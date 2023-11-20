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Обстановка на Крымском мосту на вечер понедельника - РИА Новости Крым, 20.11.2023
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Обстановка на Крымском мосту на вечер понедельника
Обстановка на Крымском мосту на вечер понедельника - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Обстановка на Крымском мосту на вечер понедельника
По состоянию на 21:00 в понедельник очередей к досмотровым пунктам со стороны Керчи и Краснодарского края нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T21:02
2023-11-20T21:02
крымский мост
керченский пролив
транспорт
крым
керчь
тамань
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. По состоянию на 21:00 в понедельник очередей к досмотровым пунктам со стороны Керчи и Краснодарского края нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для увеличения пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временные меры. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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керченский пролив
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Новости
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РИА Новости Крым
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крымский мост, керченский пролив, транспорт, крым, керчь, тамань, логистика, новости крыма
Обстановка на Крымском мосту на вечер понедельника

На Крымском мосту со стороны Керчи и Тамани очереди нет

21:02 20.11.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. По состоянию на 21:00 в понедельник очередей к досмотровым пунктам со стороны Керчи и Краснодарского края нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – сказано в сообщении.
Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для увеличения пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временные меры. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
 
Крымский мостКерченский проливТранспортКрымКерчьТаманьЛогистикаНовости Крыма
 
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