https://crimea.ria.ru/20231116/vzyatka-v-osobo-krupnom-v-yalte-zaderzhan-sotrudnik-gosstroynadzora-1132820936.html

Взятка в особо крупном: в Ялте задержан сотрудник госстройнадзора

Взятка в особо крупном: в Ялте задержан сотрудник госстройнадзора - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Взятка в особо крупном: в Ялте задержан сотрудник госстройнадзора

В Ялте сотрудник управления госстройнадзора республиканского министерства жилищной политики заключен под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном... РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T09:14

2023-11-16T09:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте сотрудник управления госстройнадзора республиканского министерства жилищной политики заключен под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба крымского Следкома.По данным следствия, фигурант через посредника потребовал от руководства стройфирмы взятку за выдачу заключения о соответствии здания в Гаспре действующим градостроительным нормам.Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки через посредника в особо крупном размере. Подельнице задержанного предъявлено обвинение в посредничестве. По решению суда обвиняемый заключен под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму экс-чиновников будут судить за взятки от нелегальных торговцевГендиректора "Крымавтотранса" обвиняют в получении взяткиУщерб 1,5 млн: в Ялте будут судить директора спортшколы

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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