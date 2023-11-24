https://crimea.ria.ru/20231124/avariya-ostavila-bez-vody-bolee-60-ulits-simferopolya-i-chast-prigoroda-1133032554.html

Авария оставила без воды более 60 улиц Симферополя и часть пригорода

Авария оставила без воды более 60 улиц Симферополя и часть пригорода - РИА Новости Крым, 24.11.2023

Авария оставила без воды более 60 улиц Симферополя и часть пригорода

В Симферополе несколько микрорайонов и более 60 улиц, а также около 20 населенных пунктов Симферопольского района до вечера пятницы будут без воды из-за... РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T15:14

2023-11-24T15:14

2023-11-24T15:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе несколько микрорайонов и более 60 улиц, а также около 20 населенных пунктов Симферопольского района до вечера пятницы будут без воды из-за проведения аварийно-ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма".Ориентировочно до 22:00 водоснабжение ограничено в микрорайонах Москольцо, Ак-Мечеть, Заводское, Фонтаны, Новониколаевка, на улицах Героев Сталинграда, Севастопольская, Гоголя, Горького, Самокиша, Жуковского, Генерала Васильева, 60 лет Октября, 1-й Конной Армии, Залесская.Также без воды остаются абоненты на проспекте Кирова, улицах Русская, Гражданская, Миллера, Батурина, Крымских Партизан, Трубаченко, Обская, Амурская, Иртышская, Енисейская, Валдайская, Генова, Глухова, Семафорная, Депутатская, Контейнерная.Авария также затронула жителей улиц Трансформаторная, Аральская, Табачная, Аянская, Димитрова, Дружбы, Шевченко, Баррикадная, Бастионная, Гражданская, Батумская, Очаковская и других улиц и переулков.Кроме того, водоснабжение частично или полностью ограничено в селах и поселках Симферопольского района (Молочное, Трехпрудное, Трудолюбово, Каштановое, Кизиловое, Малиновка, Партизанское, Левадки, Обрыв, Грэсовский, Аграрное, Комсомольское, Укромное, Молодежное), садовых товариществах "Ивушки" и "Союз" и селе Приятное Свидание Бахчисарайского района.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольском районе больше суток не будет водыСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводовВодохранилища Крыма за сутки пополнились еще на 2 млн кубометров

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