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Авария на сетях оставила без воды часть Симферополя

Авария на сетях оставила без воды часть Симферополя - РИА Новости Крым, 15.11.2023

Авария на сетях оставила без воды часть Симферополя

В Симферополе из-за аварии на водоводе с ночи нет воды у жителей одного спального микрорайона. Об этом сообщают в пресс-службе "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T08:52

2023-11-15T08:52

2023-11-15T08:52

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе из-за аварии на водоводе с ночи нет воды у жителей одного спального микрорайона. Об этом сообщают в пресс-службе "Вода Крыма"."15 ноября в связи с аварийно-ремонтными работами в Симферополе будет ограничено водоснабжение", – говорится в Telegram-канале предприятия.При этом в Джанкойском районе специалисты компании проводят дезинфекцию водопроводных сетей до 17.00 в селе Комаровка. В этот промежуток времени вода к употреблению в пищу не пригодна.Дезинфекция водонапорной башни и сетей водоснабжения будет проводиться в среду с 09.00 до 17.00 и в селе Комаровка Красногвардейского района. Жителей также предупреждают, что в это время вода к употреблению не пригодна.Читайте также на РИА Новости Крым:Притоки октября: как аномальное тепло повлияло на водные запасы КрымаЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьДиректор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений воды

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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