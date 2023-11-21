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Руины Украины - Азаров оценил последствия Евромайдана
Руины Украины - Азаров оценил последствия Евромайдана - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Руины Украины - Азаров оценил последствия Евромайдана
Срежиссированный Западом украинский государственный переворот 2014 года полностью уничтожил благополучие Украины, однако достиг единственной цели западных... РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T18:26
2023-11-21T18:26
2023-11-21T18:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Срежиссированный Западом украинский государственный переворот 2014 года полностью уничтожил благополучие Украины, однако достиг единственной цели западных кураторов - поставить во главе страны силы, которые развязали бы военный конфликт с Россией. Такое мнение в десятую годовщину "Евромайдана" выразил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, который занимал должность с 2010 по 2014 год.По мнению политика, предотвратить "майдан" было невозможно, поскольку государственный переворот на Украине - это не стихийное явление, он был тщательно подготовлен западными спецслужбами в ответ на отказ от подписания кабального Соглашения по ассоциации с ЕС. При этом ликвидировать протесты было возможно в рамках действовавшего на тот момент украинского права. Такой шанс был упущен. В итоге страна оказалась разрушена и полностью подчинена воле Запада.Он также напомнил о заявлениях американского президента Джо Байдена о якобы "защите" американскими кураторами свобод, демократии и суверенитета Украины, отметив, что сейчас на Украине все обстоит "ровно наоборот". Тем не менее экс-премьер полагает, что при грамотном управлении Украину можно восстановить после прихода к власти нового руководства.Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, на Украине начались акции протеста сторонников евроинтеграции, недовольных тем, что правительство отказалось подписывать соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Мирный протест в очень скором времени перерос в беспорядки в центре Киева, а затем – в вооруженный мятеж со многими жертвами, завершившийся антиконституционным государственным переворотом. Эти события стали причиной войны в Донбассе, политического и экономического кризисов, фактической западной колонизации страны и ее постепенного разрушения. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму военный назвал СВО последствием майдана-2014От Майдана до распада: почему европейцы не приняли Украину в свою семью?"Противостояли беспределу": Аксенов о погибших на Майдане беркутовцах
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евромайдан, николай азаров, украина, мнения, политика, новости
Руины Украины - Азаров оценил последствия Евромайдана
Азаров: срежиссированный Западом Евромайдан разрушил Украину
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Срежиссированный Западом украинский государственный переворот 2014 года полностью уничтожил благополучие Украины, однако достиг единственной цели западных кураторов - поставить во главе страны силы, которые развязали бы военный конфликт с Россией. Такое мнение в десятую годовщину "Евромайдана" выразил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, который занимал должность с 2010 по 2014 год.
"Страна разрушена, она не может сама себя обеспечивать: на три четверти бюджет покрывается за счет подачек, различных кредитов, грантов и так далее. Свобода для людей обернулась запретом православной церкви, тюрьмами, убийствами, расправами. Запрещены абсолютно все политические партии, которые в какой-то степени были оппозиционными действующему режиму. Была нормальная благополучная страна… Да, были недостатки, трудности развития, ну а сейчас это не страна — это марионеточное государство", - заявил
Азаров в интервью RT.
По мнению политика, предотвратить "майдан" было невозможно, поскольку государственный переворот на Украине - это не стихийное явление, он был тщательно подготовлен западными спецслужбами в ответ на отказ от подписания кабального Соглашения по ассоциации с ЕС. При этом ликвидировать протесты было возможно в рамках действовавшего на тот момент украинского права. Такой шанс был упущен. В итоге страна оказалась разрушена и полностью подчинена воле Запада.
"У них была одна цель — свергнуть правительство, которое придерживалось здравого смысла, представляло интересы украинского народа, развивало страну, строило больницы, дороги… У них была цель привести такое руководство, которое бы начало военный конфликт с Россией. Это и произошло, цель "майдана" достигнута", - констатировал Азаров.
Он также напомнил о заявлениях американского президента Джо Байдена о якобы "защите" американскими кураторами свобод, демократии и суверенитета Украины, отметив, что сейчас на Украине все обстоит "ровно наоборот". Тем не менее экс-премьер полагает, что при грамотном управлении Украину можно восстановить после прихода к власти нового руководства.
Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, на Украине начались акции протеста сторонников евроинтеграции, недовольных тем, что правительство отказалось подписывать соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Мирный протест в очень скором времени перерос в беспорядки в центре Киева, а затем – в вооруженный мятеж со многими жертвами, завершившийся антиконституционным государственным переворотом. Эти события стали причиной войны в Донбассе, политического и экономического кризисов, фактической западной колонизации страны и ее постепенного разрушения.
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