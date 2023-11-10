https://crimea.ria.ru/20231110/vserossiyskiy-diktant-o-bespilotnikakh---krymchane-vyshli-v-lidery-1132712286.html

Всероссийский диктант о беспилотниках - крымчане вышли в лидеры

Всероссийский диктант о беспилотниках - крымчане вышли в лидеры - РИА Новости Крым, 10.11.2023

Всероссийский диктант о беспилотниках - крымчане вышли в лидеры

Крым вышел в лидеры по числу участников онлайн-этапа Всероссийского научно-технологического диктанта о беспилотных авиасистемах. Об этом сообщили в Фонде... РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T21:39

2023-11-10T21:39

2023-11-10T21:39

крым

беспилотник (бпла, дрон)

общество

образование в россии

новости

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Крым вышел в лидеры по числу участников онлайн-этапа Всероссийского научно-технологического диктанта о беспилотных авиасистемах. Об этом сообщили в Фонде научно-технологического развития Новосибирской области, где организовали проведение диктанта."Онлайн-участниками семинара стали почти все регионы страны, включая новые территории. Суммарное количество участников составило более 23 тысяч человек. Победителем по числу участников выступила Республика Крым", - цитирует пресс-директора Фонда Анастасию Ивашину ТАСС. Всего, по ее словам, к диктанту присоединились более 2,8 тысяч крымчан. Теперь регион получит сертификат самого активного участника и приглашение на XI Международный форум "Технопром", который пройдет в Новосибирске. Вручение состоится в парке науки и искусства "Сириус" на третьем конгрессе молодых ученых. На втором месте оказался Ставропольский край, на третьем - Челябинская область. Диктант состоял из вопросов трех уровней сложности. Самым сложным, по словам Ивашиной, участник признали вопрос о космическом аппарате "Буран", который совершил свой первый полет в 1988 году."Вопросы действительно могут с разных ракурсов оценить знания и вынести справедливый вердикт. Я думаю, что такой высокий интерес от Крыма может быть тоже обоснован современным состоянием и тем, что, находясь в такой зоне политической турбулентности, ребята понимают, что они сейчас как никогда нужны стране", - прокомментировала тему зампред комитета молодежной политики Крыма Ани Григорян.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе создают беспилотник нового поколенияВ Севастополе производителям беспилотников пообещали суперльготыКвартира за 3 млн: в Крыму молодые ученые получают жилищные сертификаты

https://crimea.ria.ru/20230901/kak-v-simferopole-uchiteley-nvp-voennomu-delu-obuchali-1131093774.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, беспилотник (бпла, дрон), общество, образование в россии, новости, безопасность, безопасность республики крым и севастополя