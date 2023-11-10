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Всероссийский диктант о беспилотниках - крымчане вышли в лидеры - РИА Новости Крым, 10.11.2023
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Всероссийский диктант о беспилотниках - крымчане вышли в лидеры
Всероссийский диктант о беспилотниках - крымчане вышли в лидеры - РИА Новости Крым, 10.11.2023
Всероссийский диктант о беспилотниках - крымчане вышли в лидеры
Крым вышел в лидеры по числу участников онлайн-этапа Всероссийского научно-технологического диктанта о беспилотных авиасистемах. Об этом сообщили в Фонде... РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T21:39
2023-11-10T21:39
крым
беспилотник (бпла, дрон)
общество
образование в россии
новости
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Крым вышел в лидеры по числу участников онлайн-этапа Всероссийского научно-технологического диктанта о беспилотных авиасистемах. Об этом сообщили в Фонде научно-технологического развития Новосибирской области, где организовали проведение диктанта."Онлайн-участниками семинара стали почти все регионы страны, включая новые территории. Суммарное количество участников составило более 23 тысяч человек. Победителем по числу участников выступила Республика Крым", - цитирует пресс-директора Фонда Анастасию Ивашину ТАСС. Всего, по ее словам, к диктанту присоединились более 2,8 тысяч крымчан. Теперь регион получит сертификат самого активного участника и приглашение на XI Международный форум "Технопром", который пройдет в Новосибирске. Вручение состоится в парке науки и искусства "Сириус" на третьем конгрессе молодых ученых. На втором месте оказался Ставропольский край, на третьем - Челябинская область. Диктант состоял из вопросов трех уровней сложности. Самым сложным, по словам Ивашиной, участник признали вопрос о космическом аппарате "Буран", который совершил свой первый полет в 1988 году."Вопросы действительно могут с разных ракурсов оценить знания и вынести справедливый вердикт. Я думаю, что такой высокий интерес от Крыма может быть тоже обоснован современным состоянием и тем, что, находясь в такой зоне политической турбулентности, ребята понимают, что они сейчас как никогда нужны стране", - прокомментировала тему зампред комитета молодежной политики Крыма Ани Григорян.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе создают беспилотник нового поколенияВ Севастополе производителям беспилотников пообещали суперльготыКвартира за 3 млн: в Крыму молодые ученые получают жилищные сертификаты
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крым, беспилотник (бпла, дрон), общество, образование в россии, новости, безопасность, безопасность республики крым и севастополя
Всероссийский диктант о беспилотниках - крымчане вышли в лидеры

Крымчане стали самыми активными участниками Всероссийского диктанта о беспилотниках

21:39 10.11.2023
 
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Девушка пишет диктант
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Крым вышел в лидеры по числу участников онлайн-этапа Всероссийского научно-технологического диктанта о беспилотных авиасистемах. Об этом сообщили в Фонде научно-технологического развития Новосибирской области, где организовали проведение диктанта.
"Онлайн-участниками семинара стали почти все регионы страны, включая новые территории. Суммарное количество участников составило более 23 тысяч человек. Победителем по числу участников выступила Республика Крым", - цитирует пресс-директора Фонда Анастасию Ивашину ТАСС.
Всего, по ее словам, к диктанту присоединились более 2,8 тысяч крымчан. Теперь регион получит сертификат самого активного участника и приглашение на XI Международный форум "Технопром", который пройдет в Новосибирске. Вручение состоится в парке науки и искусства "Сириус" на третьем конгрессе молодых ученых. На втором месте оказался Ставропольский край, на третьем - Челябинская область. Диктант состоял из вопросов трех уровней сложности. Самым сложным, по словам Ивашиной, участник признали вопрос о космическом аппарате "Буран", который совершил свой первый полет в 1988 году.
"Вопросы действительно могут с разных ракурсов оценить знания и вынести справедливый вердикт. Я думаю, что такой высокий интерес от Крыма может быть тоже обоснован современным состоянием и тем, что, находясь в такой зоне политической турбулентности, ребята понимают, что они сейчас как никогда нужны стране", - прокомментировала тему зампред комитета молодежной политики Крыма Ани Григорян.
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