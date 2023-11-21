https://crimea.ria.ru/20231121/ruiny-ukrainy---azarov-otsenil-posledstviya-evromaydana-1132949359.html

Руины Украины - Азаров оценил последствия Евромайдана

Руины Украины - Азаров оценил последствия Евромайдана - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Руины Украины - Азаров оценил последствия Евромайдана

Срежиссированный Западом украинский государственный переворот 2014 года полностью уничтожил благополучие Украины, однако достиг единственной цели западных... РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T18:26

2023-11-21T18:26

2023-11-21T18:25

евромайдан

николай азаров

украина

мнения

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110866/80/1108668005_0:346:3026:2048_1920x0_80_0_0_73d0d2382066d1227a8157f5cc5365b8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Срежиссированный Западом украинский государственный переворот 2014 года полностью уничтожил благополучие Украины, однако достиг единственной цели западных кураторов - поставить во главе страны силы, которые развязали бы военный конфликт с Россией. Такое мнение в десятую годовщину "Евромайдана" выразил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, который занимал должность с 2010 по 2014 год.По мнению политика, предотвратить "майдан" было невозможно, поскольку государственный переворот на Украине - это не стихийное явление, он был тщательно подготовлен западными спецслужбами в ответ на отказ от подписания кабального Соглашения по ассоциации с ЕС. При этом ликвидировать протесты было возможно в рамках действовавшего на тот момент украинского права. Такой шанс был упущен. В итоге страна оказалась разрушена и полностью подчинена воле Запада.Он также напомнил о заявлениях американского президента Джо Байдена о якобы "защите" американскими кураторами свобод, демократии и суверенитета Украины, отметив, что сейчас на Украине все обстоит "ровно наоборот". Тем не менее экс-премьер полагает, что при грамотном управлении Украину можно восстановить после прихода к власти нового руководства.Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, на Украине начались акции протеста сторонников евроинтеграции, недовольных тем, что правительство отказалось подписывать соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Мирный протест в очень скором времени перерос в беспорядки в центре Киева, а затем – в вооруженный мятеж со многими жертвами, завершившийся антиконституционным государственным переворотом. Эти события стали причиной войны в Донбассе, политического и экономического кризисов, фактической западной колонизации страны и ее постепенного разрушения. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму военный назвал СВО последствием майдана-2014От Майдана до распада: почему европейцы не приняли Украину в свою семью?"Противостояли беспределу": Аксенов о погибших на Майдане беркутовцах

https://crimea.ria.ru/20231121/desyat-let-evromaydanu-kak-nachinalas-ukrainskaya-katastrofa-1132918525.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евромайдан, николай азаров, украина, мнения, политика, новости