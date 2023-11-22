https://crimea.ria.ru/20231122/portfel-na-150-milliardov-biznes-v-krymu-stal-brat-bolshe-kreditov-1132962224.html

Портфель на 150 миллиардов: бизнес в Крыму стал брать больше кредитов

Портфель на 150 миллиардов: бизнес в Крыму стал брать больше кредитов - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Портфель на 150 миллиардов: бизнес в Крыму стал брать больше кредитов

За девять месяцев текущего года организации и предприниматели Крыма получили 143,5 млрд рублей банковских кредитов, что на 35% больше, чем за аналогичный период РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T21:17

2023-11-22T21:17

2023-11-22T21:17

кредит

крым

бизнес

экономика

новости крыма

банк россии

игорь цветков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111412/53/1114125364_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_901faf01b228e0b9b6dddfb8e8b16fef.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. За девять месяцев текущего года организации и предприниматели Крыма получили 143,5 млрд рублей банковских кредитов, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.Как уточнили в ЦБ, кредитование малого и среднего бизнеса увеличилось на 48%, а крупных заемщиков – на 24,6%. Доля займов малого и среднего бизнеса в общем корпоративном портфеле Крыма выше, чем в среднем по России – 45,6% против 18,6%. За год их обязательства перед банками выросли почти в два раза и на начало октября превысили 69 млрд рублей.Портфель кредитов крупного бизнеса в свою очередь увеличился за тот же период на 12,2%, до 82,6 млрд рублей.По данным регулятора, как и в прошлом году, активнее всех в Крыму кредитовались предприятия сферы торговли. Их доля в структуре корпоративного портфеля составила порядка 23%.Также существенный рост кредитной активности наблюдался в обрабатывающей промышленности. За год портфель займов, выданных предприятиям этой отрасли, вырос почти втрое.Этому продолжает способствовать действие льготных госпрограмм, а также возросшая потребность бизнеса в оборотных средствах на фоне восстановления экономической активности, пояснил руководитель крымского отделения Банка России Игорь Цветков.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост на 30%: почему крымчане стали брать больше кредитовКрымчане задолжали по кредитам около 13 млн – коллекторы активизировалисьКредитный портфель предприятий Крыма за год вырос на треть

https://crimea.ria.ru/20230127/dengi-konchilis-kredit-ostalsya-kak-pravilno-rasschitatsya-s-bankom-1126609292.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кредит, крым, бизнес, экономика, новости крыма, банк россии, игорь цветков