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В Керченском проливе полутораметровые волны: как ходят паромы - РИА Новости Крым, 04.11.2023
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В Керченском проливе полутораметровые волны: как ходят паромы
В Керченском проливе полутораметровые волны: как ходят паромы - РИА Новости Крым, 04.11.2023
В Керченском проливе полутораметровые волны: как ходят паромы
В субботу в Керченском проливе усилился ветер и поднялись полутораметровые волны. Паромная переправа работает в условиях действующего штормового предупреждения, РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T10:52
2023-11-04T10:52
крым
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керченская паромная переправа
керченский пролив
росморречфлот
штормовое предупреждение
транспорт
морской транспорт
общество
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В субботу в Керченском проливе усилился ветер и поднялись полутораметровые волны. Паромная переправа работает в условиях действующего штормового предупреждения, сообщают в Росморречфлоте.За минувшие сутки паромы выполнили 16 рейсов в обе стороны. А с момента запуска морского сообщения через пролив было перевезено 383 549 пассажира и 218 850 грузовиков. Паромы выполнили в общей сложности 6 415 рейсов.Паромы в приоритетном порядке перевозят фуры со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами. Ежедневно с 19.00 до 06.00 работа переправы приостанавливается.Ранее сообщалось, что у Крымского моста растет очередь из автомобилей со стороны Керчи.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощная тепловая пушка: какая погода установится в Крыму на выходныхНа Крым обрушится сильный ветерУ Крымского моста растет очередь
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, росморречфлот, штормовое предупреждение, транспорт, морской транспорт, общество, крымская погода, логистика, новости крыма
В Керченском проливе полутораметровые волны: как ходят паромы

Керченская паромная переправа в субботу работает в условиях сильного шторма

10:52 04.11.2023
 
© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova / Перейти в фотобанкШторм в Черном море
Шторм в Черном море - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В субботу в Керченском проливе усилился ветер и поднялись полутораметровые волны. Паромная переправа работает в условиях действующего штормового предупреждения, сообщают в Росморречфлоте.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 4 ноября ветер южный, юго-восточный 12-15 м/сек, без осадков, местами дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, высота волн – 1,3-1,5 метров, температура воздуха +20...22, температура воды в море +16...17 градусов", - сказано в сообщении.
За минувшие сутки паромы выполнили 16 рейсов в обе стороны. А с момента запуска морского сообщения через пролив было перевезено 383 549 пассажира и 218 850 грузовиков. Паромы выполнили в общей сложности 6 415 рейсов.
Паромы в приоритетном порядке перевозят фуры со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами. Ежедневно с 19.00 до 06.00 работа переправы приостанавливается.
Ранее сообщалось, что у Крымского моста растет очередь из автомобилей со стороны Керчи.
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