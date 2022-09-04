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Число погибших на Каматке туристов выросло до 6, к выжившим летит Ми-8 - РИА Новости Крым, 04.09.2022
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Число погибших на Каматке туристов выросло до 6, к выжившим летит Ми-8
Число погибших на Каматке туристов выросло до 6, к выжившим летит Ми-8 - РИА Новости Крым, 04.09.2022
Число погибших на Каматке туристов выросло до 6, к выжившим летит Ми-8
Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке туристов увеличилось до шесть человек, к выжившим отправлен вертолет со спасателями, пишет РИА... РИА Новости Крым, 04.09.2022
2022-09-04T09:41
2022-09-04T09:41
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке туристов увеличилось до шесть человек, к выжившим отправлен вертолет со спасателями, пишет РИА Новости со ссылкой краевое правительство.Группа из 10 туристов с двумя гидами, совершавшая восхождение на Ключевской вулкан, обратилась к спасателям накануне. Сообщалось о пяти погибших при падении с высоты и двух пострадавших. В субботу на место был направлен вертолет со спасателями на борту. СК РФ возбудил уголовное дело."Есть информация, что скончался шестой человек", - сообщил в воскресенье зампредседателя правительства региона Роман Василевский.По его данным, двое оставшихся в живых членов группы находятся в лагере на 3,3 тыс. метров. Остальные — на высоте более 4 тыс. метров.Как сообщили в Центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае, ночью на место трагедии вылетели спасатели и медики, к вылету также готовится еще один вертолет Ми-8 МЧС России.Вулкан Ключевская сопка – самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.
https://crimea.ria.ru/20220903/tragediya-na-kamchatke-stali-izvestny-podrobnosti-chp-s-turgruppoy-1124391807.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Число погибших на Каматке туристов выросло до 6, к выжившим летит Ми-8

На место гибели шести туристов на Камчатке вылетел вертолет Ми-8

09:41 04.09.2022
 
© РИА Новости . Игорь Вайнштейн / Перейти в фотобанкКлючевская сопка - действующий вулкан на Камчатке
Ключевская сопка - действующий вулкан на Камчатке - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Игорь Вайнштейн
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке туристов увеличилось до шесть человек, к выжившим отправлен вертолет со спасателями, пишет РИА Новости со ссылкой краевое правительство.
Группа из 10 туристов с двумя гидами, совершавшая восхождение на Ключевской вулкан, обратилась к спасателям накануне. Сообщалось о пяти погибших при падении с высоты и двух пострадавших. В субботу на место был направлен вертолет со спасателями на борту. СК РФ возбудил уголовное дело.
"Есть информация, что скончался шестой человек", - сообщил в воскресенье зампредседателя правительства региона Роман Василевский.
Сопка Ключевская - самый высокий активный вулкан на полуострове Камчатка - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
Вчера, 13:48
Трагедия на Камчатке: стали известны подробности ЧП с тургруппой
По его данным, двое оставшихся в живых членов группы находятся в лагере на 3,3 тыс. метров. Остальные — на высоте более 4 тыс. метров.
Как сообщили в Центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае, ночью на место трагедии вылетели спасатели и медики, к вылету также готовится еще один вертолет Ми-8 МЧС России.
Вулкан Ключевская сопка – самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.
ПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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