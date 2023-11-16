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Даниловский пруд в Симферополе расчистили при помощи новой техники

Даниловский пруд в Симферополе расчистили при помощи новой техники - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Даниловский пруд в Симферополе расчистили при помощи новой техники

Специалисты госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма провели очистку Даниловского пруда в Симферополе от тины, водорослей, камышей, иловых отложений... РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T07:59

2023-11-16T07:59

2023-11-16T07:59

михаил афанасьев

сейсмостанция "симферополь"

благоустройство

городская среда

госкомводхоз крыма

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Специалисты госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма провели очистку Даниловского пруда в Симферополе от тины, водорослей, камышей, иловых отложений и мусора. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.По словам градоначальника, работы производились с помощью новых образцов специализированной техники, которую ранее приобрел госкомводхоз.Афанасьев добавил, что в течение 2024 года планируется произвести расчистку на всех водных объектах Симферополя.Даниловский пруд – название водоема, расположенного в районе пересечения улиц Севастопольская и Данилова. В пруд впадает река Славянка – левый приток Салгира. Истоком реки служит каптированный источник на юго-восточном склоне Внутренней гряды выше микрорайона Фонтаны, от которого река протекает по трубе и выходит на поверхность в районе улицы Данилова.Читайте также на РИА Новости Крым:Парки столицы: как зеленые зоны Симферополя готовят к зимнему сезонуСимферопольцы оценили благоустройство сквера на бульваре Ленина – опросВ Симферопольское водохранилище выпустили 50 тысяч мальков

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михаил афанасьев, сейсмостанция "симферополь", благоустройство, городская среда, госкомводхоз крыма, крым, новости крыма