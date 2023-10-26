https://crimea.ria.ru/20231026/norvezhskiy-poseydon-u-granits-rossii-v-nebo-podnyat-mig-31-1132338962.html

Норвежский "Посейдон" у границ России: в небо поднят МиГ-31

Норвежский "Посейдон" у границ России: в небо поднят МиГ-31 - РИА Новости Крым, 26.10.2023

Норвежский "Посейдон" у границ России: в небо поднят МиГ-31

Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границы самолетом базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-26T15:42

2023-10-26T15:42

2023-10-26T15:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границы самолетом базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Иностранный самолет развернулся от госграницы при приближении российского истребителя. Последний благополучно вернулся на аэродром базирования."Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности", - добавили в Минобороны РФ.Во вторник российский истребитель Су-27 "проводил" от государственной границы России над акваторией Черного моря разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hаwk военно-воздушных сил США.Читайте также на РИА Новости Крым:Американский дрон-разведчик подал сигнал бедствия на подлете к КрымуАмериканский разведывательный БПЛА приблизился к границе РФ в Черном мореУ берегов Крыма сбит украинский беспилотник – Минобороны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, безопасность, баренцево море, россия, норвегия, авиация, воздушно-космический силы (вкс), армия и флот, новости