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Без воды на сутки: где в Симферополе будут отключения
Без воды на сутки: где в Симферополе будут отключения - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Без воды на сутки: где в Симферополе будут отключения
Жители ряда улиц в селе Мирное городского округа Симферополь более чем на сутки останутся без воды из-за переустройства магистрального трубопровода. Об этом... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T10:47
2023-11-15T10:47
2023-11-15T12:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Жители ряда улиц в селе Мирное городского округа Симферополь более чем на сутки останутся без воды из-за переустройства магистрального трубопровода. Об этом сообщает столичный филиал "Воды Крыма".На период выполнения работ будет ограничено холодное водоснабжение в квартале Богдановка, а также на улицах Тепличная, Живописная, Щедрая, Абрикосовая, Переселенческая, переулках Загородный, Кедровый, Абрикосовый и прилегающих улиц и переулках.В "Воде Крыма" также предупредили, что основной объем работ планируется выполнить ориентировочно к 23:00 17 ноября, а полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 6:00 18 ноября.На время выполнения работ предприятие осуществит подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза разместят дополнительно.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в среду из-за аварии на водоводе ограничено холодное водоснабжение по улицам Героев Сталинграда, Марка Донского и Маршала Василевского. Возобновить подачу воды планируется к 14:00 15 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Притоки октября: как аномальное тепло повлияло на водные запасы КрымаЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьДиректор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений воды
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Без воды на сутки: где в Симферополе будут отключения
В симферопольском селе Мирное более чем на сутки отключат воду из-за ремонтных работ
10:47 15.11.2023 (обновлено: 12:07 15.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Жители ряда улиц в селе Мирное городского округа Симферополь более чем на сутки останутся без воды из-за переустройства магистрального трубопровода. Об этом сообщает столичный филиал "Воды Крыма".
"В рамках мероприятий по переустройству магистрального трубопровода с 23:00 16 ноября до 23:00 17 ноября подрядной организацией будут проводиться работы по переподключению участков трубопровода в районе селе Мирное", - говорится в сообщении.
На период выполнения работ будет ограничено холодное водоснабжение в квартале Богдановка, а также на улицах Тепличная, Живописная, Щедрая, Абрикосовая, Переселенческая, переулках Загородный, Кедровый, Абрикосовый и прилегающих улиц и переулках.
В "Воде Крыма" также предупредили, что основной объем работ планируется выполнить ориентировочно к 23:00 17 ноября, а полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 6:00 18 ноября.
На время выполнения работ предприятие осуществит подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза разместят дополнительно.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в среду из-за аварии на водоводе ограничено холодное водоснабжение
по улицам Героев Сталинграда, Марка Донского и Маршала Василевского. Возобновить подачу воды планируется к 14:00 15 ноября.
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