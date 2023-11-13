https://crimea.ria.ru/20231113/gibel-turistov-na-vulkane-kamchatki-direktor-turfirmy-poluchil-srok-1132749607.html

Гибель туристов на вулкане Камчатки: директор турфирмы получил срок

Гибель туристов на вулкане Камчатки: директор турфирмы получил срок - РИА Новости Крым, 13.11.2023

Гибель туристов на вулкане Камчатки: директор турфирмы получил срок

Директор туристической фирмы, организовавший подъем на вулкан Ключевская сопка на Камчатке десяти туристам, восемь из которых погибли вместе с гидом, осужден на РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T08:10

2023-11-13T08:10

2023-11-13T09:04

камчатка

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Директор туристической фирмы, организовавший подъем на вулкан Ключевская сопка на Камчатке десяти туристам, восемь из которых погибли вместе с гидом, осужден на четыре года колонии. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.О трагедии с туристами, приехавшими для восхождения на вулкан из разных регионов России, стало известно 3 сентября 2022 года. Тогда в экстренных службах сначала сообщили о гибели четырех человек. Позже число жертв выросло до шести, потом до восьми.Как установили в Следственном управлении СКР по Камчатскому краю и суде, восхождение на вулкан Ключевская сопка организовал директор новосибирской туристической фирмы ООО "Экстрим тайм".Для этого он привлек двух человек, которые не имели полномочий осуществлять обязанности инструкторов-проводников на туристическом маршруте особой категории сложности, и разместил рекламу в интернете.Несмотря на осведомленность о том, что такое мероприятие небезопасно, а также отсутствие утвержденного маршрута и разрешения природного парка на посещение объекта, восхождение началось 30 августа.В результате часть группы из восьми туристов и их инструктор погибли от полученных травм и переохлаждения.Директор турфирмы признан виновным в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть людей. Решением суда он приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Ключевской вулкан - самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота 4 800 м.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия на Эльбрусе: погибли пятеро альпинистов – видео

https://crimea.ria.ru/20230812/turist-pogib-i-esche-semero-postradali-iz-za-kamnepada-v-kabardino-balkarii-1130691142.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатка, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, туризм, внутренний туризм, суд, приговор, новости