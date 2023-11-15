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Без воды на сутки: где в Симферополе будут отключения

Без воды на сутки: где в Симферополе будут отключения - РИА Новости Крым, 15.11.2023

Без воды на сутки: где в Симферополе будут отключения

Жители ряда улиц в селе Мирное городского округа Симферополь более чем на сутки останутся без воды из-за переустройства магистрального трубопровода. Об этом... РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T10:47

2023-11-15T10:47

2023-11-15T12:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Жители ряда улиц в селе Мирное городского округа Симферополь более чем на сутки останутся без воды из-за переустройства магистрального трубопровода. Об этом сообщает столичный филиал "Воды Крыма".На период выполнения работ будет ограничено холодное водоснабжение в квартале Богдановка, а также на улицах Тепличная, Живописная, Щедрая, Абрикосовая, Переселенческая, переулках Загородный, Кедровый, Абрикосовый и прилегающих улиц и переулках.В "Воде Крыма" также предупредили, что основной объем работ планируется выполнить ориентировочно к 23:00 17 ноября, а полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 6:00 18 ноября.На время выполнения работ предприятие осуществит подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза разместят дополнительно.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в среду из-за аварии на водоводе ограничено холодное водоснабжение по улицам Героев Сталинграда, Марка Донского и Маршала Василевского. Возобновить подачу воды планируется к 14:00 15 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Притоки октября: как аномальное тепло повлияло на водные запасы КрымаЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьДиректор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений воды

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