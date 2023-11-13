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ФСБ в Крыму задержала мужчину за выращивание конопли - РИА Новости Крым, 13.11.2023
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ФСБ в Крыму задержала мужчину за выращивание конопли
ФСБ в Крыму задержала мужчину за выращивание конопли - РИА Новости Крым, 13.11.2023
ФСБ в Крыму задержала мужчину за выращивание конопли
В Бахчисарайском районе сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который выращивал коноплю с целью сбыта, разбив целую плантацию. Он огородил участок... РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T16:02
2023-11-13T16:46
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
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бахчисарай
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который выращивал коноплю с целью сбыта, разбив целую плантацию. Он огородил участок маскировочной сеткой, обустроил полив, установил палатку. Но урожай ему собрать не удалось."Установлено, что ранее судимый мужчина для последующего сбыта выращивал в труднодоступном участке лесного массива вблизи с. Предущельное Верхореченского сельского поселения растения рода Cannabis, содержащие наркотические вещества. Он организовал полив и уход за растениями. Территория произрастания наркосодержащего растения была огорожена маскировочной сеткой, там же была оборудована палатка и сушилки для конопли", - говорится в сообщении УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Фигурант 1965 года рождения подозревается в покушении на незаконный сбыт в крупном размере, уточняется в ведомстве. Он был задержан при изготовлении наркотического средства."Из незаконного оборота изъято порядка 20 кг высушенных частей наркосодержащего растения, а также более 20 кустов конопли. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по месту проживания подозреваемого обнаружены вакууматор, пакеты для фасовки наркотиков и весы".В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.Ранее "фермерша", которая выращивала 47 кустов конопли в собственном сарае, была задержана в Кировском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:У жителя Крыма нашли три килограмма коноплиЖитель Крыма вырастил плантацию конопли "для лечения суставов""Садовник" из Ялты пойдет под суда за плантацию конопли
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, крым, новости крыма, бахчисарай, бахчисарайский район, новости
ФСБ в Крыму задержала мужчину за выращивание конопли

В Бахчисарайском районе Крыма ФСБ нашла огороженную маскировочной сеткой плантацию конопли

16:02 13.11.2023 (обновлено: 16:46 13.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который выращивал коноплю с целью сбыта, разбив целую плантацию. Он огородил участок маскировочной сеткой, обустроил полив, установил палатку. Но урожай ему собрать не удалось.
"Установлено, что ранее судимый мужчина для последующего сбыта выращивал в труднодоступном участке лесного массива вблизи с. Предущельное Верхореченского сельского поселения растения рода Cannabis, содержащие наркотические вещества. Он организовал полив и уход за растениями. Территория произрастания наркосодержащего растения была огорожена маскировочной сеткой, там же была оборудована палатка и сушилки для конопли", - говорится в сообщении УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Фигурант 1965 года рождения подозревается в покушении на незаконный сбыт в крупном размере, уточняется в ведомстве. Он был задержан при изготовлении наркотического средства.
"Из незаконного оборота изъято порядка 20 кг высушенных частей наркосодержащего растения, а также более 20 кустов конопли. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по месту проживания подозреваемого обнаружены вакууматор, пакеты для фасовки наркотиков и весы".
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.
Ранее "фермерша", которая выращивала 47 кустов конопли в собственном сарае, была задержана в Кировском районе Крыма.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияКрымНовости КрымаБахчисарайБахчисарайский районНовости
 
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