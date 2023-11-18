https://crimea.ria.ru/20231118/eshte-spite-ulybaytes--chto-pomozhet-podnyat-immunitet-zimoy-1132865127.html

Ешьте, спите, улыбайтесь – что поможет поднять иммунитет зимой

Ешьте, спите, улыбайтесь – что поможет поднять иммунитет зимой - РИА Новости Крым, 18.11.2023

Ешьте, спите, улыбайтесь – что поможет поднять иммунитет зимой

Почему мы чаще болеем зимой? Эксперты в области здравоохранения сходятся во мнении, что виной тому – несколько причин. Основные из них – частые стрессы,... РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T16:35

2023-11-18T16:35

2023-11-18T16:35

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Почему мы чаще болеем зимой? Эксперты в области здравоохранения сходятся во мнении, что виной тому – несколько причин. Основные из них – частые стрессы, недостаток внимания и чувства любви, усталость и переутомление. И, конечно, переохлаждение организма. К концу года негатив и усталость накапливаются, а погодные условия и различные инфекции добавляют свои компоненты в болезненный "коктейль".Как можно укрепить иммунитет зимой, чтобы противостоять различным заболеваниям? Существует множество советов. РИА Новости Крым собрали самые действенные из них.ЕдаПрежде всего, обратите внимание на то, что вы едите. В вашем рационе должно быть достаточно витаминов. В меню обязательно следует включить блюда из мяса, рыбы и морепродуктов, яиц. Не забудьте овощи и фрукты.Кроме того, специалисты подчеркивают исключительно полезную роль таких компонентов, как лимон, имбирь, облепиха, чеснок, репчатый лук, квашеная капуста, мед, калина и малина.Также медики рекомендуют больше пить простой воды и меньше – алкоголя. Интересно, что они же рекомендуют снизить употребление сахара и отказаться от курения. Словом, лишний кусок торта не сделает вас здоровее и счастливее, а вот чай с лимоном и имбирем – вполне!Образ жизниАктивный образ жизни никто не отменял! Регулярные физические нагрузки также укрепляют иммунитет. Тут можно выбрать совет по душе: ежедневная десятиминутная зарядка или такая же ежедневная часовая прогулка, регулярное посещение спортзала или занятия зимними видами спорта.Специалисты также рекомендуют закаливание, но подходить к нему нужно постепенно и осторожно, посоветовавшись с врачом. Зато, говорят, если закаливание войдет в привычку, простудные заболевания будут обходить вас стороной.Положительно влияют и на иммунитет, и на здоровье в целом банные процедуры.ОдеждаТут совет всего один – одевайтесь по погоде. Вам должно быть тепло и комфортно, но не жарко и не холодно! При этом всегда в тепле держите горло и ноги, а, значит, стоит обратить внимание на подбор носков, теплой обуви, шарфов и шапок.Отдыхайте!Если долго загонять усталость в угол, рано или поздно она все равно вырвется, и вы этому не обрадуетесь.Поэтому спать необходимо! Человеку нужно 7-8 часов полноценного сна. При этом, утверждают ученые, лучшее время для этого – с 23.00 до 7.00.Улыбайтесь!Давно сказано, что смех продлевает жизнь. Теперь и на научном уровне доказано: смех, положительные эмоции и приятные впечатления очень хорошо влияют и на здоровье, и на защитные функции организма.Достаточно посмотреть смешные ролики или комедии, похихикать с друзьями, и самочувствие улучшится!Музыка тоже поднимает настроение. При этом вы можете слушать то, что вам нравится, - от классики до рока. Только не увлекайтесь громкостью: громкая музыка, говорят психологи, расслабиться не помогает.И на последок самый банальный и надоевший, но очень действенный совет: чаще мойте руки и постарайтесь не трогать глаза, нос и рот. Через эти органы инфекция быстрее всего попадает в организм.Следуйте нехитрым советам и будьте здоровы не только зимой, а и весь год!

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, инфографика, иммунитет, общество, вкусно и полезно, спорт