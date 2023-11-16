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Крымский мост в четверг вечером: оперативная информация - РИА Новости Крым, 16.11.2023
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Крымский мост в четверг вечером: оперативная информация
Крымский мост в четверг вечером: оперативная информация - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Крымский мост в четверг вечером: оперативная информация
Вечером в четверг проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен с двух сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T22:03
2023-11-16T22:03
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
крым
керчь
краснодарский край
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Вечером в четверг проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен с двух сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В течение всего дня движение по транспортному переходу также было свободно.Для проезда по транспортному переходу через Керченский пролив автомобилисты должны пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Эти меры временные. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
https://crimea.ria.ru/20231107/kogda-v-krymu-polnotsenno-zarabotaet-novyy-zakon-o-taksi--mnenie-1132604756.html
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крымский мост, транспорт, логистика, крым, керчь, краснодарский край, тамань
Крымский мост в четверг вечером: оперативная информация

Проезд к Крымскому мосту вечером в четверг свободен с двух сторон

22:03 16.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Вечером в четверг проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен с двух сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По данным на 22:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - сказано в сообщении.

В течение всего дня движение по транспортному переходу также было свободно.
Для проезда по транспортному переходу через Керченский пролив автомобилисты должны пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Эти меры временные. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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