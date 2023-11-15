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Центр Симферополя встал в пробках из-за сильного дождя - РИА Новости Крым, 15.11.2023
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Центр Симферополя встал в пробках из-за сильного дождя
Центр Симферополя встал в пробках из-за сильного дождя - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Центр Симферополя встал в пробках из-за сильного дождя
В среду утром в центральной части Симферополя и некоторых других районах крымской столицы из-за дождя образовались сильные заторы. Сервис "Яндекс. Пробки"... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T09:00
2023-11-15T09:01
ситуация на дорогах крыма
крым
симферополь
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В среду утром в центральной части Симферополя и некоторых других районах крымской столицы из-за дождя образовались сильные заторы. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока в восемь баллов.Сильнее всего движение транспорта затруднено на проспектах Победы и Кирова, улицах Киевская, Воровского, Потемкинская, Александра Невского, Куйбышева, Троллейбусная, Лермонтова, Тургенева, Объездной дороге (Восточный обход Симферополя).Сильные заторы наблюдаются и на улицах Русская, Балаклавская, Зенитная, Гражданская и Батумском переулке.Частично "стоят" улицы Павленко, Суворовский спуск, Донская, Титова, Луговая, Козлова, Беспалова, Мира и бульвар Франко.Усложняет движение по Объездной дороге дорожно-транспортное происшествие в (микрорайон Белое-5, левый ряд).Также из-за продолжающегося ремонта Николаевской развязки на пересечении улиц Куйбышева и Объездной дороги частично перекрыто движение, что также осложняет дорожную обстановку.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, симферополь, городская среда, пробки в симферополе, общество, дороги крыма, погода, крымская погода
Центр Симферополя встал в пробках из-за сильного дождя

Ливень парализовал движение в центре Симферополя в среду утром

09:00 15.11.2023 (обновлено: 09:01 15.11.2023)
 
© РИА Новости КрымДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В среду утром в центральной части Симферополя и некоторых других районах крымской столицы из-за дождя образовались сильные заторы. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока в восемь баллов.
Сильнее всего движение транспорта затруднено на проспектах Победы и Кирова, улицах Киевская, Воровского, Потемкинская, Александра Невского, Куйбышева, Троллейбусная, Лермонтова, Тургенева, Объездной дороге (Восточный обход Симферополя).
Сильные заторы наблюдаются и на улицах Русская, Балаклавская, Зенитная, Гражданская и Батумском переулке.
Частично "стоят" улицы Павленко, Суворовский спуск, Донская, Титова, Луговая, Козлова, Беспалова, Мира и бульвар Франко.
Усложняет движение по Объездной дороге дорожно-транспортное происшествие в (микрорайон Белое-5, левый ряд).
Также из-за продолжающегося ремонта Николаевской развязки на пересечении улиц Куйбышева и Объездной дороги частично перекрыто движение, что также осложняет дорожную обстановку.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымСимферопольГородская средаПробки в СимферополеОбществоДороги КрымаПогодаКрымская погода
 
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