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Где в Севастополе на выходных не будет света – список адресов - РИА Новости Крым, 24.11.2023
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Где в Севастополе на выходных не будет света – список адресов
Где в Севастополе на выходных не будет света – список адресов - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Где в Севастополе на выходных не будет света – список адресов
Десятки улиц Севастополя будут отключены от энергоснабжения в субботу и воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T18:04
2023-11-24T18:04
севастополь
новости крыма
электросети крыма
отключение электроэнергии
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Десятки улиц Севастополя будут отключены от энергоснабжения в субботу и воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба "Севастопольэнерго".В субботу 25 ноября в период с 9 до 12 часов свет отключат на проспекте Античном.В тот же день с 9 до 17 часов частично отключат от электроснабжения "ТСН-Рябинушка", "СНТ Рыбак-5", "СНТ Победа", "СНТ-Горный". Также света не будет на улицах Апрельская, Июньская, Августовская, Композитора Боголепова, Геннадия Черкашина, Григория Поженяна, в Хвойном тупике, на улице Эдуарда Асадова, 1-м и 2-м хвойном переулке, на Камышовом шоссе, по ул. Поэта Сельвинского, Петра Градова, Писателя Аверченко, Ревякина, Мореходной и Генерала Жидилова.В воскресенье 26 ноября в период с 10 до 13 часов будет отсутствовать энергоснабжение в домах №№15,15-а по улице Михайловской. В период с 9 до 12 часов света не будет на Индустриальной, 1, Хрусталева, 66, домах №№18-22 по улице Стахановцев и на Шабалина 27-А.Ранее в главке МЧС России по Республике Крым предупредили об ураганном ветре до 40 м/с и резком ухудшении погоды в выходные. В этой связи жителей полуострова предупреждают о возможных аварийных электричества.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийАвария оставила без воды более 60 улиц Симферополя и часть пригородаБудут падать деревья и крыши: крымчан предупредили о страшном урагане
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, новости крыма, электросети крыма, отключение электроэнергии, крым
Где в Севастополе на выходных не будет света – список адресов

В субботу и воскресенье в части Севастополя отключат свет

18:04 24.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция
Электрическая подстанция - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Десятки улиц Севастополя будут отключены от энергоснабжения в субботу и воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба "Севастопольэнерго".
"В связи с производством неотложных работ в сетях, связанных с улучшением качества электроснабжения, будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов в Ленинском, Гагаринском и Нахимовском районах города", – сказано в сообщении.
В субботу 25 ноября в период с 9 до 12 часов свет отключат на проспекте Античном.
В тот же день с 9 до 17 часов частично отключат от электроснабжения "ТСН-Рябинушка", "СНТ Рыбак-5", "СНТ Победа", "СНТ-Горный". Также света не будет на улицах Апрельская, Июньская, Августовская, Композитора Боголепова, Геннадия Черкашина, Григория Поженяна, в Хвойном тупике, на улице Эдуарда Асадова, 1-м и 2-м хвойном переулке, на Камышовом шоссе, по ул. Поэта Сельвинского, Петра Градова, Писателя Аверченко, Ревякина, Мореходной и Генерала Жидилова.
В воскресенье 26 ноября в период с 10 до 13 часов будет отсутствовать энергоснабжение в домах №№15,15-а по улице Михайловской. В период с 9 до 12 часов света не будет на Индустриальной, 1, Хрусталева, 66, домах №№18-22 по улице Стахановцев и на Шабалина 27-А.
Ранее в главке МЧС России по Республике Крым предупредили об ураганном ветре до 40 м/с и резком ухудшении погоды в выходные. В этой связи жителей полуострова предупреждают о возможных аварийных электричества.
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СевастопольНовости КрымаЭлектросети КрымаОтключение электроэнергииКрым
 
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