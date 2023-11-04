https://crimea.ria.ru/20231104/krymskiy-most-otkryt-dlya-proezda-1132484877.html

Крымский мост открыт для проезда

Крымский мост открыт для проезда - РИА Новости Крым, 04.11.2023

Крымский мост открыт для проезда

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 04.11.2023

2023-11-04T18:50

2023-11-04T18:50

2023-11-04T18:50

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Ограничение на проезд автомобилей по мосту через Керченский пролив в субботу ввели около 16.30, запрет действовал более двух часов. Водителей транспортных средств и их пассажиров, которые в этот момент там находились, призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. После снятия ограничений проезд возобновили в штатном режиме.Проезд по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности, иногда ограничения вводятся по несколько раз в день. На этот случай разработан алгоритм действий, которому следуют и сотрудники служб моста, и автомобилисты. Меры временные, после снятия запрета движение восстанавливается.На данный момент движение по транспортному переходу могут осуществлять автомобили полной массой до 3,5 тонн, все они проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор через новые регионы России. Протяженность маршрута составляет 387 км, время в пути – порядка семь часов. Проезд по этой трассе можно осуществлять круглосуточно.В это же время в Севастополе звучали сирены воздушной тревоги.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край