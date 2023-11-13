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Гибель туристов на вулкане Камчатки: директор турфирмы получил срок
Гибель туристов на вулкане Камчатки: директор турфирмы получил срок - РИА Новости Крым, 13.11.2023
Гибель туристов на вулкане Камчатки: директор турфирмы получил срок
Директор туристической фирмы, организовавший подъем на вулкан Ключевская сопка на Камчатке десяти туристам, восемь из которых погибли вместе с гидом, осужден на РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T08:10
2023-11-13T08:10
2023-11-13T09:04
камчатка
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Директор туристической фирмы, организовавший подъем на вулкан Ключевская сопка на Камчатке десяти туристам, восемь из которых погибли вместе с гидом, осужден на четыре года колонии. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.О трагедии с туристами, приехавшими для восхождения на вулкан из разных регионов России, стало известно 3 сентября 2022 года. Тогда в экстренных службах сначала сообщили о гибели четырех человек. Позже число жертв выросло до шести, потом до восьми.Как установили в Следственном управлении СКР по Камчатскому краю и суде, восхождение на вулкан Ключевская сопка организовал директор новосибирской туристической фирмы ООО "Экстрим тайм".Для этого он привлек двух человек, которые не имели полномочий осуществлять обязанности инструкторов-проводников на туристическом маршруте особой категории сложности, и разместил рекламу в интернете.Несмотря на осведомленность о том, что такое мероприятие небезопасно, а также отсутствие утвержденного маршрута и разрешения природного парка на посещение объекта, восхождение началось 30 августа.В результате часть группы из восьми туристов и их инструктор погибли от полученных травм и переохлаждения.Директор турфирмы признан виновным в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть людей. Решением суда он приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Ключевской вулкан - самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота 4 800 м.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия на Эльбрусе: погибли пятеро альпинистов – видео
https://crimea.ria.ru/20230812/turist-pogib-i-esche-semero-postradali-iz-za-kamnepada-v-kabardino-balkarii-1130691142.html
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камчатка, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, туризм, внутренний туризм, суд, приговор, новости
Гибель туристов на вулкане Камчатки: директор турфирмы получил срок
Директор турфирмы получил 4 года колонии за гибель туристов на Ключевской сопке
08:10 13.11.2023 (обновлено: 09:04 13.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Директор туристической фирмы, организовавший подъем на вулкан Ключевская сопка на Камчатке десяти туристам, восемь из которых погибли вместе с гидом, осужден на четыре года колонии. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
О трагедии с туристами, приехавшими для восхождения на вулкан из разных регионов России, стало известно 3 сентября 2022 года. Тогда в экстренных службах сначала сообщили
о гибели четырех человек. Позже число жертв выросло
до шести, потом до восьми.
Как установили в Следственном управлении СКР по Камчатскому краю и суде, восхождение на вулкан Ключевская сопка организовал директор новосибирской туристической фирмы ООО "Экстрим тайм".
Для этого он привлек двух человек, которые не имели полномочий осуществлять обязанности инструкторов-проводников на туристическом маршруте особой категории сложности, и разместил рекламу в интернете.
Несмотря на осведомленность о том, что такое мероприятие небезопасно, а также отсутствие утвержденного маршрута и разрешения природного парка на посещение объекта, восхождение началось 30 августа.
"Туристическая группа и двое сопровождающих прибыли в Усть-Камчатский район, где 30 августа начали восхождение по южному склону вулкана, однако 3 сентября на высоте 4000 метров над уровнем моря двое туристов в сопровождении одного из инструкторов начали обратный спуск к домику вулканологов из-за плохого самочувствия. Оставшиеся туристы продолжили восхождение, однако достигнув высоты 4400 метров, из-за невозможности продолжения движения вверх по ледовому склону, развернулись и также начали обратный спуск. Во время спуска группа сорвалась вниз", – рассказали в СК.
В результате часть группы из восьми туристов и их инструктор погибли от полученных травм и переохлаждения.
Директор турфирмы признан виновным в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть людей. Решением суда он приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Ключевской вулкан - самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота 4 800 м.
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