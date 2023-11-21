https://crimea.ria.ru/20231121/innovatsii-i-traditsii-v-krymu-s-pomoschyu-natsproekta-razvivayut-kulturu-1132921420.html

Инновации и традиции: в Крыму с помощью нацпроекта развивают культуру

Инновации и традиции: в Крыму с помощью нацпроекта развивают культуру - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Инновации и традиции: в Крыму с помощью нацпроекта развивают культуру

Новый кинозал, модельные библиотеки и музеи с интерактивным оборудованием, виртуальные концерты и даже просто отремонтированный районный Дом культуры – обо всем РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T10:39

2023-11-21T10:39

2023-11-21T10:59

крым

радио "спутник в крыму"

нацпроект "культура россии"

ольга якунина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Новый кинозал, модельные библиотеки и музеи с интерактивным оборудованием, виртуальные концерты и даже просто отремонтированный районный Дом культуры – обо всем этом в отдаленных сельских поселениях Крыма раньше не могли и мечтать. А сегодня это уже реальность, благодаря который маленькие крымчане в селах и поселках с детства могут приобщиться к прекрасному и узнать, что такое творчество, а взрослые получают возможность в реальном времени посетить московский театральный сезон или попасть на балет.Подобные новшества стали доступный в регионе благодаря реализации с 2019 года нацпроекта “Культура”, рассказала в эфире радио “Спутник в Крыму” замминистра культуры Республики Крым Ольга Якунина.В этом году, по ее словам, в рамках регионального проекта “Культурная среда” удалось капитально отремонтировать пять учреждений культуры в разных уголках полуострова.Так, в Джанкойском районе обновилась детская школа искусств, – в отремонтированных помещениях уже занимаются дети. В Ленинском районе вернули в первозданный вид местный дом культуры. В Красногвардейском районе новую жизнь получил краеведческий музей, а в Евпатории – Крымский государственный театр юного зрителя.Всего за время функционирования нацпроекта в Крыму отремонтировано 14 домов культуры в сельской местности. К сожалению, в нацпроект попадают не все учреждения, кое-что доделывают сами регионы. Ярким примером стала хореографическая детская школа в Симферополе: первый корпус на улице Киевской капитально отремонтировали по нацпроекту, а второй, на улице Декабристов, обновили в рамках казначейского кредита. В итоге, учреждение будет полноценно функционировать уже к концу декабря, пояснила Ольга Якунина.Большим подспорьем становится и оснащение крымских учреждений культуры. В рамках регионального проекта “Культурная среда” в 2023 году удалось обновить оборудование в 9 музеях и галереях.Вторую жизнь получают сельские библиотеки, которые оснащаются по современному модельному стандарту. Для этого в библиотеки не только закупают новые издания, но также настольные игры и мультимедийное оборудование.Одним из самых ярких и интересных проектов замминистра считает виртуальные концертные залы: их с начала работы нацпроекта в Крыму появилось уже шесть, из них два открыли в этом году, на базе музеев. Такой подход позволяет жителям из одного региона прикоснуться к культурной жизни другого региона.“Цель виртуальных концертных залов – расширить доступность академического искусства и объединить всю территорию РФ, - отметила Ольга Якунина. – Чтобы, предположим, население Москвы могло смотреть концертную программу, которая реализуется сейчас на территории Республики Крым. В этом году были открыты виртуальный концертный зал на базе Алуштинского музея Сергеева-Ценского и на базе Восточно-Крымского музея-заповедника, в картинной галерее на набережной. На мой взгляд, это очень интересный проект, нужный и новый для нас”.Читайте также на РИА Новости Крым:История и новые технологии: как разнообразить экскурсии в музеях?Миллионный грант выиграли в “Лапидарии” Керчи на создание 3D-экспозицииПутин высказался о строительстве культурного кластера в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20231112/na-stsene-pepel-i-nastoyaschee-oruzhie-v-tyuze-anonsirovali-premeru-1132713561.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, нацпроект "культура россии", ольга якунина, новости крыма, культура, новости, общество