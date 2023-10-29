Рейтинг@Mail.ru
Что происходит на Крымском мосту после открытия движения - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20231029/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu-posle-otkrytiya-dvizheniya-1132393496.html
Что происходит на Крымском мосту после открытия движения
Что происходит на Крымском мосту после открытия движения - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Что происходит на Крымском мосту после открытия движения
В очереди у Крымского моста после открытия движения более 200 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T14:12
2023-10-29T16:28
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
тамань
краснодарский край
керчь
логистика
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_229:0:1280:591_1920x0_80_0_0_2908c55d7d39c1a41b5c82711e8afa1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В очереди у Крымского моста после открытия движения более 200 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В воскресенье в 11:35 Крымский мост был закрыт для движения автотранспорта со стороны Керчи, в 12:25 – для движения со стороны Тамани. Спустя полчаса после этого транспортный переход был полностью открыт для движения автотранспорта.Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
крымский мост
крым
тамань
краснодарский край
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_438:0:1226:591_1920x0_80_0_0_afc4f9b52fa6b75101cd32dde6d1df6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, тамань, краснодарский край, керчь, логистика, транспорт
Что происходит на Крымском мосту после открытия движения

Крымский мост: после открытия автомобильного движения в очереди более 200 машин

14:12 29.10.2023 (обновлено: 16:28 29.10.2023)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В очереди у Крымского моста после открытия движения более 200 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди со стороны Тамани находится 45 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 198 транспортных средств. Время ожидания около часа", – говорится в сообщении.

В воскресенье в 11:35 Крымский мост был закрыт для движения автотранспорта со стороны Керчи, в 12:25 – для движения со стороны Тамани. Спустя полчаса после этого транспортный переход был полностью открыт для движения автотранспорта.
Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.
Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымТаманьКраснодарский крайКерчьЛогистикаТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03Осколки дрона ВСУ упали на крыши 18 домов – последствия атаки на Ростов
15:37Израиль возобновил подачу воды в сектор Газа
15:11Почти 500 боевиков и техника НАТО: потери ВСУ за прошедшие сутки
14:45В зоне СВО уничтожена станция РЭБ "Буковель" и узел связи ВСУ
14:12Что происходит на Крымском мосту после открытия движения
14:01Город-крепость: как и зачем Севастополь закрывали и открывали
13:18В Крыму мотоциклист насмерть сбил пешехода: ему грозит до 12 лет тюрьмы
13:13Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто с обеих сторон
13:01Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено со стороны Тамани
12:43После аварии с двумя автобусами в Севастополе СК возбудил дело
12:31Движение автотранспорта по Крымскому мосту полностью закрыто
12:19Володин пригрозил ЕС конфискацией их активов
11:43Над Ростовом сработала ПВО: что известно
11:35Движение по Крымскому мосту остановлено
11:26Потомок Екатерины II хочет вернуться в Крым
10:59Смертельное ДТП в Ленинском районе: погиб пешеход
10:41Балкон с людьми обрушился в жилом доме в Крыму – есть погибшие
10:29Взрывы в нескольких областях Украины прогремели в ночь на воскресенье
10:01Во что США могут превратить конфликт вокруг Палестины – политолог
09:19Пожар на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани – что известно
Лента новостейМолния