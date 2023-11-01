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Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 01.11.2023
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Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Крымский мост открыли для проезда
Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T13:05
2023-11-01T13:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
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безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Ограничение на проезд автомобилей по мосту через Керченский пролив в среду вводили дважды. Днем запрет действовал более двух часов. Водителей транспортных средств и их пассажиров, которые в этот момент там находились, призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. После снятия ограничений проезд возобновили в штатном режиме.Проезд по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности, иногда ограничения вводятся по несколько раз в день. На этот случай разработан алгоритм действий, которому следуют и сотрудники служб моста, и автомобилисты. Меры временные, после снятия запрета движение восстанавливается.На данный момент движение по транспортному переходу могут осуществлять автомобили полной массой до 3,5 тонн, все они проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор через новые регионы России. Протяженность маршрута составляет 387 км, время в пути – порядка семь часов. Проезд по этой трассе можно осуществлять круглосуточно.В это же время в Севастополе звучали сирены воздушной тревоги. По данным губернатора города Михаила Развожаева, российские военные уничтожают воздушные цели в различных районах полуострова.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что над регионом российские военные сбили семь ракет, летевших на Крым, две из них сдетонировали на пустынной местности Арабатской стрелки.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Крымский мост открыли для проезда

Движение по Крымскому мосту возобновлено

13:05 01.11.2023 (обновлено: 13:10 01.11.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
Ограничение на проезд автомобилей по мосту через Керченский пролив в среду вводили дважды. Днем запрет действовал более двух часов. Водителей транспортных средств и их пассажиров, которые в этот момент там находились, призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. После снятия ограничений проезд возобновили в штатном режиме.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – говорится в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности, иногда ограничения вводятся по несколько раз в день. На этот случай разработан алгоритм действий, которому следуют и сотрудники служб моста, и автомобилисты. Меры временные, после снятия запрета движение восстанавливается.
На данный момент движение по транспортному переходу могут осуществлять автомобили полной массой до 3,5 тонн, все они проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор через новые регионы России. Протяженность маршрута составляет 387 км, время в пути – порядка семь часов. Проезд по этой трассе можно осуществлять круглосуточно.
В это же время в Севастополе звучали сирены воздушной тревоги. По данным губернатора города Михаила Развожаева, российские военные уничтожают воздушные цели в различных районах полуострова.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что над регионом российские военные сбили семь ракет, летевших на Крым, две из них сдетонировали на пустынной местности Арабатской стрелки.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский крайБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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