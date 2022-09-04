https://crimea.ria.ru/20220904/chislo-pogibshikh-na-kamatke-turistov-vyroslo-do-6-k-vyzhivshim-letit-mi-8-1124395351.html

Число погибших на Каматке туристов выросло до 6, к выжившим летит Ми-8

Число погибших на Каматке туристов выросло до 6, к выжившим летит Ми-8 - РИА Новости Крым, 04.09.2022

Число погибших на Каматке туристов выросло до 6, к выжившим летит Ми-8

Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке туристов увеличилось до шесть человек, к выжившим отправлен вертолет со спасателями, пишет РИА... РИА Новости Крым, 04.09.2022

2022-09-04T09:41

2022-09-04T09:41

2022-09-04T09:41

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/03/1124391184_0:240:2091:1416_1920x0_80_0_0_f34dfd7f18ae8ba8b2aef3aa615d3c97.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке туристов увеличилось до шесть человек, к выжившим отправлен вертолет со спасателями, пишет РИА Новости со ссылкой краевое правительство.Группа из 10 туристов с двумя гидами, совершавшая восхождение на Ключевской вулкан, обратилась к спасателям накануне. Сообщалось о пяти погибших при падении с высоты и двух пострадавших. В субботу на место был направлен вертолет со спасателями на борту. СК РФ возбудил уголовное дело."Есть информация, что скончался шестой человек", - сообщил в воскресенье зампредседателя правительства региона Роман Василевский.По его данным, двое оставшихся в живых членов группы находятся в лагере на 3,3 тыс. метров. Остальные — на высоте более 4 тыс. метров.Как сообщили в Центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае, ночью на место трагедии вылетели спасатели и медики, к вылету также готовится еще один вертолет Ми-8 МЧС России.Вулкан Ключевская сопка – самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.

https://crimea.ria.ru/20220903/tragediya-na-kamchatke-stali-izvestny-podrobnosti-chp-s-turgruppoy-1124391807.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)