https://crimea.ria.ru/20231122/aksenov-obyasnil-otkaz-chastnykh-klinik-kryma-ot-provedeniya-abortov-1132966913.html

Запретят ли в Крыму аборты – ответ Аксенова

Запретят ли в Крыму аборты – ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Запретят ли в Крыму аборты – ответ Аксенова

Инициатива по отказу проведения частных клиник Крыма от проведения абортов является общественной, власти Крыма не намерены на официальном уровне запрещать... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T11:29

2023-11-22T11:29

2023-11-22T11:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Инициатива по отказу проведения частных клиник Крыма от проведения абортов является общественной, власти Крыма не намерены на официальном уровне запрещать оказание услуг по прерыванию беременности. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы республики, по этому вопросу необходимо "формировать общественную позицию, обеспечить организационные моменты в медицинских учреждениях, вести работу и с врачами, и с пациентами".Аксенов также высказал свою личную позицию по этой проблеме. По его мнению, если нет каких-то серьезных противопоказаний, то делать аборт нет необходимости.При этом в каждом случае нужен "индивидуальный подход и поиск баланса", убежден руководитель региона.Также глава республики призвал давать соответствующую социальную рекламу, показывать, что аборт неприемлем по моральным причинам, что это вред и организму женщины, и обществу."Население должно расти, без этого невозможно укреплять и развивать такую огромную страну, как Россия", – подытожил он.Ранее министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский заявил, что в Крыму было предложено всем частным клиникам отказаться от проведения услуг по прерыванию беременности – и медицинский бизнес пошел навстречу. Теперь сделать аборт крымчанки смогут только в государственных больницах. Там, прежде чем проводить операцию, с женщиной будут общаться психологи, разбираться в причинах такого решения и рассказывать о мерах государственной поддержки, на которые беременная и родившая женщина может рассчитывать.Главврач Симферопольского клинического роддома №2 Илья Глазков полагает, что отказ частных клиник от проведения операций по прерыванию беременности не грозит ростом криминальных абортов. При этом, считает он, полностью аборты запрещать нельзя, так как именно это может привести к криминализации этой сферы.

https://crimea.ria.ru/20230819/v-borbe-za-rozhdaemost-kakie-sredstva-khoroshi-1130790756.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, мнения, новости крыма, крым, общество, дети, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье