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Что происходит на Крымском мосту после открытия движения
Что происходит на Крымском мосту после открытия движения - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Что происходит на Крымском мосту после открытия движения
У Крымского моста после открытия движения проезд свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T08:02
2023-11-01T08:02
2023-11-01T08:02
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. У Крымского моста после открытия движения проезд свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В среду утром Крымский мост был закрыт для движения автотранспорта. Ограничение длилось около часа, после чего движение по мостовому переходу было возобновлено.Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231031/pod-dzhankoem-otkryli-dvizhenie-po-mostu-cherez-severo-krymskiy-kanal-1132439882.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Что происходит на Крымском мосту после открытия движения
Крымский мост: после открытия автомобильного движения проезд свободен с обеих сторон
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. У Крымского моста после открытия движения проезд свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 08:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
В среду утром Крымский мост был закрыт
для движения автотранспорта. Ограничение длилось около часа, после чего движение по мостовому переходу было возобновлено
.
Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.
Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.