Рейтинг@Mail.ru
В Симферопольском районе больше суток не будет воды - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231124/v-simferopolskom-rayone-bolshe-sutok-ne-budet-vody-1133023616.html
В Симферопольском районе больше суток не будет воды
В Симферопольском районе больше суток не будет воды - РИА Новости Крым, 24.11.2023
В Симферопольском районе больше суток не будет воды
Жители села Мирное в Симферопольском районе Крыма более чем на сутки останутся без воды из-за переустройства магистрального трубопровода. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T09:17
2023-11-24T09:18
крым
вода крыма
вода в крыму
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
симферопольский район
алушта
белогорский район
красногвардейский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076692_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_af0e47cf7ba28fced913d309539381b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Жители села Мирное в Симферопольском районе Крыма более чем на сутки останутся без воды из-за переустройства магистрального трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Длинное отключениеПо данным предприятия, с 23:00 26 ноября без водоснабжения останутся жители по адресам: квартал Богдановка, улицы Тепличная, Живописная, Щедрая, Абрикосовая, Вишневая, Переселенческая, а также в Загородном, Кедровом и Абрикосовом переулках.На время выполнения работ абонентов обещают обеспечить привозной питьевой водой.Работы в пятницуВ пятницу в Симферопольском районе из-за аварии на сетях РЭС без воды остался поселок Давыдовка. Время устранения пока не уточняется.До 12.30 отключение в алуштинском поселке Рыбачье - улицы Школьная, Центральная, Новоселов, Туакская, Речная, Прибрежная, а также в белогорском селе Ароматное.Ориентировочно до 14 часов без воды улицы Матросова, Спортивная, Шевченко, Б. Хмельницкого, Мичурина, 20 Лет Октября, Крупской, Энгельса, Фрунзе, Чкалова в Красногвардейском.До 15 часов водоснабжение ограничено в Евпатории, по адресам Серова,80, Девятого Мая, 47, 41б, 41а,41; Шестидесятилетия Октября, 28, 30, 44; Крупской, 48а, 52.Также без воды до 16.00 город Щелкино - дома 11,14,18, село Азовское Ленинского района и частично село Чистополье - улицы Школьная, Кооперативная, Привокзальная, Садовая, Приморская, Почивалина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создали экономичную установку для выработки тепла и водыСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводовВодохранилища Крыма за сутки пополнились еще на 2 млн кубометров
https://crimea.ria.ru/20231123/reka-na-kontrole-kak-v-alushte-gotovyatsya-k-nepogode-1133020698.html
крым
симферопольский район
алушта
белогорский район
красногвардейский район
евпатория
ленинский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076692_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_b89bfba22dd681ea7dfabc921e01b1b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, вода крыма, вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, симферопольский район, алушта, белогорский район, красногвардейский район, евпатория, ленинский район, новости крыма
В Симферопольском районе больше суток не будет воды

Село Мирное в Симферопольском районе Крыма более чем на сутки останется без воды

09:17 24.11.2023 (обновлено: 09:18 24.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Жители села Мирное в Симферопольском районе Крыма более чем на сутки останутся без воды из-за переустройства магистрального трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".

Длинное отключение

По данным предприятия, с 23:00 26 ноября без водоснабжения останутся жители по адресам: квартал Богдановка, улицы Тепличная, Живописная, Щедрая, Абрикосовая, Вишневая, Переселенческая, а также в Загородном, Кедровом и Абрикосовом переулках.
"Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 6 часам утра 28 ноября", -сообщили в компании.
На время выполнения работ абонентов обещают обеспечить привозной питьевой водой.

Работы в пятницу

В пятницу в Симферопольском районе из-за аварии на сетях РЭС без воды остался поселок Давыдовка. Время устранения пока не уточняется.
До 12.30 отключение в алуштинском поселке Рыбачье - улицы Школьная, Центральная, Новоселов, Туакская, Речная, Прибрежная, а также в белогорском селе Ароматное.
Ориентировочно до 14 часов без воды улицы Матросова, Спортивная, Шевченко, Б. Хмельницкого, Мичурина, 20 Лет Октября, Крупской, Энгельса, Фрунзе, Чкалова в Красногвардейском.
До 15 часов водоснабжение ограничено в Евпатории, по адресам Серова,80, Девятого Мая, 47, 41б, 41а,41; Шестидесятилетия Октября, 28, 30, 44; Крупской, 48а, 52.
Также без воды до 16.00 город Щелкино - дома 11,14,18, село Азовское Ленинского района и частично село Чистополье - улицы Школьная, Кооперативная, Привокзальная, Садовая, Приморская, Почивалина.
Изобильненское водохранилище - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Вчера, 21:40
Река на контроле: как в Алуште готовятся к непогоде
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму создали экономичную установку для выработки тепла и воды
Симферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводов
Водохранилища Крыма за сутки пополнились еще на 2 млн кубометров
 
КрымВода КрымаВода в КрымуЖКХЖКХ Крыма и СевастополяОбществоСимферопольский районАлуштаБелогорский районКрасногвардейский районЕвпаторияЛенинский районНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:10Двухлетний ребенок и женщина погибли на пожаре
10:03Стихия на Кубани: вода заходит в дома, людей эвакуируют
09:51Крымчанина задержали за отправку Украине компонентов военной авиатехники
09:39Инфраструктурный объект поврежден в Харьковской области
09:17В Симферопольском районе больше суток не будет воды
08:39Погибшие работники "Черноморнефтегаза" удостоены наград - указ Путина
08:11Проезд по Крымскому мосту: данные на утро пятницы
07:52Рост цен на куриный яйца: в Крыму нашли решение
07:39Названа основная проблема музея-заповедника в Керчи
07:12Над Крымом уничтожены 13 беспилотников
06:48Ялтинцы выбирают место для памятника "крымскому Хатико"
06:29В Крыму создали экономичную установку для выработки тепла и воды
06:01Рейд в Севастополе закрыт
00:01Дожди и порывистый ветер: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 24 ноября
22:57Главное за день: 23 ноября
22:34Главные новости Крыма: 23 ноября
22:06Крымский мост после возобновления движения авто: данные к вечеру четверга
21:40Река на контроле: как в Алуште готовятся к непогоде
21:16Авиабомбы и снаряды от гранатометов и артустановок уничтожили в Крыму
Лента новостейМолния