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Даниловский пруд в Симферополе расчистили при помощи новой техники
Даниловский пруд в Симферополе расчистили при помощи новой техники - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Даниловский пруд в Симферополе расчистили при помощи новой техники
Специалисты госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма провели очистку Даниловского пруда в Симферополе от тины, водорослей, камышей, иловых отложений... РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T07:59
2023-11-16T07:59
2023-11-16T07:59
михаил афанасьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Специалисты госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма провели очистку Даниловского пруда в Симферополе от тины, водорослей, камышей, иловых отложений и мусора. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.По словам градоначальника, работы производились с помощью новых образцов специализированной техники, которую ранее приобрел госкомводхоз.Афанасьев добавил, что в течение 2024 года планируется произвести расчистку на всех водных объектах Симферополя.Даниловский пруд – название водоема, расположенного в районе пересечения улиц Севастопольская и Данилова. В пруд впадает река Славянка – левый приток Салгира. Истоком реки служит каптированный источник на юго-восточном склоне Внутренней гряды выше микрорайона Фонтаны, от которого река протекает по трубе и выходит на поверхность в районе улицы Данилова.Читайте также на РИА Новости Крым:Парки столицы: как зеленые зоны Симферополя готовят к зимнему сезонуСимферопольцы оценили благоустройство сквера на бульваре Ленина – опросВ Симферопольское водохранилище выпустили 50 тысяч мальков
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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михаил афанасьев, сейсмостанция "симферополь", благоустройство, городская среда, госкомводхоз крыма, крым, новости крыма
Даниловский пруд в Симферополе расчистили при помощи новой техники
Даниловский пруд в Симферополе очистили от тины и камышей с помощью новой техники
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Специалисты госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма провели очистку Даниловского пруда в Симферополе от тины, водорослей, камышей, иловых отложений и мусора. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
"Были проведены работы по очистке Даниловского пруда. Работа, на мой взгляд, проведена хорошо, быстро и качественно", - сказал он.
По словам градоначальника, работы производились с помощью новых образцов специализированной техники, которую ранее приобрел госкомводхоз.
Афанасьев добавил, что в течение 2024 года планируется произвести расчистку на всех водных объектах Симферополя.
Даниловский пруд – название водоема, расположенного в районе пересечения улиц Севастопольская и Данилова. В пруд впадает река Славянка – левый приток Салгира. Истоком реки служит каптированный источник на юго-восточном склоне Внутренней гряды выше микрорайона Фонтаны, от которого река протекает по трубе и выходит на поверхность в районе улицы Данилова.
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