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Крымский мост открыт для проезда - РИА Новости Крым, 04.11.2023
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Крымский мост открыт для проезда
Крымский мост открыт для проезда - РИА Новости Крым, 04.11.2023
Крымский мост открыт для проезда
Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T18:50
2023-11-04T18:50
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Ограничение на проезд автомобилей по мосту через Керченский пролив в субботу ввели около 16.30, запрет действовал более двух часов. Водителей транспортных средств и их пассажиров, которые в этот момент там находились, призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. После снятия ограничений проезд возобновили в штатном режиме.Проезд по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности, иногда ограничения вводятся по несколько раз в день. На этот случай разработан алгоритм действий, которому следуют и сотрудники служб моста, и автомобилисты. Меры временные, после снятия запрета движение восстанавливается.На данный момент движение по транспортному переходу могут осуществлять автомобили полной массой до 3,5 тонн, все они проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор через новые регионы России. Протяженность маршрута составляет 387 км, время в пути – порядка семь часов. Проезд по этой трассе можно осуществлять круглосуточно.В это же время в Севастополе звучали сирены воздушной тревоги.
крымский мост
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост открыт для проезда

По Крымскому мосту восстановлено движение

18:50 04.11.2023
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – говорится в сообщении.

Ограничение на проезд автомобилей по мосту через Керченский пролив в субботу ввели около 16.30, запрет действовал более двух часов. Водителей транспортных средств и их пассажиров, которые в этот момент там находились, призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. После снятия ограничений проезд возобновили в штатном режиме.
Проезд по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности, иногда ограничения вводятся по несколько раз в день. На этот случай разработан алгоритм действий, которому следуют и сотрудники служб моста, и автомобилисты. Меры временные, после снятия запрета движение восстанавливается.
На данный момент движение по транспортному переходу могут осуществлять автомобили полной массой до 3,5 тонн, все они проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор через новые регионы России. Протяженность маршрута составляет 387 км, время в пути – порядка семь часов. Проезд по этой трассе можно осуществлять круглосуточно.
В это же время в Севастополе звучали сирены воздушной тревоги.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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