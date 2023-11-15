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Авария на сетях оставила без воды часть Симферополя
Авария на сетях оставила без воды часть Симферополя - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Авария на сетях оставила без воды часть Симферополя
В Симферополе из-за аварии на водоводе с ночи нет воды у жителей одного спального микрорайона. Об этом сообщают в пресс-службе "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T08:52
2023-11-15T08:52
2023-11-15T08:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе из-за аварии на водоводе с ночи нет воды у жителей одного спального микрорайона. Об этом сообщают в пресс-службе "Вода Крыма"."15 ноября в связи с аварийно-ремонтными работами в Симферополе будет ограничено водоснабжение", – говорится в Telegram-канале предприятия.При этом в Джанкойском районе специалисты компании проводят дезинфекцию водопроводных сетей до 17.00 в селе Комаровка. В этот промежуток времени вода к употреблению в пищу не пригодна.Дезинфекция водонапорной башни и сетей водоснабжения будет проводиться в среду с 09.00 до 17.00 и в селе Комаровка Красногвардейского района. Жителей также предупреждают, что в это время вода к употреблению не пригодна.Читайте также на РИА Новости Крым:Притоки октября: как аномальное тепло повлияло на водные запасы КрымаЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьДиректор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений воды
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Авария на сетях оставила без воды часть Симферополя
В Симферополе из-за аварии без воды остался микрорайон Героев Сталинграда
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе из-за аварии на водоводе с ночи нет воды у жителей одного спального микрорайона. Об этом сообщают в пресс-службе "Вода Крыма".
"15 ноября в связи с аварийно-ремонтными работами в Симферополе будет ограничено водоснабжение", – говорится в Telegram-канале предприятия.
В столице Крыма из-за аварии на сетях холодного водоснабжения подача воды ограничена с часу ночи до 14.00 по адресам: ул. Героев Сталинграда (частично), ул. М. Донского (частично), ул. М. Василевского (частично).
При этом в Джанкойском районе специалисты компании проводят дезинфекцию водопроводных сетей до 17.00 в селе Комаровка. В этот промежуток времени вода к употреблению в пищу не пригодна.
Дезинфекция водонапорной башни и сетей водоснабжения будет проводиться в среду с 09.00 до 17.00 и в селе Комаровка Красногвардейского района. Жителей также предупреждают, что в это время вода к употреблению не пригодна.
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