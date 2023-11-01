Рейтинг@Mail.ru
Что происходит на Крымском мосту после открытия движения - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20231101/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu-posle-otkrytiya-dvizheniya-1132470039.html
Что происходит на Крымском мосту после открытия движения
Что происходит на Крымском мосту после открытия движения - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Что происходит на Крымском мосту после открытия движения
У Крымского моста после открытия движения проезд свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T08:02
2023-11-01T08:02
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713676_155:0:1206:591_1920x0_80_0_0_0d14419f1b4fa512c2c852235be9178c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. У Крымского моста после открытия движения проезд свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В среду утром Крымский мост был закрыт для движения автотранспорта. Ограничение длилось около часа, после чего движение по мостовому переходу было возобновлено.Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231031/pod-dzhankoem-otkryli-dvizhenie-po-mostu-cherez-severo-krymskiy-kanal-1132439882.html
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713676_286:0:1074:591_1920x0_80_0_0_f282b9523d179d7a7369a7099b5d0e37.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Что происходит на Крымском мосту после открытия движения

Крымский мост: после открытия автомобильного движения проезд свободен с обеих сторон

08:02 01.11.2023
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. У Крымского моста после открытия движения проезд свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 08:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.

В среду утром Крымский мост был закрыт для движения автотранспорта. Ограничение длилось около часа, после чего движение по мостовому переходу было возобновлено.
Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.
Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
Автомобиль на дороге - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Вчера, 12:23Ситуация на дорогах Крыма
Под Джанкоем открыли движение по мосту через Северо-Крымский канал
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:48В Крыму проверяют массовые фейки о минировании госучреждений
09:36Дождь и дымка: как работает Керченская паромная переправа в среду
09:21Где в Крыму до вечера не будет воды
08:37Перерастет ли конфликт на Ближнем Востоке в большую войну – мнение
08:02Что происходит на Крымском мосту после открытия движения
07:33Длинные выходные и штрафы для продавцов: что ждет россиян в ноябре
07:29Крымский мост открыт
07:18В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
07:06Дым в районе Севастопольской бухты - военные используют маскировку
07:05Какая погода будет в Крыму в День народного единства
06:46В Севастополе объявили воздушную тревогу
06:38Как осенняя засуха в Крыму повлияет на урожай
06:36Крымский мост закрыт
06:02В небе над Крымом "Ночные ведьмы": Керченско-Эльтигенской операции 80 лет
00:01Погода в Крыму в первый день ноября
00:00Какой сегодня праздник: 1 ноября
23:45Главные новости Крыма: 31 октября
23:31В Крыму стали производить больше соков, молочки и растительного масла
23:12Названы три основных инвестиционных направления в Симферопольском районе
23:05Главное за день: 31 октября
Лента новостейМолния