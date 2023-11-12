https://crimea.ria.ru/20231112/samolet-vvs-ssha-rukhnul-v-more-1132737259.html

Самолет ВВС США рухнул в море

Самолет ВВС США рухнул в море - РИА Новости Крым, 12.11.2023

Самолет ВВС США рухнул в море

Самолет военно-воздушных сил США, выполняя тренировочный полет, потерпел крушение над Средиземным морем. Об этом сообщает европейское командование Вооруженных... РИА Новости Крым, 12.11.2023

2023-11-12T08:54

2023-11-12T08:54

2023-11-12T08:54

сша

ввс сша

пентагон

происшествия

в мире

средиземное море

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110117/29/1101172914_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_ce010707079020b4417227f56962eee3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Самолет военно-воздушных сил США, выполняя тренировочный полет, потерпел крушение над Средиземным морем. Об этом сообщает европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (USEUCOM)."Вечером 10 ноября американский военный самолет, проводивший учения в восточной части Средиземного моря, потерпел аварию и упал", — говорится в заявлении.Американское командование не раскрывает причины произошедшего, информацию о типе воздушного судна и судьбе его экипажа.Сообщатся лишь, что произошедшее не связано с "какими-либо враждебными действиями".

https://crimea.ria.ru/20230828/rossiyskie-istrebiteli-otognali-bespilotniki-vvs-ssha-ot-kryma-1131004271.html

сша

средиземное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, ввс сша, пентагон, происшествия, в мире, средиземное море, новости