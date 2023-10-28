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Израиль отзывает из Турции дипломатов в ответ на обвинения Эрдогана - РИА Новости Крым, 28.10.2023
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Израиль отзывает из Турции дипломатов в ответ на обвинения Эрдогана
Израиль отзывает из Турции дипломатов в ответ на обвинения Эрдогана - РИА Новости Крым, 28.10.2023
Израиль отзывает из Турции дипломатов в ответ на обвинения Эрдогана
Израильский МИД отзывает из Турции своих дипломатов после заявлений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении объявить Израиль военным... РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T20:47
2023-10-28T20:47
израиль
турция
обострение ситуации в израиле
политика
новости
реджеп тайип эрдоган
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Израильский МИД отзывает из Турции своих дипломатов после заявлений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении объявить Израиль военным преступником и обличений Запада в двуличии при оценке последствий конфликта на Украине и в Палестине. Соответствующее поручение уже дал министр иностранных дел страны Эли Коэн, сообщает издание Haaretz. 28 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле на митинге в поддержку Палестины, заявил, что Турция готовится объявить Израиль военным преступником. А также обвинил Запад в двуличии, оценив его отношения к гибели мирных людей, в том числе детей, на Украине и в Газе. Иран в этот день пригрозил США открытием новых фронтов. Глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Израиль и его сторонники пожалеют о том, что позволили себе, если не остановятся.Читайте также на РИА Новости Крым:Израиль заявил о начале новой фазы военных действий в ГазеЛавров заявил об опасности большой войны в ЕвразииВ Кремле прокомментировали визит делегации ХАМАС в Москву
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РИА Новости Крым
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4.7
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израиль, турция, обострение ситуации в израиле, политика, новости, реджеп тайип эрдоган
Израиль отзывает из Турции дипломатов в ответ на обвинения Эрдогана

МИД Израиля отзывает из Турции своих дипломатов после заявлений Эрдогана о ситуации в Газе

20:47 28.10.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИзраильский флаг
Израильский флаг - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Израильский МИД отзывает из Турции своих дипломатов после заявлений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении объявить Израиль военным преступником и обличений Запада в двуличии при оценке последствий конфликта на Украине и в Палестине. Соответствующее поручение уже дал министр иностранных дел страны Эли Коэн, сообщает издание Haaretz.
"Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн... распорядился, чтобы все дипломатические представители Израиля вернулись из Турции из-за резких заявлений", – сообщает издание со ссылкой на сообщение политика в соцсети X.
28 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле на митинге в поддержку Палестины, заявил, что Турция готовится объявить Израиль военным преступником. А также обвинил Запад в двуличии, оценив его отношения к гибели мирных людей, в том числе детей, на Украине и в Газе.
Иран в этот день пригрозил США открытием новых фронтов. Глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Израиль и его сторонники пожалеют о том, что позволили себе, если не остановятся.
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ИзраильТурцияОбострение ситуации в ИзраилеПолитикаНовостиРеджеп Тайип Эрдоган
 
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