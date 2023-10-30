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Смертельное ДТП в Крыму: предполагаемый виновник задержан

Смертельное ДТП в Крыму: предполагаемый виновник задержан - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Смертельное ДТП в Крыму: предполагаемый виновник задержан

Сотрудники уголовного розыска в Керчи по горячим следам задержали предполагаемого виновника массового ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T18:10

2023-10-30T18:10

2023-10-30T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники уголовного розыска в Керчи по горячим следам задержали предполагаемого виновника массового ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.Авария произошла в понедельник рано утром на шоссе Героев Сталинграда. 29-летний водитель BMW врезался в стоявшие на перекрестке машины Daewoo, Nissan, Ford и Geely. В результате ДТП погиб 61-летний водитель Geely. Пассажир Ford, водитель, пассажир Geely и 15-летний пассажир Nissan получили различные травмы.В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного.Читайте также на РИА Новости Крым:На трассе "Таврида" в Крыму водитель с Кубани протаранил бетонный блокВ Крыму мотоциклист насмерть сбил пешехода: ему грозит до 12 лет тюрьмыСмертельное ДТП в Ленинском районе: погиб пешеход

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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