https://crimea.ria.ru/20231113/fsb-v-krymu-zaderzhala-muzhchinu-za-vyraschivanie-konopli-1132758158.html

ФСБ в Крыму задержала мужчину за выращивание конопли

ФСБ в Крыму задержала мужчину за выращивание конопли - РИА Новости Крым, 13.11.2023

ФСБ в Крыму задержала мужчину за выращивание конопли

В Бахчисарайском районе сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который выращивал коноплю с целью сбыта, разбив целую плантацию. Он огородил участок... РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T16:02

2023-11-13T16:02

2023-11-13T16:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который выращивал коноплю с целью сбыта, разбив целую плантацию. Он огородил участок маскировочной сеткой, обустроил полив, установил палатку. Но урожай ему собрать не удалось."Установлено, что ранее судимый мужчина для последующего сбыта выращивал в труднодоступном участке лесного массива вблизи с. Предущельное Верхореченского сельского поселения растения рода Cannabis, содержащие наркотические вещества. Он организовал полив и уход за растениями. Территория произрастания наркосодержащего растения была огорожена маскировочной сеткой, там же была оборудована палатка и сушилки для конопли", - говорится в сообщении УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Фигурант 1965 года рождения подозревается в покушении на незаконный сбыт в крупном размере, уточняется в ведомстве. Он был задержан при изготовлении наркотического средства."Из незаконного оборота изъято порядка 20 кг высушенных частей наркосодержащего растения, а также более 20 кустов конопли. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по месту проживания подозреваемого обнаружены вакууматор, пакеты для фасовки наркотиков и весы".В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.Ранее "фермерша", которая выращивала 47 кустов конопли в собственном сарае, была задержана в Кировском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:У жителя Крыма нашли три килограмма коноплиЖитель Крыма вырастил плантацию конопли "для лечения суставов""Садовник" из Ялты пойдет под суда за плантацию конопли

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, крым, новости крыма, бахчисарай, бахчисарайский район, новости