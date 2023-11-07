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Дата 7 ноября по-прежнему важна – историк - РИА Новости Крым, 07.11.2023
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https://crimea.ria.ru/20231107/data-7-noyabrya-po-prezhnemu-vazhna--istorik-1125262927.html
Дата 7 ноября по-прежнему важна – историк
Дата 7 ноября по-прежнему важна – историк - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Дата 7 ноября по-прежнему важна – историк
7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года – знаменательная дата в летописи многих народов, которая определила ход мировой истории. Именно в этот день в... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T08:32
2023-11-07T08:32
радио "спутник в крыму"
мнения
праздники и памятные даты
общество
россия
андрей ишин
история
великая октябрьская социалистическая революция
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года – знаменательная дата в летописи многих народов, которая определила ход мировой истории. Именно в этот день в Петрограде было свергнуто Временное правительство и провозглашена власть Советов рабочих и солдатских депутатов. Более 70 лет праздник оставался ключевым в советском календаре. После развала СССР отношение к революционным событиям стало неоднозначным. Несмотря на разность мнений, главная задача современников – сохранять честную историческую память и извлекать полезные уроки, уверен доктор исторических наук, профессор кафедры истории России исторического факультета Таврической академии КФУ им. Вернадского Андрей Ишин.От Великой Октябрьской до цветных"С момента появления на исторической карте Россия стала восприниматься Западом как проблема, которую на протяжении всего времени пытались решить двумя путями: внешняя интервенция и попытки разрушить страну изнутри. А причина проста - ресурсы. Россия лакомый кусок. Запад всегда с настороженностью относился к географическим масштабам России, к ее пространственному величию. Кроме того, Россия – уникальная цивилизация, она выступает альтернативой глобальному проекту, который предполагает подмену подлинных духовных ценностей идеями потребления", – объяснил Ишин в эфире радио "Спутник в Крыму".Именно фобии коллективного Запада, по мнению историка, привели к непосредственному участию западных политических центров в событиях 17 года. Одни страны – Великобритания, Франция, США – добивались ослабления и фрагментации России, другие, в частности Германия, финансировали революционные партии с целью достижения сепаратного мира в условиях продолжавшейся Первой мировой войны.Крушение СоюзаСломав изнутри Российскую империю, отбросив ее экономику обратно к состоянию XVIII века, коллективный запад рассчитывал фрагментировать страну, погрузившуюся в хаос разрушения. Однако вместо этого на территории бывшей империи родилось новое молодое государство – СССР – явление очень нежелательное для Запада, продолжил Ишин."За короткое время Россия вновь становится мощнейшим индустриальным государством. В советской России появляется высокий социальный стандарт: самый дешевый хлеб, бесплатные медицина, образования, жилье. Несомненно, распад (СССР - ред.) стал величайшей геополитической катастрофой. А произошел он в результате кризиса ценностей, когда начали проникать идеи перекраивания страны под западные лекала", – напомнил историк.Страна снова была разрушена изнутри, и этот распад снова был профинансирован Западом, заметил он.Уроки и выводы"Когда ослабевает государство, поднимает голову местный национализм, который откровенно эксплуатирует проблемы, в принципе решаемые. А за национализмом очень часто стоят те самые западные силы, которые заинтересованы в ослаблении единого могучего государства. Сегодня мы видим то же самое, на Украине и много где еще на постсоветском пространстве. Поджигать границы России выгодно Западу. И, учитывая сложнейшие процессы постсоветского мира, нам необходимо предлагать свой цивилизационный проект, в качестве альтернативы западному проекту глобального потребления", – ученый.По его мнению, результатом осмысления всех этих уроков истории должна стать консолидация многонационального народа России вокруг единого понятия - Родина. Четко понимая процессы, которые стоят за всеми историческими потрясениями в России, граждане страны не должны вычеркивать страницы собственной истории, какой бы она не была, подчеркивает Ишин. Единственно верный путь, считает он, – извлекать уроки и находить объединяющие вещи, чтобы не допустить нового разрушения.
https://crimea.ria.ru/20191107/Lenin-Trotskiy-i-elki-palki-molodezh-pro-7-noyabrya-1917-goda-1117591506.html
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мнения, праздники и памятные даты, общество, россия, андрей ишин, история, великая октябрьская социалистическая революция, новости крыма
Дата 7 ноября по-прежнему важна – историк

Историк Ишин объяснил важность сохранения памяти о событиях Великой Октябрьской революции

08:32 07.11.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк7 ноября
7 ноября - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года – знаменательная дата в летописи многих народов, которая определила ход мировой истории. Именно в этот день в Петрограде было свергнуто Временное правительство и провозглашена власть Советов рабочих и солдатских депутатов. Более 70 лет праздник оставался ключевым в советском календаре. После развала СССР отношение к революционным событиям стало неоднозначным. Несмотря на разность мнений, главная задача современников – сохранять честную историческую память и извлекать полезные уроки, уверен доктор исторических наук, профессор кафедры истории России исторического факультета Таврической академии КФУ им. Вернадского Андрей Ишин.

От Великой Октябрьской до цветных

"С момента появления на исторической карте Россия стала восприниматься Западом как проблема, которую на протяжении всего времени пытались решить двумя путями: внешняя интервенция и попытки разрушить страну изнутри. А причина проста - ресурсы. Россия лакомый кусок. Запад всегда с настороженностью относился к географическим масштабам России, к ее пространственному величию. Кроме того, Россия – уникальная цивилизация, она выступает альтернативой глобальному проекту, который предполагает подмену подлинных духовных ценностей идеями потребления", – объяснил Ишин в эфире радио "Спутник в Крыму".
Именно фобии коллективного Запада, по мнению историка, привели к непосредственному участию западных политических центров в событиях 17 года. Одни страны – Великобритания, Франция, США – добивались ослабления и фрагментации России, другие, в частности Германия, финансировали революционные партии с целью достижения сепаратного мира в условиях продолжавшейся Первой мировой войны.

"Глубоко примечательно, что после отречения Николая II 15 марта 1917 года британский премьер-министр Ллойд Джорж заявил, что одна из целей войны достигнута. Тут очень важный урок в том, что аналогичный механизм был задействован и в цветных революциях на постсоветском пространстве, во время украинского государственного переворота 2014 года, в результате которого к власти пришли антироссийский силы, которые развязали войну", – провел параллель историк.

Крушение Союза

Сломав изнутри Российскую империю, отбросив ее экономику обратно к состоянию XVIII века, коллективный запад рассчитывал фрагментировать страну, погрузившуюся в хаос разрушения. Однако вместо этого на территории бывшей империи родилось новое молодое государство – СССР – явление очень нежелательное для Запада, продолжил Ишин.
Ленин, Троцкий и елки-палки: молодежь про 7 ноября 1917 года - РИА Новости, 1920, 07.11.2019
7 ноября 2019, 07:49
Ленин, Троцкий и елки-палки: молодежь про 7 ноября 1917 годаДень 7 ноября был главным государственным праздником в Советском Союзе вплоть до его распада. В России этот день оставался выходным до 2004 года. Корреспонденты РИА Новости Крым выяснили, что знают молодые крымчане о событиях 25 октября 1917 года.
"За короткое время Россия вновь становится мощнейшим индустриальным государством. В советской России появляется высокий социальный стандарт: самый дешевый хлеб, бесплатные медицина, образования, жилье. Несомненно, распад (СССР - ред.) стал величайшей геополитической катастрофой. А произошел он в результате кризиса ценностей, когда начали проникать идеи перекраивания страны под западные лекала", – напомнил историк.
Страна снова была разрушена изнутри, и этот распад снова был профинансирован Западом, заметил он.
Акция Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября 2022, 03:27
Назван главный залог победы России в схватке с Западом

Уроки и выводы

"Когда ослабевает государство, поднимает голову местный национализм, который откровенно эксплуатирует проблемы, в принципе решаемые. А за национализмом очень часто стоят те самые западные силы, которые заинтересованы в ослаблении единого могучего государства. Сегодня мы видим то же самое, на Украине и много где еще на постсоветском пространстве. Поджигать границы России выгодно Западу. И, учитывая сложнейшие процессы постсоветского мира, нам необходимо предлагать свой цивилизационный проект, в качестве альтернативы западному проекту глобального потребления", – ученый.
По его мнению, результатом осмысления всех этих уроков истории должна стать консолидация многонационального народа России вокруг единого понятия - Родина. Четко понимая процессы, которые стоят за всеми историческими потрясениями в России, граждане страны не должны вычеркивать страницы собственной истории, какой бы она не была, подчеркивает Ишин. Единственно верный путь, считает он, – извлекать уроки и находить объединяющие вещи, чтобы не допустить нового разрушения.

"Любые праздники должны объединять общество. 7 ноября – это еще и дата военного парада в честь 24-й годовщины Октябрьской революции, проходившего на Красной площади в Москве в 1941 году. Тогда наши бойцы шли мимо мавзолея Ленина прямо на фронт, и умирали за наше Отечество, и победили в Великой Отечественной войне. Вот вам и дата, которая объединяет, и которую обязательно надо праздновать ", – убежден историк.

Красный флаг на Красной площади. Демонстрация мощи Советской армии на военном параде. Празднование годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции. Диплом World Press Photo, 1988 - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
06:01
Что отмечают в России 7 ноября
 
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