https://crimea.ria.ru/20231107/data-7-noyabrya-po-prezhnemu-vazhna--istorik-1125262927.html

Дата 7 ноября по-прежнему важна – историк

Дата 7 ноября по-прежнему важна – историк - РИА Новости Крым, 07.11.2023

Дата 7 ноября по-прежнему важна – историк

7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года – знаменательная дата в летописи многих народов, которая определила ход мировой истории. Именно в этот день в... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T08:32

2023-11-07T08:32

2023-11-07T08:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года – знаменательная дата в летописи многих народов, которая определила ход мировой истории. Именно в этот день в Петрограде было свергнуто Временное правительство и провозглашена власть Советов рабочих и солдатских депутатов. Более 70 лет праздник оставался ключевым в советском календаре. После развала СССР отношение к революционным событиям стало неоднозначным. Несмотря на разность мнений, главная задача современников – сохранять честную историческую память и извлекать полезные уроки, уверен доктор исторических наук, профессор кафедры истории России исторического факультета Таврической академии КФУ им. Вернадского Андрей Ишин.От Великой Октябрьской до цветных"С момента появления на исторической карте Россия стала восприниматься Западом как проблема, которую на протяжении всего времени пытались решить двумя путями: внешняя интервенция и попытки разрушить страну изнутри. А причина проста - ресурсы. Россия лакомый кусок. Запад всегда с настороженностью относился к географическим масштабам России, к ее пространственному величию. Кроме того, Россия – уникальная цивилизация, она выступает альтернативой глобальному проекту, который предполагает подмену подлинных духовных ценностей идеями потребления", – объяснил Ишин в эфире радио "Спутник в Крыму".Именно фобии коллективного Запада, по мнению историка, привели к непосредственному участию западных политических центров в событиях 17 года. Одни страны – Великобритания, Франция, США – добивались ослабления и фрагментации России, другие, в частности Германия, финансировали революционные партии с целью достижения сепаратного мира в условиях продолжавшейся Первой мировой войны.Крушение СоюзаСломав изнутри Российскую империю, отбросив ее экономику обратно к состоянию XVIII века, коллективный запад рассчитывал фрагментировать страну, погрузившуюся в хаос разрушения. Однако вместо этого на территории бывшей империи родилось новое молодое государство – СССР – явление очень нежелательное для Запада, продолжил Ишин."За короткое время Россия вновь становится мощнейшим индустриальным государством. В советской России появляется высокий социальный стандарт: самый дешевый хлеб, бесплатные медицина, образования, жилье. Несомненно, распад (СССР - ред.) стал величайшей геополитической катастрофой. А произошел он в результате кризиса ценностей, когда начали проникать идеи перекраивания страны под западные лекала", – напомнил историк.Страна снова была разрушена изнутри, и этот распад снова был профинансирован Западом, заметил он.Уроки и выводы"Когда ослабевает государство, поднимает голову местный национализм, который откровенно эксплуатирует проблемы, в принципе решаемые. А за национализмом очень часто стоят те самые западные силы, которые заинтересованы в ослаблении единого могучего государства. Сегодня мы видим то же самое, на Украине и много где еще на постсоветском пространстве. Поджигать границы России выгодно Западу. И, учитывая сложнейшие процессы постсоветского мира, нам необходимо предлагать свой цивилизационный проект, в качестве альтернативы западному проекту глобального потребления", – ученый.По его мнению, результатом осмысления всех этих уроков истории должна стать консолидация многонационального народа России вокруг единого понятия - Родина. Четко понимая процессы, которые стоят за всеми историческими потрясениями в России, граждане страны не должны вычеркивать страницы собственной истории, какой бы она не была, подчеркивает Ишин. Единственно верный путь, считает он, – извлекать уроки и находить объединяющие вещи, чтобы не допустить нового разрушения.

https://crimea.ria.ru/20191107/Lenin-Trotskiy-i-elki-palki-molodezh-pro-7-noyabrya-1917-goda-1117591506.html

https://crimea.ria.ru/20221019/nazvan-glavnyy-zalog-pobedy-rossii-v-skhvatke-s-zapadom-1124956051.html

https://crimea.ria.ru/20231107/chto-otmechayut-v-rossii-7-noyabrya-spravka-1121339897.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, праздники и памятные даты, общество, россия, андрей ишин, история, великая октябрьская социалистическая революция, новости крыма