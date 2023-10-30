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Смертельное ДТП в Крыму: предполагаемый виновник задержан - РИА Новости Крым, 30.10.2023
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Смертельное ДТП в Крыму: предполагаемый виновник задержан
Смертельное ДТП в Крыму: предполагаемый виновник задержан - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Смертельное ДТП в Крыму: предполагаемый виновник задержан
Сотрудники уголовного розыска в Керчи по горячим следам задержали предполагаемого виновника массового ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T18:10
2023-10-30T18:10
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дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники уголовного розыска в Керчи по горячим следам задержали предполагаемого виновника массового ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.Авария произошла в понедельник рано утром на шоссе Героев Сталинграда. 29-летний водитель BMW врезался в стоявшие на перекрестке машины Daewoo, Nissan, Ford и Geely. В результате ДТП погиб 61-летний водитель Geely. Пассажир Ford, водитель, пассажир Geely и 15-летний пассажир Nissan получили различные травмы.В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного.Читайте также на РИА Новости Крым:На трассе "Таврида" в Крыму водитель с Кубани протаранил бетонный блокВ Крыму мотоциклист насмерть сбил пешехода: ему грозит до 12 лет тюрьмыСмертельное ДТП в Ленинском районе: погиб пешеход
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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дтп, дтп в крыму и севастополе, керчь, мвд по республике крым, происшествия, новости крыма
Смертельное ДТП в Крыму: предполагаемый виновник задержан

МВД: устроившего в Керчи массовое ДТП со смертельным исходом задержали

18:10 30.10.2023
 
© МВД по Республике КрымСотрудники уголовного розыска в Керчи по горячим следам задержали скрывшегося с места ДТП
Сотрудники уголовного розыска в Керчи по горячим следам задержали скрывшегося с места ДТП
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники уголовного розыска в Керчи по горячим следам задержали предполагаемого виновника массового ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
"Сотрудники уголовного розыска керченской полиции по горячим следам задержали гражданина, покинувшего место ДТП, в котором погиб один человек", - говорится в сообщении.
Авария произошла в понедельник рано утром на шоссе Героев Сталинграда. 29-летний водитель BMW врезался в стоявшие на перекрестке машины Daewoo, Nissan, Ford и Geely. В результате ДТП погиб 61-летний водитель Geely. Пассажир Ford, водитель, пассажир Geely и 15-летний пассажир Nissan получили различные травмы.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного.
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