https://crimea.ria.ru/20231108/v-trekh-rayonakh-kryma-v-sredu-ne-budet-vody-spisok-adresov-1132640746.html

В трех районах Крыма в среду не будет воды: список адресов

В трех районах Крыма в среду не будет воды: список адресов - РИА Новости Крым, 08.11.2023

В трех районах Крыма в среду не будет воды: список адресов

В среду в трех районах Крыма ограничат водоснабжение. Об этом сообщили в ГУП РУ "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T10:01

2023-11-08T10:01

2023-11-08T10:01

вода крыма

вода в крыму

водоснабжение

новости крыма

алушта

керчь

белогорский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fce7a55795c080ae89fec75712f582c9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В среду в трех районах Крыма ограничат водоснабжение. Об этом сообщили в ГУП РУ "Вода Крыма".В Белогорский районе воды не будет в селе Чернополье ориентировочно до 17.00.В Керчи водоснабжение ограничат до 15.00 по адресам: ул. Кирова, 31–35, ул. Гудованцева, 4, 3, ул. Юных Ленинцев, 8–21, ул. Маршала Ерёменко, 40–45, ул. Горького, 3Б, 3В, 2Б, В, Д, Г.В Алуште с 22.00 8 ноября до ориентировочно 05.00 9 ноября воды не будет в домах по следующим адресам: ул. 15 Апреля, ул. Владимира Хромых, пер. Базарный, ул. Свердлова, ул. Розы Люксембург, ул. Урицкого, ул. К. Маркса, ул. Горького, ул. Багликова, ул. Гвардейская, пер. Гвардейский, ул. Садовая, ул. Первомайская, ул. Кооперативная, пер. Кооперативный, ул. Энгельса, пер. Верхний, ул. Генуэский тупик, ул. Крапивного, ул. Ленина, 5-15.Подвоз питьевой воды будет осуществляться согласно поступающим заявкам. Алуштинский филиал ГУП РК "Вода Крыма" рекомендует населению и организациям иметь запас питьевой воды на данный период времени.Читайте также на РИА Новости Крым:Притоки октября: как аномальное тепло повлияло на водные запасы КрымаЧто с водой в Крыму: возможности водохранилищ и подземных источниковДиректор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений воды

алушта

керчь

белогорский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода крыма, вода в крыму, водоснабжение, новости крыма, алушта, керчь, белогорский район