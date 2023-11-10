https://crimea.ria.ru/20231110/bez-vody-i-sveta-gde-v-krymu-otklyucheniya-v-pyatnitsu-1132703184.html

Без воды и света: где в Крыму отключения в пятницу

Без воды и света: где в Крыму отключения в пятницу - РИА Новости Крым, 10.11.2023

Без воды и света: где в Крыму отключения в пятницу

В Симферополе в пятницу в связи с проведением ремонтных работ на сетях отключат свет на десятках улиц и воду в микрорайоне Фонтаны. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T09:18

2023-11-10T09:18

2023-11-10T09:48

вода крыма

вода в крыму

водоснабжение

отключение электроэнергии

новости крыма

симферополь

алушта

джанкойский район

керчь

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе в пятницу в связи с проведением ремонтных работ на сетях отключат свет на десятках улиц и воду в микрорайоне Фонтаны. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на ГУП РК "Крымэнерго". Об отключении воды в ряде районов Крыма предупредили в ГУП РК "Вода Крыма".Без света"В связи с проведением ремонтных работ сегодня до 16-00 будет прекращена подача электроэнергии", – говорится в сообщении администрации Симферополя.В списке адресов на временное отключение:шоссе Евпаторийское, 3/1-39 (нечет), пер. Евпаторийский, 8, 19; ул. КИМ, 2-18 (чет); пер. Персиковый, 2-18 (чет), 1-17 (нечет); пер. Сторожевой, 3/4; ул. Хромченко, 10-22 (чет), 7-21 (нечет); ул. Москалева, 1; туп. Киевский, 2-6 (чет); ул. Мраморная, 32-46 (чет), 13-31 (нечет); ул. Полтавская, 20-34 (чет), 21-39 (нечет); пер. Полтавский, 4-20 (чет), 3-7 (нечет); ул. Шахтеров, 36; ул. Урожайная, 46; ул. Мамед-Эмир Усеинова, 2-10 (чет), 1-27 (нечет); ул. Абденнановой, 106-116 (чет); туп. Понтийский, 2-30 (чет), 1-29 (нечет) и пер. Лусоворутян, 1-15 (нечет).А также: ул. Д. Ульянова, 66, 70; ул. Балаклавская, 35; ул. Сочинская, 2; ул. Г. Васильева, 30, 30 И; ул. Г. Васильева, 26; ул. Трансформаторная, 3; пер. Лавандовый, 2; ул. Арендная, 2-18 (чет), 1-11 (нечет); ул. Земляничная, 2-16 (чет), 1-15 (нечет); ул. Кирпичная, 2-10 (чет), 1-9 (нечет); ул. Посевная, 2-10 (чет); ул. Сосновая, 2-16 (чет), 1-17 (нечет); ул. Лунная, 1-17 (нечет); ул. Зеленая, 2-6 (чет), 1-5 (нечет); ул. Третья, 10; пр-д Земляничный, 3.Кроме того, подача электроэнергии на это время прекратится в ТСН "Петровские скалы".Без водыВ Симферополе ориентировочно до 15:00 не будет воды в мкрн. Фонтаны, в Алуште ориентировочно до 16:00 – в районе Оливковая роща, ул. Урожайная, ул. Парковая, ул. Белая, ул. Оливковая.В Джанкойском районе в связи с дезинфекцией водопроводных сетей ориентировочно до 17:00 будет отключено от водоснабжения с. Новопокровка. ️В ГУП РК "Вода Крыма" предупредили, что в указанный промежуток времени вода к употреблению️ не пригодна.В Керчи ориентировочно до 15:00 воды не будет по ул. Блюхера № 13–27, ул. Индустриальное шоссе № 7/1–13, №21–27, в Феодосии ориентировочно до 17:00 – по ул. Украинской 16, 18, ул. Советской 12–18.В ГУП РК "Вода Крыма" подчеркнули, что силами филиала будет осуществляться подвоз воды. Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской ️+7 (978) 097-47-79.

https://crimea.ria.ru/20231104/pritoki-oktyabrya-kak-anomalnoe-teplo-povliyalo-na-vodnye-zapasy-kryma-1132557292.html

симферополь

алушта

джанкойский район

керчь

феодосия

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