https://crimea.ria.ru/20231107/s-chem-ego-edyat-kak-izmenilos-otnoshenie-rossiyan-k-vegetarianstvu-1132634297.html

С чем его едят: как изменилось отношение россиян к вегетарианству

С чем его едят: как изменилось отношение россиян к вегетарианству - РИА Новости Крым, 07.11.2023

С чем его едят: как изменилось отношение россиян к вегетарианству

Несмотря на то, что сегодня почти каждый второй житель России следит за своим питанием, а каждый третий старается употреблять здоровую и полезную пищу, такая... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T22:35

2023-11-07T22:35

2023-11-07T22:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что сегодня почти каждый второй житель России следит за своим питанием, а каждый третий старается употреблять здоровую и полезную пищу, такая система, как вегетарианство, остается крайне непопулярной в нашей стране. К таким выводам пришли аналитики ВЦИОМ.Как показало исследование на тему принципов питания, среди примерно 1600 респондентов старше 18 лет, в 2018 году 50% россиян знали про вегетарианство то, что это система питания, основанная на исключении мясной пищи и рыбы. Еще 45% - что вегетарианцы не едят в принципе любую животную пищу. А к 2023 году число сторонников таких мнений уменьшилось до 45% и 31% соответственно. При этом в 19 раз увеличилось число тех, кто считает, что вегетарианство – это когда человек употребляет в пищу больше овощей и фруктов: с 1% в 2018 году до 19% в 2023 году.Более того, аналитики ВЦИОМ обнаружили, что если пять лет назад “бредом” и “глупостью” вегетарианство называли около 3% жителей России, то к 2023 году число скептиков выросло до 7%. Вместе с тем, что в 2018-м, что в 2023-м – к вегетарианцам себя относят всего 1% россиян. 98% на этот вопрос ответили однозначно отрицательно, еще 1% опрошенных затруднились с ответом.Зато за прошедшие пять лет большее число жителей России уверились в том, что отказ от животной пищи не несет ничего хорошего. Доля тех, кто считает вегетарианство “скорее полезным”, с 2018 по 2023 год уменьшилась с 20% до 13%, а доля россиян, которые верят, что такая система питания “скорее вредит здоровью”, выросла с 39% до 50%. Примечательно, что о вредности вегетарианства чаще говорят женщины, чем мужчины (52% среди первых и 47% среди вторых), и люди старше 35 лет.Возможно, именно поэтому почти три четверти россиян – 74% - поддержали инициативу Госдумы о законодательном запрете вегетарианства и сыроедения для несовершеннолетних, особенно в первые годы жизни ребенка. Полностью поддержали этот запрет 55% опрошенных, еще 19% заявили, что скорее поддерживают, чем нет. Против запрета выступили 11% россиян и неуверенно опровергли запрет 9% участников опроса.Читайте также на РИА Новости Крым:Врач назвала правильную зимнюю диету для жителей КрымаСыроедение матери может смертельно навредить младенцу – врачОжирение – одна из главных причин смерти от цирроза печени

https://crimea.ria.ru/20210115/Vegany-otkazyvayutsya-ot-potomstva-radi-spaseniya-Zemli-1119153527.html

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вциом, веганство, зож, здоровье, красота и здоровье, общество, россия