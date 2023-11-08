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В трех районах Крыма в среду не будет воды: список адресов - РИА Новости Крым, 08.11.2023
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В трех районах Крыма в среду не будет воды: список адресов
В трех районах Крыма в среду не будет воды: список адресов - РИА Новости Крым, 08.11.2023
В трех районах Крыма в среду не будет воды: список адресов
В среду в трех районах Крыма ограничат водоснабжение. Об этом сообщили в ГУП РУ "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T10:01
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вода крыма
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водоснабжение
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алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В среду в трех районах Крыма ограничат водоснабжение. Об этом сообщили в ГУП РУ "Вода Крыма".В Белогорский районе воды не будет в селе Чернополье ориентировочно до 17.00.В Керчи водоснабжение ограничат до 15.00 по адресам: ул. Кирова, 31–35, ул. Гудованцева, 4, 3, ул. Юных Ленинцев, 8–21, ул. Маршала Ерёменко, 40–45, ул. Горького, 3Б, 3В, 2Б, В, Д, Г.В Алуште с 22.00 8 ноября до ориентировочно 05.00 9 ноября воды не будет в домах по следующим адресам: ул. 15 Апреля, ул. Владимира Хромых, пер. Базарный, ул. Свердлова, ул. Розы Люксембург, ул. Урицкого, ул. К. Маркса, ул. Горького, ул. Багликова, ул. Гвардейская, пер. Гвардейский, ул. Садовая, ул. Первомайская, ул. Кооперативная, пер. Кооперативный, ул. Энгельса, пер. Верхний, ул. Генуэский тупик, ул. Крапивного, ул. Ленина, 5-15.Подвоз питьевой воды будет осуществляться согласно поступающим заявкам. Алуштинский филиал ГУП РК "Вода Крыма" рекомендует населению и организациям иметь запас питьевой воды на данный период времени.Читайте также на РИА Новости Крым:Притоки октября: как аномальное тепло повлияло на водные запасы КрымаЧто с водой в Крыму: возможности водохранилищ и подземных источниковДиректор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений воды
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4.7
96
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вода крыма, вода в крыму, водоснабжение, новости крыма, алушта, керчь, белогорский район
В трех районах Крыма в среду не будет воды: список адресов

Водоснабжение ограничат в среду в трех районах Крыма: в Керчи, Алуште и селе Чернополье

10:01 08.11.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В среду в трех районах Крыма ограничат водоснабжение. Об этом сообщили в ГУП РУ "Вода Крыма".

"8 ноября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в Белогорском районе и в Керчи. В Алуште водоснабжение будет ограничено в связи с выполнением аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения Д-200мм на ул. Владимира Хромых", – в Telegram-канале предприятия.

В Белогорский районе воды не будет в селе Чернополье ориентировочно до 17.00.
В Керчи водоснабжение ограничат до 15.00 по адресам: ул. Кирова, 31–35, ул. Гудованцева, 4, 3, ул. Юных Ленинцев, 8–21, ул. Маршала Ерёменко, 40–45, ул. Горького, 3Б, 3В, 2Б, В, Д, Г.
В Алуште с 22.00 8 ноября до ориентировочно 05.00 9 ноября воды не будет в домах по следующим адресам: ул. 15 Апреля, ул. Владимира Хромых, пер. Базарный, ул. Свердлова, ул. Розы Люксембург, ул. Урицкого, ул. К. Маркса, ул. Горького, ул. Багликова, ул. Гвардейская, пер. Гвардейский, ул. Садовая, ул. Первомайская, ул. Кооперативная, пер. Кооперативный, ул. Энгельса, пер. Верхний, ул. Генуэский тупик, ул. Крапивного, ул. Ленина, 5-15.
Подвоз питьевой воды будет осуществляться согласно поступающим заявкам. Алуштинский филиал ГУП РК "Вода Крыма" рекомендует населению и организациям иметь запас питьевой воды на данный период времени.
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