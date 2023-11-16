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Взятка в особо крупном: в Ялте задержан сотрудник госстройнадзора
Взятка в особо крупном: в Ялте задержан сотрудник госстройнадзора - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Взятка в особо крупном: в Ялте задержан сотрудник госстройнадзора
В Ялте сотрудник управления госстройнадзора республиканского министерства жилищной политики заключен под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном... РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T09:14
2023-11-16T09:14
2023-11-16T09:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте сотрудник управления госстройнадзора республиканского министерства жилищной политики заключен под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба крымского Следкома.По данным следствия, фигурант через посредника потребовал от руководства стройфирмы взятку за выдачу заключения о соответствии здания в Гаспре действующим градостроительным нормам.Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки через посредника в особо крупном размере. Подельнице задержанного предъявлено обвинение в посредничестве. По решению суда обвиняемый заключен под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму экс-чиновников будут судить за взятки от нелегальных торговцевГендиректора "Крымавтотранса" обвиняют в получении взяткиУщерб 1,5 млн: в Ялте будут судить директора спортшколы
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Взятка в особо крупном: в Ялте задержан сотрудник госстройнадзора
В Ялте сотрудник жилищной политики и госстройнадзора обвиняется в получении взятки - СК
09:14 16.11.2023 (обновлено: 09:29 16.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте сотрудник управления госстройнадзора республиканского министерства жилищной политики заключен под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба крымского Следкома.
По данным следствия, фигурант через посредника потребовал от руководства стройфирмы взятку за выдачу заключения о соответствии здания в Гаспре действующим градостроительным нормам.
"11 ноября специалист министерства жилполитики, находясь в своем автомобиле, получил через посредника 2 миллиона рублей. При задержании оперативными сотрудниками УФСБ он попытался уничтожить незаконное вознаграждение, однако его действия были пресечены. В ходе обысков обнаружены и изъяты предметы, подтверждающие причастность главного консультанта к совершению преступления, а также иные предметы, представляющие интерес для органов следствия", - сказано в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки через посредника в особо крупном размере. Подельнице задержанного предъявлено обвинение в посредничестве. По решению суда обвиняемый заключен под стражу.
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