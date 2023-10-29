https://crimea.ria.ru/20231029/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu-posle-otkrytiya-dvizheniya-1132393496.html

Что происходит на Крымском мосту после открытия движения

Что происходит на Крымском мосту после открытия движения - РИА Новости Крым, 29.10.2023

Что происходит на Крымском мосту после открытия движения

В очереди у Крымского моста после открытия движения более 200 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 29.10.2023

2023-10-29T14:12

2023-10-29T14:12

2023-10-29T16:28

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

тамань

краснодарский край

керчь

логистика

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В очереди у Крымского моста после открытия движения более 200 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В воскресенье в 11:35 Крымский мост был закрыт для движения автотранспорта со стороны Керчи, в 12:25 – для движения со стороны Тамани. Спустя полчаса после этого транспортный переход был полностью открыт для движения автотранспорта.Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.

крымский мост

крым

тамань

краснодарский край

керчь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, тамань, краснодарский край, керчь, логистика, транспорт