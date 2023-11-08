https://crimea.ria.ru/20231108/chernaya-pyatnitsa-kak-ne-soblaznitsya-feykovymi-skidkami-1132631110.html

Черная пятница: как не соблазниться фейковыми скидками

Черная пятница: как не соблазниться фейковыми скидками - РИА Новости Крым, 07.11.2023

Черная пятница: как не соблазниться фейковыми скидками

В последний осенний месяц интернет площадки и обычные магазины устраивают распродажи по случаю Всемирного дня шопинга - 11 ноября, и в "Черную пятницу" - 24... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-08T06:03

2023-11-08T06:03

2023-11-07T22:50

радио "спутник в крыму"

новости крыма

олег гвоздик

совет эксперта

мошенничество

торговля

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В последний осенний месяц интернет площадки и обычные магазины устраивают распродажи по случаю Всемирного дня шопинга - 11 ноября, и в "Черную пятницу" - 24 числа. Но часто под видом скидки покупатель получает обычную цену или даже покупает товар дороже. Как не попасть на удочку недобросовестных продавцов рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" исполнительный директор Гильдии маркетологов России Олег Гвоздик.Зачем магазинам нужны распродажиПо словам эксперта, практика распродаж пришла в Россию из западных стран. В частности магазины устраивают скидки из-за конкуренции - так, чтобы привлечь больше покупателей и оставить их в числе постоянных своих клиентов. Но основная причина в другом.В этой связи он советует внимательно изучать сроки и всю маркировку на товарах и принять тот факт, что чаще всего реальную скидку можно получить на товары прошлых коллекций и линеек.Фальшивые скидки"Есть отечественное исследование, которое свидетельствует, что в дни распродаж совершать покупки будет каждый десятый покупатель. Еще три года назад скидками интересовался каждый пятый россиянин. То есть число покупателей, которые будут совершать покупки по ценам "Черной пятницы" сократилось вдвое", - приводит статистику специалист.Доверие к таким акциям снижается, поскольку многие покупатели делают обзор цен на разных площадках и обнаруживают обман. Это правильная практика, говорит эксперт.Еще один совет эксперт дает тем, кто не всегда способен вовремя остановиться во время шоппинга: тем, кто совершает покупки в обычном магазине, лучше брать с собой список и четко ему следовать. В случае с онлайн-покупками лучше сложить все приглянувшиеся товары в корзину, но не переходить к заказу в этот же день - подумайте сутки, вероятно за это время станет очевидно, что какая-то часть отложенного вам на самом деле не нужна.Читайте также на РИА Новости Крым:Подвохи "Черной пятницы": как магазины зарабатывают в сезон скидокРоскомнадзор рассказал, как не дать обмануть себя в "черную пятницу""Выгодное" предложение: как обманывают покупателей во время распродаж

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, олег гвоздик, совет эксперта, мошенничество, торговля, общество