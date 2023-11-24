https://crimea.ria.ru/20231124/doroga-na-dzhankoy-peregruzhena--transport-perenapravlyayut-na-armyansk-1133036320.html
Дорога на Джанкой перегружена – транспорт перенаправляют на Армянск
Дорога на Джанкой перегружена – транспорт перенаправляют на Армянск - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Дорога на Джанкой перегружена – транспорт перенаправляют на Армянск
Транспортный поток из Крыма в Запорожскую область перенаправляют с Джанкойского направления на Армянск. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T17:02
2023-11-24T17:02
2023-11-24T17:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Транспортный поток из Крыма в Запорожскую область перенаправляют с Джанкойского направления на Армянск. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале автомобильного пункта пропуска "Джанкой".Там предлагают воспользоваться альтернативными маршрутами:Армянск – АПП Армянск – Чаплинка – Аскания-Нова – Новоалексеевка – Мелитополь;Армянск – АПП Перекоп – Чаплинка – Аскания-Нова – Новоалексеевка – Мелитополь.Ранее в Telegram-канале АПП "Джанкой" сообщалось, что затруднен проезд в Крым со стороны Хресонской области.Как сообщили РИА Новости Крым очевидцы, транспорт со стороны Херсонской области перенаправляют в сторону Армянска. Это может быть связано с большим количеством грузовых автомобилей на трассе.Ежедневно через пункты пропуска по сухопутному пути в Крым приезжают около шести тысяч транспортных средств и более 12 000 граждан, сообщили в Погрануправлении ФСБ России по Республике Крым. Это в 2,5 раза превышает расчетную пропускную способность досмотровых пунктов. Такое количество автомобилей говорит о том, что россияне все чаще предпочитают приезжать в Крым именно через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Ростов-на-Дону свяжет четырехполосная дорога – БалицкийЧасть сухопутного пути в Крым начали ремонтировать досрочноПод Джанкоем открыли движение по мосту через Северо-Крымский канал
https://crimea.ria.ru/20231115/bezopasnye-dorogi-sevastopol-vyshel-v-lidery-natsproekta-1132815816.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, новости, крым, запорожская область, новые регионы россии, сухопутный маршрут в крым
Дорога на Джанкой перегружена – транспорт перенаправляют на Армянск
На АПП "Джанкой" просят водителей из Крыма выбирать маршрут в новые регионы через Армянск
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Транспортный поток из Крыма в Запорожскую область перенаправляют с Джанкойского направления на Армянск. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале автомобильного пункта пропуска "Джанкой".
Там предлагают воспользоваться альтернативными маршрутами:
Армянск – АПП Армянск – Чаплинка – Аскания-Нова – Новоалексеевка – Мелитополь;
Армянск – АПП Перекоп – Чаплинка – Аскания-Нова – Новоалексеевка – Мелитополь.
Ранее в Telegram-канале АПП "Джанкой" сообщалось, что затруднен проезд в Крым со стороны Хресонской области.
Как сообщили РИА Новости Крым очевидцы, транспорт со стороны Херсонской области перенаправляют в сторону Армянска. Это может быть связано с большим количеством грузовых автомобилей на трассе.
Ежедневно через пункты пропуска по сухопутному пути в Крым приезжают около шести тысяч
транспортных средств и более 12 000 граждан, сообщили в Погрануправлении ФСБ России по Республике Крым. Это в 2,5 раза превышает расчетную пропускную способность досмотровых пунктов. Такое количество автомобилей говорит о том, что россияне все чаще предпочитают приезжать в Крым именно через новые регионы.
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