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В Севастополе уничтожат три авиабомбы и боеприпасы Великой Отечественной

В Севастополе уничтожат три авиабомбы и боеприпасы Великой Отечественной - РИА Новости Крым, 02.11.2023

В Севастополе уничтожат три авиабомбы и боеприпасы Великой Отечественной

Три авиабомбы времен Великой Отечественной войны, которые были обнаружены на дне бухты Гильзовая, специалисты уничтожат прямо в акватории. Об этом сообщает ГУ... РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T10:32

2023-11-02T10:32

2023-11-02T10:32

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Три авиабомбы времен Великой Отечественной войны, которые были обнаружены на дне бухты Гильзовая, специалисты уничтожат прямо в акватории. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Севастополю.По данным ведомства, работы пройдут 2 ноября в период с 12:00 до 14:00.Также с 15:00 до 17:00 на полигоне в районе горы Кара-Коба сотрудники МЧС проведут плановую ликвидацию иных боеприпасов ВОВ, поднятых из бухты.Читайте также на РИА Новости Крым:Из бухты в Севастополе подняли тысячи боеприпасов

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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