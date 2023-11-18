https://crimea.ria.ru/20231118/eshte-spite-ulybaytes--chto-pomozhet-podnyat-immunitet-zimoy-1132865127.html
Ешьте, спите, улыбайтесь – что поможет поднять иммунитет зимой
Ешьте, спите, улыбайтесь – что поможет поднять иммунитет зимой - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Ешьте, спите, улыбайтесь – что поможет поднять иммунитет зимой
Почему мы чаще болеем зимой? Эксперты в области здравоохранения сходятся во мнении, что виной тому – несколько причин. Основные из них – частые стрессы,... РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T16:35
2023-11-18T16:35
2023-11-18T16:35
инфографика
здоровье
иммунитет
общество
вкусно и полезно
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/11/1132864794_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_8c469dbca29e8f247edadd9ff26afe59.jpg
Почему мы чаще болеем зимой? Эксперты в области здравоохранения сходятся во мнении, что виной тому – несколько причин. Основные из них – частые стрессы, недостаток внимания и чувства любви, усталость и переутомление. И, конечно, переохлаждение организма. К концу года негатив и усталость накапливаются, а погодные условия и различные инфекции добавляют свои компоненты в болезненный "коктейль".Как можно укрепить иммунитет зимой, чтобы противостоять различным заболеваниям? Существует множество советов. РИА Новости Крым собрали самые действенные из них.ЕдаПрежде всего, обратите внимание на то, что вы едите. В вашем рационе должно быть достаточно витаминов. В меню обязательно следует включить блюда из мяса, рыбы и морепродуктов, яиц. Не забудьте овощи и фрукты.Кроме того, специалисты подчеркивают исключительно полезную роль таких компонентов, как лимон, имбирь, облепиха, чеснок, репчатый лук, квашеная капуста, мед, калина и малина.Также медики рекомендуют больше пить простой воды и меньше – алкоголя. Интересно, что они же рекомендуют снизить употребление сахара и отказаться от курения. Словом, лишний кусок торта не сделает вас здоровее и счастливее, а вот чай с лимоном и имбирем – вполне!Образ жизниАктивный образ жизни никто не отменял! Регулярные физические нагрузки также укрепляют иммунитет. Тут можно выбрать совет по душе: ежедневная десятиминутная зарядка или такая же ежедневная часовая прогулка, регулярное посещение спортзала или занятия зимними видами спорта.Специалисты также рекомендуют закаливание, но подходить к нему нужно постепенно и осторожно, посоветовавшись с врачом. Зато, говорят, если закаливание войдет в привычку, простудные заболевания будут обходить вас стороной.Положительно влияют и на иммунитет, и на здоровье в целом банные процедуры.ОдеждаТут совет всего один – одевайтесь по погоде. Вам должно быть тепло и комфортно, но не жарко и не холодно! При этом всегда в тепле держите горло и ноги, а, значит, стоит обратить внимание на подбор носков, теплой обуви, шарфов и шапок.Отдыхайте!Если долго загонять усталость в угол, рано или поздно она все равно вырвется, и вы этому не обрадуетесь.Поэтому спать необходимо! Человеку нужно 7-8 часов полноценного сна. При этом, утверждают ученые, лучшее время для этого – с 23.00 до 7.00.Улыбайтесь!Давно сказано, что смех продлевает жизнь. Теперь и на научном уровне доказано: смех, положительные эмоции и приятные впечатления очень хорошо влияют и на здоровье, и на защитные функции организма.Достаточно посмотреть смешные ролики или комедии, похихикать с друзьями, и самочувствие улучшится!Музыка тоже поднимает настроение. При этом вы можете слушать то, что вам нравится, - от классики до рока. Только не увлекайтесь громкостью: громкая музыка, говорят психологи, расслабиться не помогает.И на последок самый банальный и надоевший, но очень действенный совет: чаще мойте руки и постарайтесь не трогать глаза, нос и рот. Через эти органы инфекция быстрее всего попадает в организм.Следуйте нехитрым советам и будьте здоровы не только зимой, а и весь год!
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/11/1132864794_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_ad938e7873e49f031f77d9654535c8c8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, инфографика, иммунитет, общество, вкусно и полезно, спорт
Почему мы чаще болеем зимой? Эксперты в области здравоохранения сходятся во мнении, что виной тому – несколько причин. Основные из них – частые стрессы, недостаток внимания и чувства любви, усталость и переутомление. И, конечно, переохлаждение организма. К концу года негатив и усталость накапливаются, а погодные условия и различные инфекции добавляют свои компоненты в болезненный "коктейль".
Как можно укрепить иммунитет зимой, чтобы противостоять различным заболеваниям? Существует множество советов. РИА Новости Крым
собрали самые действенные из них.
Еда
Прежде всего, обратите внимание на то, что вы едите. В вашем рационе должно быть достаточно витаминов. В меню обязательно следует включить блюда из мяса, рыбы и морепродуктов, яиц. Не забудьте овощи и фрукты.
Кроме того, специалисты подчеркивают исключительно полезную роль таких компонентов, как лимон, имбирь, облепиха, чеснок, репчатый лук, квашеная капуста, мед, калина и малина.
Также медики рекомендуют больше пить простой воды и меньше – алкоголя. Интересно, что они же рекомендуют снизить употребление сахара и отказаться от курения. Словом, лишний кусок торта не сделает вас здоровее и счастливее, а вот чай с лимоном и имбирем – вполне!
Образ жизни
Активный образ жизни никто не отменял! Регулярные физические нагрузки также укрепляют иммунитет. Тут можно выбрать совет по душе: ежедневная десятиминутная зарядка или такая же ежедневная часовая прогулка, регулярное посещение спортзала или занятия зимними видами спорта.
Специалисты также рекомендуют закаливание, но подходить к нему нужно постепенно и осторожно, посоветовавшись с врачом. Зато, говорят, если закаливание войдет в привычку, простудные заболевания будут обходить вас стороной.
Положительно влияют и на иммунитет, и на здоровье в целом банные процедуры.
Одежда
Тут совет всего один – одевайтесь по погоде. Вам должно быть тепло и комфортно, но не жарко и не холодно! При этом всегда в тепле держите горло и ноги, а, значит, стоит обратить внимание на подбор носков, теплой обуви, шарфов и шапок.
Отдыхайте!
Если долго загонять усталость в угол, рано или поздно она все равно вырвется, и вы этому не обрадуетесь.
Поэтому спать необходимо! Человеку нужно 7-8 часов полноценного сна. При этом, утверждают ученые, лучшее время для этого – с 23.00 до 7.00.
Улыбайтесь!
Давно сказано, что смех продлевает жизнь. Теперь и на научном уровне доказано: смех, положительные эмоции и приятные впечатления очень хорошо влияют и на здоровье, и на защитные функции организма.
Достаточно посмотреть смешные ролики или комедии, похихикать с друзьями, и самочувствие улучшится!
Музыка тоже поднимает настроение. При этом вы можете слушать то, что вам нравится, - от классики до рока. Только не увлекайтесь громкостью: громкая музыка, говорят психологи, расслабиться не помогает.
И на последок самый банальный и надоевший, но очень действенный совет: чаще мойте руки и постарайтесь не трогать глаза, нос и рот. Через эти органы инфекция быстрее всего попадает в организм.
Следуйте нехитрым советам и будьте здоровы не только зимой, а и весь год!