https://crimea.ria.ru/20231028/izrail-otzyvaet-iz-turtsii-diplomatov-v-otvet-na-obvineniya-erdogana-1132385023.html

Израиль отзывает из Турции дипломатов в ответ на обвинения Эрдогана

Израиль отзывает из Турции дипломатов в ответ на обвинения Эрдогана - РИА Новости Крым, 28.10.2023

Израиль отзывает из Турции дипломатов в ответ на обвинения Эрдогана

Израильский МИД отзывает из Турции своих дипломатов после заявлений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении объявить Израиль военным... РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-28T20:47

2023-10-28T20:47

2023-10-28T20:47

израиль

турция

обострение ситуации в израиле

политика

новости

реджеп тайип эрдоган

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Израильский МИД отзывает из Турции своих дипломатов после заявлений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении объявить Израиль военным преступником и обличений Запада в двуличии при оценке последствий конфликта на Украине и в Палестине. Соответствующее поручение уже дал министр иностранных дел страны Эли Коэн, сообщает издание Haaretz. 28 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле на митинге в поддержку Палестины, заявил, что Турция готовится объявить Израиль военным преступником. А также обвинил Запад в двуличии, оценив его отношения к гибели мирных людей, в том числе детей, на Украине и в Газе. Иран в этот день пригрозил США открытием новых фронтов. Глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Израиль и его сторонники пожалеют о том, что позволили себе, если не остановятся.Читайте также на РИА Новости Крым:Израиль заявил о начале новой фазы военных действий в ГазеЛавров заявил об опасности большой войны в ЕвразииВ Кремле прокомментировали визит делегации ХАМАС в Москву

израиль

турция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, турция, обострение ситуации в израиле, политика, новости, реджеп тайип эрдоган