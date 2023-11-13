https://crimea.ria.ru/20231113/k-chemu-privodit-detskoe-veganstvo-1132626482.html

К чему приводит детское веганство

К чему приводит детское веганство - РИА Новости Крым, 12.11.2023

К чему приводит детское веганство

Сыроедение, вегетарианство и веганство пагубно действуют на растущий детский организм, может привести к истощению иммунной системы и физической слабости. Об... РИА Новости Крым, 12.11.2023

2023-11-13T07:35

2023-11-13T07:35

2023-11-12T22:27

радио "спутник в крыму"

веганство

зож

красота и здоровье

валентина дивинская

дети

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совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Сыроедение, вегетарианство и веганство пагубно действуют на растущий детский организм, может привести к истощению иммунной системы и физической слабости. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры педиатрии, кандидат медицинских наук Медицинского института им. С.И. Георгиевского КФУ им. Вернадского Валентина Дивинская.В Госдуму была направлена законодательная инициатива о необходимости запретить вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних на законодательном уровне, поскольку это может привести к тяжелым заболеваниям и смерти детей.По словам Дивинской, до достижения 18-летия родители не должны навязывать ребенку данную философию питания.Поскольку белковый субстрат входит в костную систему, то нехватка белка отражается и на физическом развитии: у детей отмечается задержка роста, может страдать интеллектуальное развитие."В мясе содержится железо и витамин В12, которые тоже не синтезируются в организме. И биодоступность железа, которое содержится в мясе, высока по сравнению с растительным присутствием железа, потому что оно находится в связке с белком. Дефицит белка в дельнейшем также сказывается на репродуктивной функции человека", - отметила педиатр.Когда развивается анемия – железодефицитная или вызванная недостатком витамина В12 – появляется усталость, одышка, снижается память, выпадают волосы, наблюдается ломкость ногтей и кариес. Кроме того, люди, заменяя белок животного происхождения растительным, включают в рацион сою и орехи, что зачастую приводит к аллергическим реакциям, уточнила она."Питание ребенка, растущего организма, должно быть сбалансированным по всем параметрам. Эволюционно человеческий организм так развит, что он должен потреблять мясо – белок животного происхождения", - подчеркнула Дивинская. И добавила, что сыроедение, вегетарианство, веганство пагубно действует на растущий детский организм.Более того, ферментативные системы ребенка несовершенны и поэтому давать ему пищу не по возрасту или термически не обработанную – всегда чревато последствиями.Вегетарианство – это отказ от употребления мяса. Разновидностью вегетарианства является веганство – это полный отказ от продуктов животного происхождения, когда исключаются не только все виды мяса, но и птица, яйца, молоко и молочные продукты. И самая жесткая разновидность вегетарианства – это сыроедение, когда люди не употребляют продукты, подвергнутые термической обработке, даже злаковые едят в пророщенном виде.По мнению кубанского врача-педиатра и преподавателя Эллеоноры Ивенской, новорожденный ребенок может значительно отстать в своем физическом и психологическом развитии, если мать придерживается системы питания, при которой из рациона исключают термически обработанную пищу.Ранее в России предложили создать пособие для родителей о нормах питания детей и ввести ответственность за пропаганду детского веганства.Читайте также на РИА Новости Крым:Мясоеды vs вегетарианцы: эксперт в Крыму оценила растительную диетуОжирение – одна из главных причин смерти от цирроза печениТыква – кулинарный код Крыма

https://crimea.ria.ru/20231107/s-chem-ego-edyat-kak-izmenilos-otnoshenie-rossiyan-k-vegetarianstvu-1132634297.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

веганство, зож, красота и здоровье, валентина дивинская, дети, здоровье, мнения, совет эксперта