Рейтинг@Mail.ru
Авария на сетях оставила без воды часть Симферополя - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231115/avariya-na-setyakh-ostavila-bez-vody-chast-simferopolya-1132792089.html
Авария на сетях оставила без воды часть Симферополя
Авария на сетях оставила без воды часть Симферополя - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Авария на сетях оставила без воды часть Симферополя
В Симферополе из-за аварии на водоводе с ночи нет воды у жителей одного спального микрорайона. Об этом сообщают в пресс-службе "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T08:52
2023-11-15T08:52
крым
симферополь
джанкой
джанкойский район
красногвардейский район
вода крыма
вода в крыму
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076593_0:170:1618:1080_1920x0_80_0_0_4137aa1db8210f7ff3e6008cdb635d49.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе из-за аварии на водоводе с ночи нет воды у жителей одного спального микрорайона. Об этом сообщают в пресс-службе "Вода Крыма"."15 ноября в связи с аварийно-ремонтными работами в Симферополе будет ограничено водоснабжение", – говорится в Telegram-канале предприятия.При этом в Джанкойском районе специалисты компании проводят дезинфекцию водопроводных сетей до 17.00 в селе Комаровка. В этот промежуток времени вода к употреблению в пищу не пригодна.Дезинфекция водонапорной башни и сетей водоснабжения будет проводиться в среду с 09.00 до 17.00 и в селе Комаровка Красногвардейского района. Жителей также предупреждают, что в это время вода к употреблению не пригодна.Читайте также на РИА Новости Крым:Притоки октября: как аномальное тепло повлияло на водные запасы КрымаЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьДиректор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений воды
крым
симферополь
джанкой
джанкойский район
красногвардейский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076593_146:0:1586:1080_1920x0_80_0_0_4fa5520a7c8e1fcb1f0f9b763ae2a997.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, джанкой, джанкойский район, красногвардейский район, вода крыма, вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
Авария на сетях оставила без воды часть Симферополя

В Симферополе из-за аварии без воды остался микрорайон Героев Сталинграда

08:52 15.11.2023
 
© РИА Новости КрымПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе из-за аварии на водоводе с ночи нет воды у жителей одного спального микрорайона. Об этом сообщают в пресс-службе "Вода Крыма".
"15 ноября в связи с аварийно-ремонтными работами в Симферополе будет ограничено водоснабжение", – говорится в Telegram-канале предприятия.
В столице Крыма из-за аварии на сетях холодного водоснабжения подача воды ограничена с часу ночи до 14.00 по адресам: ул. Героев Сталинграда (частично), ул. М. Донского (частично), ул. М. Василевского (частично).
При этом в Джанкойском районе специалисты компании проводят дезинфекцию водопроводных сетей до 17.00 в селе Комаровка. В этот промежуток времени вода к употреблению в пищу не пригодна.
Дезинфекция водонапорной башни и сетей водоснабжения будет проводиться в среду с 09.00 до 17.00 и в селе Комаровка Красногвардейского района. Жителей также предупреждают, что в это время вода к употреблению не пригодна.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Притоки октября: как аномальное тепло повлияло на водные запасы Крыма
Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить
Директор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений воды
 
КрымСимферопольДжанкойДжанкойский районКрасногвардейский районВода КрымаВода в КрымуЖКХЖКХ Крыма и СевастополяОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:44Байден одобрит бюджет США без помощи Украине и Израилю – CNN
09:35Штормовое предупреждение: как работает Керченская переправа
09:00Центр Симферополя встал в пробках из-за сильного дождя
08:52Авария на сетях оставила без воды часть Симферополя
08:38Над Смоленской областью сбит беспилотник ВСУ
08:03Крымский мост: данные на утро среды
07:43Почему в России растет заболеваемость корью
07:21Новый закон о меде: чем он поможет Крыму
06:45На что пойдут США из-за потери влияния на Ближнем Востоке – эксперт
06:12В Ялте откроют филиал крупного вуза со столетней историей
00:01Сильные дожди: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 15 ноября
22:50Главное за день: 14 ноября
22:12Главные новости Крыма: 14 ноября
21:42Лихая погоня со стрельбой: в Ростовской области поймали угонщика из Крыма
21:18Окно возможностей закрывается: Белый дом о помощи Киеву
21:00Крымский мост: обстановка вечером во вторник
20:52В Севастополе простились с героем СВО
20:18Шер-Хан из Донецка: в Крыму в сафари-парке поселился новый житель
19:52Новая жизнь для бездомных: как в Ялте помогают бродягам
Лента новостейМолния