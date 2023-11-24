https://crimea.ria.ru/20231124/v-simferopolskom-rayone-bolshe-sutok-ne-budet-vody-1133023616.html

В Симферопольском районе больше суток не будет воды

В Симферопольском районе больше суток не будет воды - РИА Новости Крым, 24.11.2023

В Симферопольском районе больше суток не будет воды

Жители села Мирное в Симферопольском районе Крыма более чем на сутки останутся без воды из-за переустройства магистрального трубопровода. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T09:17

2023-11-24T09:17

2023-11-24T09:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Жители села Мирное в Симферопольском районе Крыма более чем на сутки останутся без воды из-за переустройства магистрального трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Длинное отключениеПо данным предприятия, с 23:00 26 ноября без водоснабжения останутся жители по адресам: квартал Богдановка, улицы Тепличная, Живописная, Щедрая, Абрикосовая, Вишневая, Переселенческая, а также в Загородном, Кедровом и Абрикосовом переулках.На время выполнения работ абонентов обещают обеспечить привозной питьевой водой.Работы в пятницуВ пятницу в Симферопольском районе из-за аварии на сетях РЭС без воды остался поселок Давыдовка. Время устранения пока не уточняется.До 12.30 отключение в алуштинском поселке Рыбачье - улицы Школьная, Центральная, Новоселов, Туакская, Речная, Прибрежная, а также в белогорском селе Ароматное.Ориентировочно до 14 часов без воды улицы Матросова, Спортивная, Шевченко, Б. Хмельницкого, Мичурина, 20 Лет Октября, Крупской, Энгельса, Фрунзе, Чкалова в Красногвардейском.До 15 часов водоснабжение ограничено в Евпатории, по адресам Серова,80, Девятого Мая, 47, 41б, 41а,41; Шестидесятилетия Октября, 28, 30, 44; Крупской, 48а, 52.Также без воды до 16.00 город Щелкино - дома 11,14,18, село Азовское Ленинского района и частично село Чистополье - улицы Школьная, Кооперативная, Привокзальная, Садовая, Приморская, Почивалина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создали экономичную установку для выработки тепла и водыСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводовВодохранилища Крыма за сутки пополнились еще на 2 млн кубометров

https://crimea.ria.ru/20231123/reka-na-kontrole-kak-v-alushte-gotovyatsya-k-nepogode-1133020698.html

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