией – мнение

Украина не смогла бы жить в мире с РФ из-за своей антироссийской сути – социолог

20:36 25.11.2023
 
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Флаги России и Украины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Украина изначально была антироссийским проектом Запада, поэтому ей ни при каких условиях не позволили бы мирно сосуществовать с Россией, быть нейтральной страной и получать с этого выгоду. Такое мнение высказала руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политический эксперт Наталья Киселева в программе "7 дней в деталях" с Максимом Грозновым на радио "Спутник в Крыму".

"Украина – это проект не XXI века и даже не XX века, а гораздо более ранний. Это западный проект и он изначально антироссийский. В любом случае к этому бы все пришло. Никто бы Украине не позволил мирно сосуществовать с Россией", – сказала Киселева в ходе эфира, посвященного 10-й годовщине начала "евромайдана".

Кроме того, по мнению эксперта, украинская политическая элита никогда не обладала государственным мышлением. По ее словам, украинские политики – это объединенные в различные кланы бизнесмены с "хуторским мышлением", основа которого заключается в известном выражении: "имею немного, но только для себя". Такое положение дел не могло не привести к краху украинской государственности, что уже не раз происходило в истории.

"Все украинские президенты плохо учили историю. Если бы они хорошо ее знали, то могли бы предположить, что все эти непродолжительные окологосударственные образования, которые создавались и создаются на этой территории, всегда заканчиваются крахом. Антироссийский фундамент, на котором эти образования строились, изначально располагает к последующему развалу всего того, что на нем построят", – добавила руководитель крымского филиала ФоРГО.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что срежиссированный Западом государственный переворот 2014 года полностью уничтожил благополучие Украины, однако достиг единственной цели западных кураторов – поставить во главе страны силы, которые развязали бы военный конфликт с Россией.
По мнению политика, предотвратить "евромайдан" было невозможно, поскольку он был тщательно подготовлен западными спецслужбами в ответ на отказ от подписания кабального Соглашения об ассоциации с ЕС.
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