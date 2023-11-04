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В Керченском проливе полутораметровые волны: как ходят паромы
В Керченском проливе полутораметровые волны: как ходят паромы - РИА Новости Крым, 04.11.2023
В Керченском проливе полутораметровые волны: как ходят паромы
В субботу в Керченском проливе усилился ветер и поднялись полутораметровые волны. Паромная переправа работает в условиях действующего штормового предупреждения, РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T10:52
2023-11-04T10:52
2023-11-04T10:52
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керченская паромная переправа
керченский пролив
росморречфлот
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В субботу в Керченском проливе усилился ветер и поднялись полутораметровые волны. Паромная переправа работает в условиях действующего штормового предупреждения, сообщают в Росморречфлоте.За минувшие сутки паромы выполнили 16 рейсов в обе стороны. А с момента запуска морского сообщения через пролив было перевезено 383 549 пассажира и 218 850 грузовиков. Паромы выполнили в общей сложности 6 415 рейсов.Паромы в приоритетном порядке перевозят фуры со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами. Ежедневно с 19.00 до 06.00 работа переправы приостанавливается.Ранее сообщалось, что у Крымского моста растет очередь из автомобилей со стороны Керчи.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощная тепловая пушка: какая погода установится в Крыму на выходныхНа Крым обрушится сильный ветерУ Крымского моста растет очередь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Керченском проливе полутораметровые волны: как ходят паромы
Керченская паромная переправа в субботу работает в условиях сильного шторма