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Главные новости Крыма: 26 октября - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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Главные новости Крыма: 26 октября
Главные новости Крыма: 26 октября - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Главные новости Крыма: 26 октября
В Херсонской области ремонтируют дороги в Крым. Объем железнодорожных перевозок на полуостров в этом году вырос на четверть. Парк Тренева в центре Симферополя... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-26T22:49
2023-10-27T09:19
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CИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Херсонской области ремонтируют дороги в Крым. Объем железнодорожных перевозок на полуостров в этом году вырос на четверть. Парк Тренева в центре Симферополя откроют после реконструкции в марте 2024 года. Такси в Крыму будут работать по новым правилам. Туристы смогут наблюдать за животным миром в Ялтинском заповеднике. За девять лет объемы производства хлеба в Крыму выросли на 32%.Ремонтируют дороги и газопровод в КрымВ Херсонской области ремонтируют два альтернативных транспортных коридора в Крым. Об этом сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко."Дорогу Перекоп – Чаплынка восстанавливает "Автодор", а к ремонту двух больших участков маршрута через Армянск приступили в рамках областной программы", - написал он в Telegram-канале.Также реконструирован магистральный газопровод из Крыма в Херсонскую область, что позволит увеличить объемы подачи газа в регион к зиме."Проведена реконструкция магистрального газопровода из Крыма. И к этой зиме только в Геническую агломерацию будет подано почти в три раза больше газа – 160 тысяч кубометров в сутки", – написал Алексеенко в своем Telegram-канале.Поездов становится большеОбъем железнодорожных перевозок в Крым в этом году вырос на четверть, пассажиропоток достиг 4,2 млн человек, сообщил генеральный директор компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов."С начала года компания перевезла 4,2 млн пассажиров по всем направлениям. На эту дату в прошлом году было 3,4 млн, то есть статистика увеличилась на четверть. Пик пришелся на июль и август. Сейчас есть небольшой спад, тем не менее, пассажиропоток продолжает оставаться достаточно высоким", - привел цифры Ганов.Таксисты будут работать по-новомуРаботу таксистов в Крыму регламентируют в соответствии с новыми законодательными нормами России. В частности, водители должны будут получить электронные разрешения на работу, агрегаторы начнут нести ответственность за качество услуги, а пассажиров проинформируют о действующих тарифах. Проект закона об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории республики принят в первом чтении на заседании Госсовета Крыма в четверг.Парк Тренева в Симферополе откроют веснойПарк Тренева в центре Симферополя откроют после реконструкции в марте 2024 года. Сейчас здесь идет масштабная реконструкция: планируют отремонтировать фонтаны и систему их водоснабжения, постелить рулонные газоны, заменить систему полива, уличное освещение, а также разделить зоны отдыха и детские площадки.Как рассказал корреспонденту РИА Новости Крым исполнитель проекта – предприниматель Эдмон Алоян, все необходимые материалы как от крымских поставщиков, так и из других регионов России были поставлены в срок, проблем с логистикой нет.Хлеба стало большеЗа восемь лет хлебопекарные компании в Крыму увеличили объемы производства на 32%. Если в 2014 году они производили почти 50 тысяч тонн продукции, то в 2022-м эта цифра выросла до 65,6 тысяч тонн. Такие данные озвучил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук.Он назвал хлебопекарную промышленность одной из ведущих отраслей в сельском хозяйстве Крыма. Хлебопеки регулярно получают господдержку."Из бюджета было выделено больше 66 миллионов рублей, чтобы 18 предприятий смогли возместить часть прямых понесенных затрат за приобретенное оборудование. Такую субсидию получили и два производителя хлебопекарной промышленности", – добавил министрЖивые экскурсии в Ялтинском заповедникеНовый вид экологической экскурсии планируют запустить в будущем сезоне на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника, рассказал и.о. директора объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым", главный госинспектор в области охраны окружающей среды Артур Мурзаханов."Для туристов, фотографов мы планируем установить специальные зоны, откуда можно будет спокойно наблюдать за животным миром. Также увидеть зверей можно будет на тропах, по которым проведут специально обученные люди. Это будет новый вид экологической экскурсии", - говорит Мурзаханов.
https://crimea.ria.ru/20231026/vkhod-v-shkoly-kryma-po-bankovskim-kartam-za-i-protiv-1132336648.html
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Главные новости Крыма: 26 октября

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 26 октября

22:49 26.10.2023 (обновлено: 09:19 27.10.2023)
 
© РИА Новости КрымРеконструкция парка Тренева в Симферополе
Реконструкция парка Тренева в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости Крым
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CИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Херсонской области ремонтируют дороги в Крым. Объем железнодорожных перевозок на полуостров в этом году вырос на четверть. Парк Тренева в центре Симферополя откроют после реконструкции в марте 2024 года. Такси в Крыму будут работать по новым правилам. Туристы смогут наблюдать за животным миром в Ялтинском заповеднике. За девять лет объемы производства хлеба в Крыму выросли на 32%.

Ремонтируют дороги и газопровод в Крым

В Херсонской области ремонтируют два альтернативных транспортных коридора в Крым. Об этом сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.
"Дорогу Перекоп – Чаплынка восстанавливает "Автодор", а к ремонту двух больших участков маршрута через Армянск приступили в рамках областной программы", - написал он в Telegram-канале.
Также реконструирован магистральный газопровод из Крыма в Херсонскую область, что позволит увеличить объемы подачи газа в регион к зиме.
"Проведена реконструкция магистрального газопровода из Крыма. И к этой зиме только в Геническую агломерацию будет подано почти в три раза больше газа – 160 тысяч кубометров в сутки", – написал Алексеенко в своем Telegram-канале.

Поездов становится больше

Объем железнодорожных перевозок в Крым в этом году вырос на четверть, пассажиропоток достиг 4,2 млн человек, сообщил генеральный директор компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов.
"С начала года компания перевезла 4,2 млн пассажиров по всем направлениям. На эту дату в прошлом году было 3,4 млн, то есть статистика увеличилась на четверть. Пик пришелся на июль и август. Сейчас есть небольшой спад, тем не менее, пассажиропоток продолжает оставаться достаточно высоким", - привел цифры Ганов.
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Таксисты будут работать по-новому

Работу таксистов в Крыму регламентируют в соответствии с новыми законодательными нормами России. В частности, водители должны будут получить электронные разрешения на работу, агрегаторы начнут нести ответственность за качество услуги, а пассажиров проинформируют о действующих тарифах. Проект закона об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории республики принят в первом чтении на заседании Госсовета Крыма в четверг.

Парк Тренева в Симферополе откроют весной

Парк Тренева в центре Симферополя откроют после реконструкции в марте 2024 года. Сейчас здесь идет масштабная реконструкция: планируют отремонтировать фонтаны и систему их водоснабжения, постелить рулонные газоны, заменить систему полива, уличное освещение, а также разделить зоны отдыха и детские площадки.
Как рассказал корреспонденту РИА Новости Крым исполнитель проекта – предприниматель Эдмон Алоян, все необходимые материалы как от крымских поставщиков, так и из других регионов России были поставлены в срок, проблем с логистикой нет.

Хлеба стало больше

За восемь лет хлебопекарные компании в Крыму увеличили объемы производства на 32%. Если в 2014 году они производили почти 50 тысяч тонн продукции, то в 2022-м эта цифра выросла до 65,6 тысяч тонн. Такие данные озвучил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук.
Он назвал хлебопекарную промышленность одной из ведущих отраслей в сельском хозяйстве Крыма. Хлебопеки регулярно получают господдержку.
"Из бюджета было выделено больше 66 миллионов рублей, чтобы 18 предприятий смогли возместить часть прямых понесенных затрат за приобретенное оборудование. Такую субсидию получили и два производителя хлебопекарной промышленности", – добавил министр

Живые экскурсии в Ялтинском заповеднике

Новый вид экологической экскурсии планируют запустить в будущем сезоне на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника, рассказал и.о. директора объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым", главный госинспектор в области охраны окружающей среды Артур Мурзаханов.
"Для туристов, фотографов мы планируем установить специальные зоны, откуда можно будет спокойно наблюдать за животным миром. Также увидеть зверей можно будет на тропах, по которым проведут специально обученные люди. Это будет новый вид экологической экскурсии", - говорит Мурзаханов.
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26 октября, 14:17
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