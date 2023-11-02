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В Севастополе уничтожат три авиабомбы и боеприпасы Великой Отечественной
В Севастополе уничтожат три авиабомбы и боеприпасы Великой Отечественной - РИА Новости Крым, 02.11.2023
В Севастополе уничтожат три авиабомбы и боеприпасы Великой Отечественной
Три авиабомбы времен Великой Отечественной войны, которые были обнаружены на дне бухты Гильзовая, специалисты уничтожат прямо в акватории. Об этом сообщает ГУ... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T10:32
2023-11-02T10:32
2023-11-02T10:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Три авиабомбы времен Великой Отечественной войны, которые были обнаружены на дне бухты Гильзовая, специалисты уничтожат прямо в акватории. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Севастополю.По данным ведомства, работы пройдут 2 ноября в период с 12:00 до 14:00.Также с 15:00 до 17:00 на полигоне в районе горы Кара-Коба сотрудники МЧС проведут плановую ликвидацию иных боеприпасов ВОВ, поднятых из бухты.Читайте также на РИА Новости Крым:Из бухты в Севастополе подняли тысячи боеприпасов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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В Севастополе уничтожат три авиабомбы и боеприпасы Великой Отечественной
В Севастополе будет громко: МЧС проведет ликвидацию авиабомб и боеприпасов