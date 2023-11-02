Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе уничтожат три авиабомбы и боеприпасы Великой Отечественной - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231102/v-sevastopole-unichtozhat-tri-aviabomby-i-boepripasy-velikoy-otechestvennoy-1132506238.html
В Севастополе уничтожат три авиабомбы и боеприпасы Великой Отечественной
В Севастополе уничтожат три авиабомбы и боеприпасы Великой Отечественной - РИА Новости Крым, 02.11.2023
В Севастополе уничтожат три авиабомбы и боеприпасы Великой Отечественной
Три авиабомбы времен Великой Отечественной войны, которые были обнаружены на дне бухты Гильзовая, специалисты уничтожат прямо в акватории. Об этом сообщает ГУ... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T10:32
2023-11-02T10:32
севастополь
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
великая отечественная война
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
гу мчс россии по севастополю
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132506082_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2482dbe36e0e5a7a7719946548b5ebca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Три авиабомбы времен Великой Отечественной войны, которые были обнаружены на дне бухты Гильзовая, специалисты уничтожат прямо в акватории. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Севастополю.По данным ведомства, работы пройдут 2 ноября в период с 12:00 до 14:00.Также с 15:00 до 17:00 на полигоне в районе горы Кара-Коба сотрудники МЧС проведут плановую ликвидацию иных боеприпасов ВОВ, поднятых из бухты.Читайте также на РИА Новости Крым:Из бухты в Севастополе подняли тысячи боеприпасов
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132506082_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_905f4d6073583efc0929ef58610af866.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, великая отечественная война, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, гу мчс россии по севастополю, новости крыма, крым
В Севастополе уничтожат три авиабомбы и боеприпасы Великой Отечественной

В Севастополе будет громко: МЧС проведет ликвидацию авиабомб и боеприпасов

10:32 02.11.2023
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюЛиквидация боеприпасов
Ликвидация боеприпасов
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Три авиабомбы времен Великой Отечественной войны, которые были обнаружены на дне бухты Гильзовая, специалисты уничтожат прямо в акватории. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Севастополю.
"Просьба сохранять спокойствие, все меры безопасности соблюдены, ситуация на контроле ответственных подразделений", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, работы пройдут 2 ноября в период с 12:00 до 14:00.
Также с 15:00 до 17:00 на полигоне в районе горы Кара-Коба сотрудники МЧС проведут плановую ликвидацию иных боеприпасов ВОВ, поднятых из бухты.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Из бухты в Севастополе подняли тысячи боеприпасов
 
СевастопольБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяВеликая Отечественная войнаУтилизация взрывоопасных предметов в КрымуГУ МЧС России по СевастополюНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:05COVID пошел в рост: ждать ли новой вспышки
11:29Капитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание Залужного
11:09В Симферополе ГАЗ насмерть сбил пешехода
10:43Огонь угрожал селу и заповеднику: в Крыму три часа тушили крупный пожар
10:32В Севастополе уничтожат три авиабомбы и боеприпасы Великой Отечественной
10:16В Крыму поездка подростков на питбайке закончилась аварией
10:08Прорыва не будет и до Крыма не дойдем: Залужный понял причину неудач ВСУ
10:00Фестиваль "Дни российских вин" стартует в WINEPARK в Крыму
09:41Керченская паромная переправа: обстановка на утро вторника
09:31На Кубань надвигаются ливни - МЧС предупреждает об опасности
09:08В США сбили межконтинентальную ракету Minuteman III из-за "аномалии"
08:56В Ленинском районе Крыма сутки не будет воды
08:01Крымский мост утром в четверг: как обстановка
07:59Новая атака на Крым: сбиты шесть беспилотников
07:55Ливадийский дворец готовит сюрприз для посетителей
07:25В Симферополе проведут большую агроярмарку в День народного единства
07:06Улицу в центре Симферополя перекроют на два дня
06:35Паромы в Севастополе на электротяге: новое решение для старого транспорта
06:02Судьба "Украины": в Феодосии городу вернули кинотеатр - что дальше
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
Лента новостейМолния