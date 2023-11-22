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Два дня без света: в Симферополе предупредили о массовых отключениях - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Два дня без света: в Симферополе предупредили о массовых отключениях
Два дня без света: в Симферополе предупредили о массовых отключениях - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Два дня без света: в Симферополе предупредили о массовых отключениях
Жители 35 улиц Симферополя в среду и в четверг, 22 и 23 ноября, останутся без света из-за ремонтных работ на подстанции. Об этом со ссылкой на "Крымэнерго"... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T07:08
2023-11-22T07:08
гуп рк "крымэнерго"
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крым
городская среда
симферополь
жкх
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Жители 35 улиц Симферополя в среду и в четверг, 22 и 23 ноября, останутся без света из-за ремонтных работ на подстанции. Об этом со ссылкой на "Крымэнерго" сообщает пресс-служба городской администрации.Кроме того, в связи с ремонтными работами в четверг света не будет еще на 35 улицах и переулках крымской столицы.С 08:00 до 17:00 без электричества останутся жители по адресам: Евпаторийское шоссе (3/1-39), а также переулок Евпаторийский, 8, 19, ул. КИМ, 2-18, Хромченко, 10-22, 7-21, Москалева, 1 и в переулках: Персиковый, 2-18, 1-17 и Сторожевой, 3/4.Также света не будет на туп. Киевский, 2-6; ул. Мраморная, 32-46, 13-31; ул. Полтавская, 20-34, 21-39; пер. Полтавский, 4-20, 3-7; ул. Шахтеров, 36; ул. Урожайная, 46; ул. Мамед-Эмир Усеинова, 2-10, 1-27; ул. Абденнановой, 106-116; туп. Понтийский, 2-30, 1-29; ул. Арендная, 2-18, 1-11; ул. Земляничная, 2-16, 1-15; ул. Кирпичная, 2-10, 1-9; ул. Посевная, 2-10; ул. Сосновая, 2-16, 1-17; ул. Лунная, 1-17; ул. Зеленая, 2-6, 1-5; ул. Третья, 10; пр-д Земляничный, 3; ул. Мамеди Эмир Усеина, 14; ул. Севастопольская, 206-250, 147-247; ул. 2-й Гвардейской Армии, 82-132А, 47-101; пер. Аэрофлотский, 14, 52, 11; пер. Заводской, 10-52, ул. Баррикадная, 2-46, 1-43; ул. Соколиная, 24-32, 23-31; ул. Залесская, 33/24; ул. Стрелковая, 89/26-95; ул. Л. Чайкиной, 5, 7.Ранее сообщалось, что более двух тысяч крымчан остаются без энергоснабжения из-за разгула стихии в ночь на минувшее воскресенье.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовые отключения света в Севастополе - список адресовОколо тысячи крымчан остаются без света из-за штормаВ Ялте ветер оставил без отопления полторы тысячи человек
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Два дня без света: в Симферополе предупредили о массовых отключениях

В Симферополе 35 улиц останутся без света в среду и в четверг из-за ремонта на подстанции

07:08 22.11.2023
 
© Фото: pexels.comЛампа
Лампа
© Фото: pexels.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Жители 35 улиц Симферополя в среду и в четверг, 22 и 23 ноября, останутся без света из-за ремонтных работ на подстанции. Об этом со ссылкой на "Крымэнерго" сообщает пресс-служба городской администрации.

"В связи с реконструкцией ПС (электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии – ред.) 110 кВ "Фотон" с 18:00 среды до 08:00 четверга будет прекращена подача электроэнергии по адресам: ул. Севастопольская, 43Д,43Е, 43Ж; 41Е, 41Ж", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с ремонтными работами в четверг света не будет еще на 35 улицах и переулках крымской столицы.
С 08:00 до 17:00 без электричества останутся жители по адресам: Евпаторийское шоссе (3/1-39), а также переулок Евпаторийский, 8, 19, ул. КИМ, 2-18, Хромченко, 10-22, 7-21, Москалева, 1 и в переулках: Персиковый, 2-18, 1-17 и Сторожевой, 3/4.
Также света не будет на туп. Киевский, 2-6; ул. Мраморная, 32-46, 13-31; ул. Полтавская, 20-34, 21-39; пер. Полтавский, 4-20, 3-7; ул. Шахтеров, 36; ул. Урожайная, 46; ул. Мамед-Эмир Усеинова, 2-10, 1-27; ул. Абденнановой, 106-116; туп. Понтийский, 2-30, 1-29; ул. Арендная, 2-18, 1-11; ул. Земляничная, 2-16, 1-15; ул. Кирпичная, 2-10, 1-9; ул. Посевная, 2-10; ул. Сосновая, 2-16, 1-17; ул. Лунная, 1-17; ул. Зеленая, 2-6, 1-5; ул. Третья, 10; пр-д Земляничный, 3; ул. Мамеди Эмир Усеина, 14; ул. Севастопольская, 206-250, 147-247; ул. 2-й Гвардейской Армии, 82-132А, 47-101; пер. Аэрофлотский, 14, 52, 11; пер. Заводской, 10-52, ул. Баррикадная, 2-46, 1-43; ул. Соколиная, 24-32, 23-31; ул. Залесская, 33/24; ул. Стрелковая, 89/26-95; ул. Л. Чайкиной, 5, 7.
Ранее сообщалось, что более двух тысяч крымчан остаются без энергоснабжения из-за разгула стихии в ночь на минувшее воскресенье.
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