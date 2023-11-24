Рейтинг@Mail.ru
Авария оставила без воды более 60 улиц Симферополя и часть пригорода - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231124/avariya-ostavila-bez-vody-bolee-60-ulits-simferopolya-i-chast-prigoroda-1133032554.html
Авария оставила без воды более 60 улиц Симферополя и часть пригорода
Авария оставила без воды более 60 улиц Симферополя и часть пригорода - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Авария оставила без воды более 60 улиц Симферополя и часть пригорода
В Симферополе несколько микрорайонов и более 60 улиц, а также около 20 населенных пунктов Симферопольского района до вечера пятницы будут без воды из-за... РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T15:14
2023-11-24T15:16
вода крыма
новости крыма
крым
симферополь
симферопольский район
водоснабжение
жкх крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/16/1132975546_0:68:1200:744_1920x0_80_0_0_ba1e17ce4cec62c80243d6297cbc7c66.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе несколько микрорайонов и более 60 улиц, а также около 20 населенных пунктов Симферопольского района до вечера пятницы будут без воды из-за проведения аварийно-ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма".Ориентировочно до 22:00 водоснабжение ограничено в микрорайонах Москольцо, Ак-Мечеть, Заводское, Фонтаны, Новониколаевка, на улицах Героев Сталинграда, Севастопольская, Гоголя, Горького, Самокиша, Жуковского, Генерала Васильева, 60 лет Октября, 1-й Конной Армии, Залесская.Также без воды остаются абоненты на проспекте Кирова, улицах Русская, Гражданская, Миллера, Батурина, Крымских Партизан, Трубаченко, Обская, Амурская, Иртышская, Енисейская, Валдайская, Генова, Глухова, Семафорная, Депутатская, Контейнерная.Авария также затронула жителей улиц Трансформаторная, Аральская, Табачная, Аянская, Димитрова, Дружбы, Шевченко, Баррикадная, Бастионная, Гражданская, Батумская, Очаковская и других улиц и переулков.Кроме того, водоснабжение частично или полностью ограничено в селах и поселках Симферопольского района (Молочное, Трехпрудное, Трудолюбово, Каштановое, Кизиловое, Малиновка, Партизанское, Левадки, Обрыв, Грэсовский, Аграрное, Комсомольское, Укромное, Молодежное), садовых товариществах "Ивушки" и "Союз" и селе Приятное Свидание Бахчисарайского района.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольском районе больше суток не будет водыСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводовВодохранилища Крыма за сутки пополнились еще на 2 млн кубометров
крым
симферополь
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/16/1132975546_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_cfd32fbf9dd2102815c1ef94d1cd8602.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода крыма, новости крыма, крым, симферополь, симферопольский район, водоснабжение, жкх крыма и севастополя
Авария оставила без воды более 60 улиц Симферополя и часть пригорода

Более 60 улиц Симферополя и около 20 сел пригорода остались без воды из-за аварии

15:14 24.11.2023 (обновлено: 15:16 24.11.2023)
 
© Telegram-канал Наталья ПисареваОтключение воды
Отключение воды
© Telegram-канал Наталья Писарева
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе несколько микрорайонов и более 60 улиц, а также около 20 населенных пунктов Симферопольского района до вечера пятницы будут без воды из-за проведения аварийно-ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма".
Ориентировочно до 22:00 водоснабжение ограничено в микрорайонах Москольцо, Ак-Мечеть, Заводское, Фонтаны, Новониколаевка, на улицах Героев Сталинграда, Севастопольская, Гоголя, Горького, Самокиша, Жуковского, Генерала Васильева, 60 лет Октября, 1-й Конной Армии, Залесская.
Также без воды остаются абоненты на проспекте Кирова, улицах Русская, Гражданская, Миллера, Батурина, Крымских Партизан, Трубаченко, Обская, Амурская, Иртышская, Енисейская, Валдайская, Генова, Глухова, Семафорная, Депутатская, Контейнерная.
Авария также затронула жителей улиц Трансформаторная, Аральская, Табачная, Аянская, Димитрова, Дружбы, Шевченко, Баррикадная, Бастионная, Гражданская, Батумская, Очаковская и других улиц и переулков.
Кроме того, водоснабжение частично или полностью ограничено в селах и поселках Симферопольского района (Молочное, Трехпрудное, Трудолюбово, Каштановое, Кизиловое, Малиновка, Партизанское, Левадки, Обрыв, Грэсовский, Аграрное, Комсомольское, Укромное, Молодежное), садовых товариществах "Ивушки" и "Союз" и селе Приятное Свидание Бахчисарайского района.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферопольском районе больше суток не будет воды
Симферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводов
Водохранилища Крыма за сутки пополнились еще на 2 млн кубометров
 
Вода КрымаНовости КрымаКрымСимферопольСимферопольский районВодоснабжениеЖКХ Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:44ПВО сбила украинские МиГ-29 и вертолет Ми-8
16:37Тягун и волны до шести метров: погода в Черном море на выходных
16:25Ураган накроет Крым
15:59У берегов Крыма уничтожены 12 безэкипажных украинских катеров
15:55Армия России нанесла 31 удар по военной инфраструктуре ВСУ
15:50Крымчанин сжег машину знакомого из-за быстрой езды
15:14Авария оставила без воды более 60 улиц Симферополя и часть пригорода
15:07Очередь растет: сколько ждать проезда на Крымском мосту
14:56Мощный ветер и ливни обрушатся на Симферополь в выходные
14:18В Херсонской области отменили режим ЧС после подрыва Каховской ГЭС
14:07Четыре ребенка погибли от отравления угарным газом - СК возбудил дело
13:48На Южном берегу Крыма из-за обвалов перекрыли дорогу к монастырю
13:23Избил ребенка: крымчанин заплатит 800 тысяч рублей за моральный ущерб
12:51БРИКС без Аргентины: в Совфеде объяснили ошибку Милея
12:32Прицельный удар: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мирный житель
12:05У Крымского моста выросла очередь
11:57Два водителя погибли в лобовом столкновении в Краснодарском крае
11:34Иномарку сложило вдвое после ДТП с бетонным столбом в Симферополе
11:18Новая елка в Симферополе: мэр рассказал об источнике денег на ее покупку
10:54Террор левобережья Херсонской области: ВСУ выпустили еще 78 снарядов
Лента новостейМолния