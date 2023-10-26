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Норвежский "Посейдон" у границ России: в небо поднят МиГ-31 - РИА Новости Крым, 26.10.2023
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Норвежский "Посейдон" у границ России: в небо поднят МиГ-31
Норвежский "Посейдон" у границ России: в небо поднят МиГ-31 - РИА Новости Крым, 26.10.2023
Норвежский "Посейдон" у границ России: в небо поднят МиГ-31
Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границы самолетом базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T15:42
2023-10-26T15:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границы самолетом базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Иностранный самолет развернулся от госграницы при приближении российского истребителя. Последний благополучно вернулся на аэродром базирования."Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности", - добавили в Минобороны РФ.Во вторник российский истребитель Су-27 "проводил" от государственной границы России над акваторией Черного моря разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hаwk военно-воздушных сил США.Читайте также на РИА Новости Крым:Американский дрон-разведчик подал сигнал бедствия на подлете к КрымуАмериканский разведывательный БПЛА приблизился к границе РФ в Черном мореУ берегов Крыма сбит украинский беспилотник – Минобороны
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, безопасность, баренцево море, россия, норвегия, авиация, воздушно-космический силы (вкс), армия и флот, новости
Норвежский "Посейдон" у границ России: в небо поднят МиГ-31

Российский истребитель пресек нарушение границы РФ самолетом Норвегии над Баренцевым морем

15:42 26.10.2023
 
© РИА Новости. Виталий АньковИстребитель Миг-31. Архивное фото
Истребитель Миг-31. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границы самолетом базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"26 октября российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель. Для ее опознавания и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", - говорится в сообщении.
Иностранный самолет развернулся от госграницы при приближении российского истребителя. Последний благополучно вернулся на аэродром базирования.
"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности", - добавили в Минобороны РФ.
Во вторник российский истребитель Су-27 "проводил" от государственной границы России над акваторией Черного моря разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hаwk военно-воздушных сил США.
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