https://crimea.ria.ru/20231112/samolet-vvs-ssha-rukhnul-v-more-1132737259.html
Самолет ВВС США рухнул в море
Самолет ВВС США рухнул в море - РИА Новости Крым, 12.11.2023
Самолет ВВС США рухнул в море
Самолет военно-воздушных сил США, выполняя тренировочный полет, потерпел крушение над Средиземным морем. Об этом сообщает европейское командование Вооруженных... РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T08:54
2023-11-12T08:54
2023-11-12T08:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Самолет военно-воздушных сил США, выполняя тренировочный полет, потерпел крушение над Средиземным морем. Об этом сообщает европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (USEUCOM)."Вечером 10 ноября американский военный самолет, проводивший учения в восточной части Средиземного моря, потерпел аварию и упал", — говорится в заявлении.Американское командование не раскрывает причины произошедшего, информацию о типе воздушного судна и судьбе его экипажа.Сообщатся лишь, что произошедшее не связано с "какими-либо враждебными действиями".
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сша, ввс сша, пентагон, происшествия, в мире, средиземное море, новости
Самолет ВВС США рухнул в море
Самолет ВВС США потерпел катастрофу и упал в воды Средиземного моря
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Самолет военно-воздушных сил США, выполняя тренировочный полет, потерпел крушение над Средиземным морем. Об этом сообщает европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (USEUCOM).
"Вечером 10 ноября американский военный самолет, проводивший учения в восточной части Средиземного моря, потерпел аварию и упал", — говорится в заявлении.
Американское командование не раскрывает причины произошедшего, информацию о типе воздушного судна и судьбе его экипажа.
Сообщатся лишь, что произошедшее не связано с "какими-либо враждебными действиями".