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Крымский мост после возобновления движения авто: данные к вечеру четверга - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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Крымский мост после возобновления движения авто: данные к вечеру четверга
Крымский мост после возобновления движения авто: данные к вечеру четверга - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Крымский мост после возобновления движения авто: данные к вечеру четверга
После восстановления движения автомобилей по Крымскому мосту очередей у досмотровых пунктов со стороны Керчи Тамани нет. Об этом свидетельствуют данные в... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T22:06
2023-11-23T22:06
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
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общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. После восстановления движения автомобилей по Крымскому мосту очередей у досмотровых пунктов со стороны Керчи Тамани нет. Об этом свидетельствуют данные в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Движение транспорта на Крымском мосту вечером в четверг ограничивали на один час. Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для увеличения пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по мостовому переходу разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временные меры. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма
Крымский мост после возобновления движения авто: данные к вечеру четверга

Проезд к Крымскому мосту свободен со стороны Керчи и Тамани

22:06 23.11.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный состав проходит по Крымскому мосту.
Железнодорожный состав проходит по Крымскому мосту. - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. После восстановления движения автомобилей по Крымскому мосту очередей у досмотровых пунктов со стороны Керчи Тамани нет. Об этом свидетельствуют данные в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"По данным на 22:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - отмечается в сообщении.
Движение транспорта на Крымском мосту вечером в четверг ограничивали на один час.
Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для увеличения пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезд по мостовому переходу разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временные меры. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайОбществоНовости Крыма
 
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