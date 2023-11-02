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В Крыму легковушка врезалась в КамАЗ: пострадали ребенок и двое взрослых - РИА Новости Крым, 02.11.2023
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В Крыму легковушка врезалась в КамАЗ: пострадали ребенок и двое взрослых
В Крыму легковушка врезалась в КамАЗ: пострадали ребенок и двое взрослых - РИА Новости Крым, 02.11.2023
В Крыму легковушка врезалась в КамАЗ: пострадали ребенок и двое взрослых
Три человека, в том числе 12-летний ребенок, пострадали в результате столкновения легковой машины с "КамАЗом" на трассе Симферополь – Севастополь, сообщает... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T18:40
2023-11-02T18:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе 12-летний ребенок, пострадали в результате столкновения легковой машины с "КамАЗом" на трассе Симферополь – Севастополь, сообщает полиция Севастополя.В легковушке, помимо водителя, находились 24-летняя пассажирка и 12-летний ребенок. В результате ДТП водитель иномарки и двое его пассажиров с травмами различной степени тяжести доставили в городскую больницу.Признаков опьянения у водителей не установлено. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и других подразделений МВД. По факту аварии проводится проверка.Ранее на автодороге Симферополь-Евпатория-Мирный вблизи села Скворцово "КамАЗ" на перекрестке врезался в Volkswagen. Пострадали трое пассажиров легкового автомобиля, в том числе пятилетний ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму водитель кроссовера насмерть сбил мотоциклистаВ Крыму Skoda влетела в грузовик - погиб водитель легковушкиСмертельное ДТП: на трассе в Крыму микроавтобус врезался в грузовик
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РИА Новости Крым
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96
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В Крыму легковушка врезалась в КамАЗ: пострадали ребенок и двое взрослых

В Крыму легковое авто врезалось в "КамАЗ": пострадали 12-летний ребенок и двое взрослых

18:40 02.11.2023
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе 12-летний ребенок, пострадали в результате столкновения легковой машины с "КамАЗом" на трассе Симферополь – Севастополь, сообщает полиция Севастополя.

"47-летний водитель легкового автомобиля Chevrolet Lanos при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с грузовым автомобилем "КамАЗ" под управлением 62-летнего водителя, который двигался по главной дороге прямо", – говорится в сообщении.

В легковушке, помимо водителя, находились 24-летняя пассажирка и 12-летний ребенок. В результате ДТП водитель иномарки и двое его пассажиров с травмами различной степени тяжести доставили в городскую больницу.
Признаков опьянения у водителей не установлено. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и других подразделений МВД. По факту аварии проводится проверка.
Ранее на автодороге Симферополь-Евпатория-Мирный вблизи села Скворцово "КамАЗ" на перекрестке врезался в Volkswagen. Пострадали трое пассажиров легкового автомобиля, в том числе пятилетний ребенок.
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