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Черная пятница: как не соблазниться фейковыми скидками
Черная пятница: как не соблазниться фейковыми скидками - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Черная пятница: как не соблазниться фейковыми скидками
В последний осенний месяц интернет площадки и обычные магазины устраивают распродажи по случаю Всемирного дня шопинга - 11 ноября, и в "Черную пятницу" - 24... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-08T06:03
2023-11-08T06:03
2023-11-07T22:50
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новости крыма
олег гвоздик
совет эксперта
мошенничество
торговля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В последний осенний месяц интернет площадки и обычные магазины устраивают распродажи по случаю Всемирного дня шопинга - 11 ноября, и в "Черную пятницу" - 24 числа. Но часто под видом скидки покупатель получает обычную цену или даже покупает товар дороже. Как не попасть на удочку недобросовестных продавцов рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" исполнительный директор Гильдии маркетологов России Олег Гвоздик.Зачем магазинам нужны распродажиПо словам эксперта, практика распродаж пришла в Россию из западных стран. В частности магазины устраивают скидки из-за конкуренции - так, чтобы привлечь больше покупателей и оставить их в числе постоянных своих клиентов. Но основная причина в другом.В этой связи он советует внимательно изучать сроки и всю маркировку на товарах и принять тот факт, что чаще всего реальную скидку можно получить на товары прошлых коллекций и линеек.Фальшивые скидки"Есть отечественное исследование, которое свидетельствует, что в дни распродаж совершать покупки будет каждый десятый покупатель. Еще три года назад скидками интересовался каждый пятый россиянин. То есть число покупателей, которые будут совершать покупки по ценам "Черной пятницы" сократилось вдвое", - приводит статистику специалист.Доверие к таким акциям снижается, поскольку многие покупатели делают обзор цен на разных площадках и обнаруживают обман. Это правильная практика, говорит эксперт.Еще один совет эксперт дает тем, кто не всегда способен вовремя остановиться во время шоппинга: тем, кто совершает покупки в обычном магазине, лучше брать с собой список и четко ему следовать. В случае с онлайн-покупками лучше сложить все приглянувшиеся товары в корзину, но не переходить к заказу в этот же день - подумайте сутки, вероятно за это время станет очевидно, что какая-то часть отложенного вам на самом деле не нужна.Читайте также на РИА Новости Крым:Подвохи "Черной пятницы": как магазины зарабатывают в сезон скидокРоскомнадзор рассказал, как не дать обмануть себя в "черную пятницу""Выгодное" предложение: как обманывают покупателей во время распродаж
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новости крыма, олег гвоздик, совет эксперта, мошенничество, торговля, общество
Черная пятница: как не соблазниться фейковыми скидками
Маркетолог дал рецепт от фейковых скидок: надо мониторить цены за месяц до распродаж
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым
. В последний осенний месяц интернет площадки и обычные магазины устраивают распродажи по случаю Всемирного дня шопинга - 11 ноября, и в "Черную пятницу" - 24 числа. Но часто под видом скидки покупатель получает обычную цену или даже покупает товар дороже. Как не попасть на удочку недобросовестных продавцов рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму"
исполнительный директор Гильдии маркетологов России Олег Гвоздик.
Зачем магазинам нужны распродажи
По словам эксперта, практика распродаж пришла в Россию из западных стран. В частности магазины устраивают скидки из-за конкуренции - так, чтобы привлечь больше покупателей и оставить их в числе постоянных своих клиентов. Но основная причина в другом.
"Первоначально это началось, как способ избавиться от товарных излишков, у которых заканчивался срок хранения, срок гарантии после выпуска. Еще это освобождение складов, чтобы можно было завезти новые линейки товаров", - поясняет маркетолог.
В этой связи он советует внимательно изучать сроки и всю маркировку на товарах и принять тот факт, что чаще всего реальную скидку можно получить на товары прошлых коллекций и линеек.
Фальшивые скидки
"Есть отечественное исследование, которое свидетельствует, что в дни распродаж совершать покупки будет каждый десятый покупатель. Еще три года назад скидками интересовался каждый пятый россиянин. То есть число покупателей, которые будут совершать покупки по ценам "Черной пятницы" сократилось вдвое", - приводит статистику специалист.
Доверие к таким акциям снижается, поскольку многие покупатели делают обзор цен на разных площадках и обнаруживают обман. Это правильная практика, говорит эксперт.
"Мониторить цены нужно примерно за месяц до начала распродаж. В дни распродаж часть товара, напротив, становится дороже. Это касается и обычных магазинов и маркетплейсов - так поступают порядка 2/3 участников рынка", - констатирует он.
Еще один совет эксперт дает тем, кто не всегда способен вовремя остановиться во время шоппинга: тем, кто совершает покупки в обычном магазине, лучше брать с собой список и четко ему следовать. В случае с онлайн-покупками лучше сложить все приглянувшиеся товары в корзину, но не переходить к заказу в этот же день - подумайте сутки, вероятно за это время станет очевидно, что какая-то часть отложенного вам на самом деле не нужна.
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