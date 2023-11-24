https://crimea.ria.ru/20231124/gde-v-sevastopole-na-vykhodnykh-ne-budet-sveta--spisok-adresov-1133038865.html

Где в Севастополе на выходных не будет света – список адресов

Где в Севастополе на выходных не будет света – список адресов - РИА Новости Крым, 24.11.2023

Где в Севастополе на выходных не будет света – список адресов

Десятки улиц Севастополя будут отключены от энергоснабжения в субботу и воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T18:04

2023-11-24T18:04

2023-11-24T18:04

севастополь

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электросети крыма

отключение электроэнергии

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Десятки улиц Севастополя будут отключены от энергоснабжения в субботу и воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба "Севастопольэнерго".В субботу 25 ноября в период с 9 до 12 часов свет отключат на проспекте Античном.В тот же день с 9 до 17 часов частично отключат от электроснабжения "ТСН-Рябинушка", "СНТ Рыбак-5", "СНТ Победа", "СНТ-Горный". Также света не будет на улицах Апрельская, Июньская, Августовская, Композитора Боголепова, Геннадия Черкашина, Григория Поженяна, в Хвойном тупике, на улице Эдуарда Асадова, 1-м и 2-м хвойном переулке, на Камышовом шоссе, по ул. Поэта Сельвинского, Петра Градова, Писателя Аверченко, Ревякина, Мореходной и Генерала Жидилова.В воскресенье 26 ноября в период с 10 до 13 часов будет отсутствовать энергоснабжение в домах №№15,15-а по улице Михайловской. В период с 9 до 12 часов света не будет на Индустриальной, 1, Хрусталева, 66, домах №№18-22 по улице Стахановцев и на Шабалина 27-А.Ранее в главке МЧС России по Республике Крым предупредили об ураганном ветре до 40 м/с и резком ухудшении погоды в выходные. В этой связи жителей полуострова предупреждают о возможных аварийных электричества.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийАвария оставила без воды более 60 улиц Симферополя и часть пригородаБудут падать деревья и крыши: крымчан предупредили о страшном урагане

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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