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Как в крымских банках блокируют подозрительные платежи на Украину - РИА Новости Крым, 06.11.2023
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Как в крымских банках блокируют подозрительные платежи на Украину
Как в крымских банках блокируют подозрительные платежи на Украину - РИА Новости Крым, 06.11.2023
Как в крымских банках блокируют подозрительные платежи на Украину
Банки спасают от мошенников больше средств своих клиентов, чем по итогу все-таки попадают в их руки. Для этого существуют специальные алгоритмы работы,... РИА Новости Крым, 06.11.2023
2023-11-06T07:02
2023-11-06T07:02
украина
банк
мошенничество
новости
игорь серегин
крым
риа новости крым
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости Крым. Банки спасают от мошенников больше средств своих клиентов, чем по итогу все-таки попадают в их руки. Для этого существуют специальные алгоритмы работы, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт службы безопасности крупного банка Игорь Серегин. Буквально на днях сотрудники спасли счет своего клиента, заблокировав подозрительный перевод с ip-адреса, зарегистрированного на Украине.Подобные платежи проходят по российским реквизитам, потому что на Украину деньги перевести сейчас технически невозможно. Однако где-то в России существуют так называемые "дропы", то есть посредники, которые эти деньги принимают и передают мошенникам.Как это работаетБанки могут реагировать на мошеннические действия как после сообщения клиентов, так и без таковых – блокируя подозрительные операции.Кроме того, по словам эксперта, банки проверяют каждого заемщика, который приходит с просьбой о кредите, на соответствие разным критериям, в том числе на его психологическое состояние."Любой банк проводит интервью – зачем вам эти деньги, не пытались ли с вами связаться третьи лица, не выполняете ли вы действия под влиянием каких-то посторонних и звонивших вам по телефону людей? Мы эти все вопросы задаем, но мошенники тоже не дремлют, они предварительно инструктируют жертву", - констатирует эксперт.Обычно в таких случаях клиенту задают наводящие вопросы – на что берется кредит, что именно планируете приобретать, какой марки или качества.Жертв стало меньше, а денег большеЗаконодательство не успевает за развитием мошеннических схем, рассказавает Игорь Серегин. Поэтому в своей работе финансовые организации руководствуются рекомендациями Банка России. "На человека нужно смотреть, человека нужно слушать и правильно проводить по всем необходимым базам, чтобы понять, что именно им движет. Мы пишем внутренние инструкции, уже основываясь на собственном опыте", - поясняет эксперт.При этом крымчане с каждым годом все реже становятся жертвами мошенников, но суммы таких "сделок" растут. То есть целью преступников, по словам специалиста, чаще становятся люди, заведомо обладающие крупными суммами:Ранее эксперт рассказал о новых схемах телефонных мошенников, которые появились в Крыму. Представляясь сотрудником вновь зашедшего на полуостров банка, людям предлагают установить приложение, с помощью которого воруют банковские данные из приложений других банков.Читайте также на РИА Новости Крым:Как грамотно и без потерь отразить атаку мошенников: советы экспертаВ Севастополе поймали похитившего 1,5 миллиона у пенсионеров мужчинуКрым выходит в лидеры по уровню финансовой грамотности населения
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украина, банк, мошенничество, новости, игорь серегин, крым, риа новости крым
Как в крымских банках блокируют подозрительные платежи на Украину

Банки Крыма блокируют подозрительные платежи на Украину даже без обращения клиента

07:02 06.11.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСнятие денег через банкомат
Снятие денег через банкомат - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости Крым. Банки спасают от мошенников больше средств своих клиентов, чем по итогу все-таки попадают в их руки. Для этого существуют специальные алгоритмы работы, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт службы безопасности крупного банка Игорь Серегин. Буквально на днях сотрудники спасли счет своего клиента, заблокировав подозрительный перевод с ip-адреса, зарегистрированного на Украине.

"Яркий пример могу привести, прямо вчера мы поймали, была попытка перевода средств через приложения банка с ip-адреса, который принадлежит украинскому городу Ужгород. То есть мы видим, что платеж из Ужгорода, в то время как человек сам находится в Симферополе, и мы это прекрасно знаем. То есть с большой вероятностью мошенники уже выудили у клиента данные ДБО (дистанционное банковское обслуживание – ред.), уже зашли в его ДБО из Ужгорода и пытаются совершить платеж", - говорит эксперт.

Подобные платежи проходят по российским реквизитам, потому что на Украину деньги перевести сейчас технически невозможно. Однако где-то в России существуют так называемые "дропы", то есть посредники, которые эти деньги принимают и передают мошенникам.

Как это работает

Банки могут реагировать на мошеннические действия как после сообщения клиентов, так и без таковых – блокируя подозрительные операции.

"У нас, например, по третьему кварталу было спасено денег даже чуть больше, чем вынесено. Около пяти миллионов мы просто остановили. Это около 100 клиентов и около 5 миллионов, то есть не менее 500 платежей. Мы по этим цифрам отчитываемся перед Центробанком, и они делают соответствующие выводы о том, насколько эффективна наша система противодействия мошенничеству", - поясняет Серегин.

Кроме того, по словам эксперта, банки проверяют каждого заемщика, который приходит с просьбой о кредите, на соответствие разным критериям, в том числе на его психологическое состояние.
"Любой банк проводит интервью – зачем вам эти деньги, не пытались ли с вами связаться третьи лица, не выполняете ли вы действия под влиянием каких-то посторонних и звонивших вам по телефону людей? Мы эти все вопросы задаем, но мошенники тоже не дремлют, они предварительно инструктируют жертву", - констатирует эксперт.
Обычно в таких случаях клиенту задают наводящие вопросы – на что берется кредит, что именно планируете приобретать, какой марки или качества.

Жертв стало меньше, а денег больше

Законодательство не успевает за развитием мошеннических схем, рассказавает Игорь Серегин. Поэтому в своей работе финансовые организации руководствуются рекомендациями Банка России.
"На человека нужно смотреть, человека нужно слушать и правильно проводить по всем необходимым базам, чтобы понять, что именно им движет. Мы пишем внутренние инструкции, уже основываясь на собственном опыте", - поясняет эксперт.
При этом крымчане с каждым годом все реже становятся жертвами мошенников, но суммы таких "сделок" растут. То есть целью преступников, по словам специалиста, чаще становятся люди, заведомо обладающие крупными суммами:

"То есть мошенники уже не размениваются на 5,10 или 20 тысяч рублей, они уже находят человека, который будет настолько уязвим, что он принесет им 100, 200 тысяч, миллион и т.д. Поэтому людей уязвимых стало меньше, но увеличился так называемый средний чек".

Ранее эксперт рассказал о новых схемах телефонных мошенников, которые появились в Крыму. Представляясь сотрудником вновь зашедшего на полуостров банка, людям предлагают установить приложение, с помощью которого воруют банковские данные из приложений других банков.
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