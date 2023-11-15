https://crimea.ria.ru/20231115/tsentr-simferopolya-vstal-v-probkakh-iz-za-silnogo-dozhdya-1132792244.html

Центр Симферополя встал в пробках из-за сильного дождя

Центр Симферополя встал в пробках из-за сильного дождя - РИА Новости Крым, 15.11.2023

Центр Симферополя встал в пробках из-за сильного дождя

В среду утром в центральной части Симферополя и некоторых других районах крымской столицы из-за дождя образовались сильные заторы. Сервис "Яндекс. Пробки"... РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T09:00

2023-11-15T09:00

2023-11-15T09:01

ситуация на дорогах крыма

крым

симферополь

городская среда

пробки в симферополе

общество

дороги крыма

погода

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В среду утром в центральной части Симферополя и некоторых других районах крымской столицы из-за дождя образовались сильные заторы. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока в восемь баллов.Сильнее всего движение транспорта затруднено на проспектах Победы и Кирова, улицах Киевская, Воровского, Потемкинская, Александра Невского, Куйбышева, Троллейбусная, Лермонтова, Тургенева, Объездной дороге (Восточный обход Симферополя).Сильные заторы наблюдаются и на улицах Русская, Балаклавская, Зенитная, Гражданская и Батумском переулке.Частично "стоят" улицы Павленко, Суворовский спуск, Донская, Титова, Луговая, Козлова, Беспалова, Мира и бульвар Франко.Усложняет движение по Объездной дороге дорожно-транспортное происшествие в (микрорайон Белое-5, левый ряд).Также из-за продолжающегося ремонта Николаевской развязки на пересечении улиц Куйбышева и Объездной дороги частично перекрыто движение, что также осложняет дорожную обстановку.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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