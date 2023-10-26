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Керченская паромная переправа: обстановка в четверг
Керченская паромная переправа: обстановка в четверг - РИА Новости Крым, 26.10.2023
Керченская паромная переправа: обстановка в четверг
Керченская паромная переправа в четверг, 26 октября, работает штатно, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
2023-10-26T10:19
2023-10-26T10:19
2023-10-26T10:20
керченский пролив
керченская паромная переправа
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За последние сутки выполнено 16 рейсов. Всего с начала возобновления работы Керченской переправы 9 октября 2022 года через пролив в обе стороны перевезено 375 918 пассажиров и 214 301 грузовик. Паромами совокупно выполнено 6 293 рейса.Сейчас Керченская переправа в первую очередь перевозит фуры, доставляющие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовые пассажирские автобусы. Ежедневно с 19.00 до 06.00 работа переправы приостанавливается.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту в четверг утромДожди и грозы: погода в Крыму в четвергСухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасность
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Керченская паромная переправа: обстановка в четверг
Росморречфлот: Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме
10:19 26.10.2023 (обновлено: 10:20 26.10.2023)
Керченская паромная переправа в четверг, 26 октября, работает штатно, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.