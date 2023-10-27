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Воды не будет в трех районах Крыма - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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Воды не будет в трех районах Крыма
Воды не будет в трех районах Крыма - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Воды не будет в трех районах Крыма
В пятницу будет ограничено водоснабжение в трех районах Крыма. Об этом сообщает ГУП РК "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T09:30
2023-10-27T09:30
вода крыма
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отключение воды в крыму
жкх крыма и севастополя
водоснабжение
симферополь
джанкой
феодосия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В пятницу будет ограничено водоснабжение в трех районах Крыма. Об этом сообщает ГУП РК "Вода Крыма".В Симферополе воду отключат ориентировочно до 06.00 субботы по следующим адресам: ул. Луговая (частично), ул. Косухина, ул. Матвеева, ул. Северского, ул. Давыдова, ул. Ерошенко, ул. Селиванова, ул. Лесхозная, мкрн "Луговое", село Строгоновка.График подвоза воды разместят дополнительно.В Джанкое водоснабжение ограничат приблизительно до 17.00 по ул. Титова (частично), ул. Транспортная (частично), ул. Луначарского (частично).Подвоз воды будет осуществляться силами Джанкойского филиала ГУП РК "Вода Крыма" по заявкам.В Феодосийском муниципалитете воды не будет в селе Ближнее на ул. Садовая, ул.1-я Октябрьская, ул. Тополевая, а также на прилегающих улицах и переулках.Подвозить воду будут также согласно поступающим заявкам.Отключения водоснабжения, которые в последнее время часто происходят в разных районах Симферополя, связаны также с подключением новых магистральных водоводов. В этом году в столице Крыма построили или заменили 20 километров инженерных сетей, рассказал ранее генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.Работы по замене старых и строительству новых водопроводных сетей сейчас проходят почти во всех городах Крыма. Лидером является Керчь, где в государственную программу вошли все магистральные водоводы, и проекты находятся на разной стадии реализации.Срок гарантии новых полиэтиленовых труб, которые используются в строительстве, составляет не менее 50 лет, они надежны и безопасны, утверждает Максим Новик.Читайте также на РИА Новости Крым:Как решают проблему с водой для Восточного Крыма - видеоДиректор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений водыЧто с водой в Крыму: возможности водохранилищ и подземных источников
симферополь
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вода крыма, вода в крыму, отключение воды в крыму, жкх крыма и севастополя, водоснабжение, симферополь, джанкой, феодосия, новости крыма
Воды не будет в трех районах Крыма

В Симферополе, Джанкое и Феодосии в пятницу ограничат водоснабжение

09:30 27.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗамена водопроводных труб в Симферополе
Замена водопроводных труб в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В пятницу будет ограничено водоснабжение в трех районах Крыма. Об этом сообщает ГУП РК "Вода Крыма".

"27 октября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в Симферопольском, Джанкойском и Феодосийском филиалах", - говорится в сообщении.

В Симферополе воду отключат ориентировочно до 06.00 субботы по следующим адресам: ул. Луговая (частично), ул. Косухина, ул. Матвеева, ул. Северского, ул. Давыдова, ул. Ерошенко, ул. Селиванова, ул. Лесхозная, мкрн "Луговое", село Строгоновка.
График подвоза воды разместят дополнительно.
В Джанкое водоснабжение ограничат приблизительно до 17.00 по ул. Титова (частично), ул. Транспортная (частично), ул. Луначарского (частично).
Подвоз воды будет осуществляться силами Джанкойского филиала ГУП РК "Вода Крыма" по заявкам.
В Феодосийском муниципалитете воды не будет в селе Ближнее на ул. Садовая, ул.1-я Октябрьская, ул. Тополевая, а также на прилегающих улицах и переулках.
Подвозить воду будут также согласно поступающим заявкам.
Отключения водоснабжения, которые в последнее время часто происходят в разных районах Симферополя, связаны также с подключением новых магистральных водоводов. В этом году в столице Крыма построили или заменили 20 километров инженерных сетей, рассказал ранее генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.
Работы по замене старых и строительству новых водопроводных сетей сейчас проходят почти во всех городах Крыма. Лидером является Керчь, где в государственную программу вошли все магистральные водоводы, и проекты находятся на разной стадии реализации.
Срок гарантии новых полиэтиленовых труб, которые используются в строительстве, составляет не менее 50 лет, они надежны и безопасны, утверждает Максим Новик.
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