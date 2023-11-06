https://crimea.ria.ru/20231106/kak-v-krymskikh-bankakh-blokiruyut-podozritelnye-platezhi-na-ukrainu-1132592575.html

Как в крымских банках блокируют подозрительные платежи на Украину

Как в крымских банках блокируют подозрительные платежи на Украину - РИА Новости Крым, 06.11.2023

Как в крымских банках блокируют подозрительные платежи на Украину

Банки спасают от мошенников больше средств своих клиентов, чем по итогу все-таки попадают в их руки. Для этого существуют специальные алгоритмы работы,... РИА Новости Крым, 06.11.2023

2023-11-06T07:02

2023-11-06T07:02

2023-11-06T07:02

украина

банк

мошенничество

новости

игорь серегин

крым

риа новости крым

радио "спутник в крыму"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111612/81/1116128149_0:198:1645:1123_1920x0_80_0_0_cbb9eaa86368a1acc5c217a7a27e8180.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости Крым. Банки спасают от мошенников больше средств своих клиентов, чем по итогу все-таки попадают в их руки. Для этого существуют специальные алгоритмы работы, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт службы безопасности крупного банка Игорь Серегин. Буквально на днях сотрудники спасли счет своего клиента, заблокировав подозрительный перевод с ip-адреса, зарегистрированного на Украине.Подобные платежи проходят по российским реквизитам, потому что на Украину деньги перевести сейчас технически невозможно. Однако где-то в России существуют так называемые "дропы", то есть посредники, которые эти деньги принимают и передают мошенникам.Как это работаетБанки могут реагировать на мошеннические действия как после сообщения клиентов, так и без таковых – блокируя подозрительные операции.Кроме того, по словам эксперта, банки проверяют каждого заемщика, который приходит с просьбой о кредите, на соответствие разным критериям, в том числе на его психологическое состояние."Любой банк проводит интервью – зачем вам эти деньги, не пытались ли с вами связаться третьи лица, не выполняете ли вы действия под влиянием каких-то посторонних и звонивших вам по телефону людей? Мы эти все вопросы задаем, но мошенники тоже не дремлют, они предварительно инструктируют жертву", - констатирует эксперт.Обычно в таких случаях клиенту задают наводящие вопросы – на что берется кредит, что именно планируете приобретать, какой марки или качества.Жертв стало меньше, а денег большеЗаконодательство не успевает за развитием мошеннических схем, рассказавает Игорь Серегин. Поэтому в своей работе финансовые организации руководствуются рекомендациями Банка России. "На человека нужно смотреть, человека нужно слушать и правильно проводить по всем необходимым базам, чтобы понять, что именно им движет. Мы пишем внутренние инструкции, уже основываясь на собственном опыте", - поясняет эксперт.При этом крымчане с каждым годом все реже становятся жертвами мошенников, но суммы таких "сделок" растут. То есть целью преступников, по словам специалиста, чаще становятся люди, заведомо обладающие крупными суммами:Ранее эксперт рассказал о новых схемах телефонных мошенников, которые появились в Крыму. Представляясь сотрудником вновь зашедшего на полуостров банка, людям предлагают установить приложение, с помощью которого воруют банковские данные из приложений других банков.Читайте также на РИА Новости Крым:Как грамотно и без потерь отразить атаку мошенников: советы экспертаВ Севастополе поймали похитившего 1,5 миллиона у пенсионеров мужчинуКрым выходит в лидеры по уровню финансовой грамотности населения

украина

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, банк, мошенничество, новости, игорь серегин, крым, риа новости крым