https://crimea.ria.ru/20231102/v-krymu-legkovushka-vrezalas-v-kamaz-postradali-rebenok-i-dvoe-vzroslykh-1132528717.html

В Крыму легковушка врезалась в КамАЗ: пострадали ребенок и двое взрослых

В Крыму легковушка врезалась в КамАЗ: пострадали ребенок и двое взрослых - РИА Новости Крым, 02.11.2023

В Крыму легковушка врезалась в КамАЗ: пострадали ребенок и двое взрослых

Три человека, в том числе 12-летний ребенок, пострадали в результате столкновения легковой машины с "КамАЗом" на трассе Симферополь – Севастополь, сообщает... РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T18:40

2023-11-02T18:40

2023-11-02T18:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе 12-летний ребенок, пострадали в результате столкновения легковой машины с "КамАЗом" на трассе Симферополь – Севастополь, сообщает полиция Севастополя.В легковушке, помимо водителя, находились 24-летняя пассажирка и 12-летний ребенок. В результате ДТП водитель иномарки и двое его пассажиров с травмами различной степени тяжести доставили в городскую больницу.Признаков опьянения у водителей не установлено. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и других подразделений МВД. По факту аварии проводится проверка.Ранее на автодороге Симферополь-Евпатория-Мирный вблизи села Скворцово "КамАЗ" на перекрестке врезался в Volkswagen. Пострадали трое пассажиров легкового автомобиля, в том числе пятилетний ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму водитель кроссовера насмерть сбил мотоциклистаВ Крыму Skoda влетела в грузовик - погиб водитель легковушкиСмертельное ДТП: на трассе в Крыму микроавтобус врезался в грузовик

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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